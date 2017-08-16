 Более 70 военнослужащих ОТГ "Мариуполь" получили награды Министерства обороны. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных задач в ходе антитеррористической операции, образцовое выполнение долга, верность военной присяге, высокий профессионализм и по случаю Дня Независимости Украины награды воинам вручили представители мобильной группы Министерства обороны Украины.
Бойцы получили свои награды прямо на передовых позициях, иногда за несколько сотен метров от вражеских окопов. После короткой церемонии награждения, воины отправлялись на боевые посты.
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