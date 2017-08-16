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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Более 70 военнослужащих ОТГ "Мариуполь" получили награды Министерства обороны. ФОТОрепортаж

По поручению министра обороны Украины более 70 украинских военнослужащих оперативно-тактической группировки "Мариуполь" были награждены медалями, грамотами и ценными подарками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных задач в ходе антитеррористической операции, образцовое выполнение долга, верность военной присяге, высокий профессионализм и по случаю Дня Независимости Украины награды воинам вручили представители мобильной группы Министерства обороны Украины.

Более 70 военнослужащих ОТГ Мариуполь получили награды Министерства обороны 01

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Более 70 военнослужащих ОТГ Мариуполь получили награды Министерства обороны 02
Более 70 военнослужащих ОТГ Мариуполь получили награды Министерства обороны 03

Бойцы получили свои награды прямо на передовых позициях, иногда за несколько сотен метров от вражеских окопов. После короткой церемонии награждения, воины отправлялись на боевые посты.

Более 70 военнослужащих ОТГ Мариуполь получили награды Министерства обороны 04

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Чтобы успокоить --лучше прикладом по голове -- как в Чечне и в моем Донецке бьет Российская армия ?? Или у вас есть свой прием ?? "Хочешь Вася шоколадку "-- называется ???
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Вот только такой язык они и понимают. Это я как уроженец Марика Вам говорю.
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на коллективной фотке, кто награждал в бронежилете, а остальные бойцы нет... Два объяснения - или награждающий трус, или отсутствие какой либо дисциплины....
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К этим наградам, просто "по умолчанию" прилагаются корочки УБД. По ним проедешь.
Если это главное в твоей жизни...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБолее 70 военнослужащих ОТГ "Мариуполь" получили награды Министерства обороны. ФОТОрепортаж
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