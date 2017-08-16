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Все про:аэропорт (1274) взятка (4368) Киев (17888)

 Начальник отделения полиции аэропорта "Киев" задержан на взятке $7 тысяч, - ГПУ. ФОТО

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержан начальник отделения полиции в аэропорту "Киев" Соломенского районного управления Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, который требовал и получил через посредника-адвоката от гражданина Узбекистана неправомерную выгоду в размере $7 тыс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Задержание было проведено в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение служебным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение действий с использованием предоставленной ему власти).

"Установлено, что начальник отделения полиции по предварительному сговору с адвокатом требовали денежные средства за возвращение изъятого заграничного паспорта и закрытие уголовного производства", - говорится в сообщении.

Укзаанные лица были задержаны во время получения последней части денежных средств.

В Генпрокуратуре сообщают, что сейчас ведется комплекс следственных и сыскных действий для установления обстоятельств правонарушения, привлечения виновных к ответственности, ведутся обыски в административных помещениях отдела полиции и по месту жительства причастных к совершению преступления, а также решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное уголовное правонарушение адвокату и начальнику отделения полиции угрожает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, подчеркнули в Генпрокуратуре.

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Начальник отделения полиции аэропорта Киев задержан на взятке $7 тысяч, - ГПУ 01

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Начальник отделения полиции аэропорта Киев задержан на взятке $7 тысяч, - ГПУ 02

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давайте уже положительные исключения - кто из полиции не берет взяток... Надоела уже эта безнадега...
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позитивно прозвучало бы как-то так: "Начальник полиции потребовал и получил ВСЕГО ЛИШЬ 7 тыщ доляров, что говорит о его человечности и нежадности!"
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О,на повышение пойдёт в администрацию президента.
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Бери выше, Президентом будет, проходили уже.
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Єдиною реформою, котрою так пишалася влада - була "реформа поліції".
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ну, вот почему:
- как только взятка, так сразу сбу ?
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Ещё одного заштриховали. Их морды лиц должны висеть возле отделов на стенде "Их разыскивает милиция"
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Много захотел аж 7000$.А Узбек молодец взял и сдал начальника полиции в Сбу Начальник отделения полиции аэропорта "Киев" задержан на взятке $7 тысяч, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1604

У нас в Сумах тоже один Майор полиции,пришел на центральный рынок к Меняле(занимается обменом валют) и сказал плати,тот не растерялся сказал хорошо,через 2 часа приходи деньги дам.Меняла позвонил знакомым из Сбу,и сдал Майора полиции,как только пришел Майор полиции к Меняле за взяткой его Сбу сразу и приняли

Вот ссылка на видео
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/176142
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНачальник отделения полиции аэропорта "Киев" задержан на взятке $7 тысяч, - ГПУ. ФОТО
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