 Начальник отделения полиции аэропорта "Киев" задержан на взятке $7 тысяч, - ГПУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
Задержание было проведено в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение служебным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение действий с использованием предоставленной ему власти).
"Установлено, что начальник отделения полиции по предварительному сговору с адвокатом требовали денежные средства за возвращение изъятого заграничного паспорта и закрытие уголовного производства", - говорится в сообщении.
Укзаанные лица были задержаны во время получения последней части денежных средств.
В Генпрокуратуре сообщают, что сейчас ведется комплекс следственных и сыскных действий для установления обстоятельств правонарушения, привлечения виновных к ответственности, ведутся обыски в административных помещениях отдела полиции и по месту жительства причастных к совершению преступления, а также решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное уголовное правонарушение адвокату и начальнику отделения полиции угрожает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, подчеркнули в Генпрокуратуре.
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- как только взятка, так сразу сбу ?
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У нас в Сумах тоже один Майор полиции,пришел на центральный рынок к Меняле(занимается обменом валют) и сказал плати,тот не растерялся сказал хорошо,через 2 часа приходи деньги дам.Меняла позвонил знакомым из Сбу,и сдал Майора полиции,как только пришел Майор полиции к Меняле за взяткой его Сбу сразу и приняли
Вот ссылка на видео
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/176142
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