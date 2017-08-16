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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:вышиванка (130) Одесса (5836) памятник (2201)

 Памятник Дюку в Одессе одели в вышиванку. ФОТОрепортаж

Памятник Дюку де Ришелье в Одессе нарядили в вышиванку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Памятник Дюку в Одессе одели в вышиванку 02
Памятник Дюку в Одессе одели в вышиванку 03

Орнаментом для украинской сорочки стали одесские элементы - якорь и штурвал. Всего же на вышиванку для Дюка ушло больше пяти квадратных метров ткани.

Памятник Дюку в Одессе одели в вышиванку 04

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Фестиваль вышиванки в Одессе состоится с 23 по 27 августа.
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Вата такого не перенесет, а в Одессе ведь еще и жарко.
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Одеса- мама завжди була креативною. Молодці!
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В традиции, и для тех кто еще не понял Одесса - Украина.
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дыровцы, не слышу ваших визгов - "низабудимнипратим! хатыыыынь! ви-ви-вииииии!".... :D
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