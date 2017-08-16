 Памятник Дюку в Одессе одели в вышиванку. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Орнаментом для украинской сорочки стали одесские элементы - якорь и штурвал. Всего же на вышиванку для Дюка ушло больше пяти квадратных метров ткани.
Фестиваль вышиванки в Одессе состоится с 23 по 27 августа.
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