 Военная прокуратура вернула в собственность Минобороны 11 га земель аэродрома в Житомире. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины
В сообщении отмечается: "В июле 2016 Житомирской городским советом было принято решение об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка под застройку, в состав которого безосновательно включены 11 га земель обороны - военного аэродрома ориентировочной стоимостью более 9 млн грн.
Указанный факт не остался без внимания военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины.
Благодаря принципиальной позиции военных прокуроров Хозяйственным судом Житомирской области вынесено решение, которым признано недействительным вышеупомянутое распоряжение Житомирского городского совета по отводу земельного участка под застройку, в результате чего земельный участок военного аэродрома возвращен Министерству обороны Украины".
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Вибішують ті сволочі при владі...
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Если есть зрада в новости - это отлично! Но если её нет, то её придумают в комментариях.
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