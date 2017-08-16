EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  1071  30
Все про:Житомир (506) земля (1550) Минобороны (5287) Военная прокуратура (574) аэродром (68)

 Военная прокуратура вернула в собственность Минобороны 11 га земель аэродрома в Житомире. ФОТО

Военная прокуратура Житомирского гарнизона вернула Министерству обороны Украины незаконно изъятые 11 га земель аэродрома в городе Житомире

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины

В сообщении отмечается: "В июле 2016 Житомирской городским советом было принято решение об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка под застройку, в состав которого безосновательно включены 11 га земель обороны - военного аэродрома ориентировочной стоимостью более 9 млн грн.

Указанный факт не остался без внимания военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины.

Благодаря принципиальной позиции военных прокуроров Хозяйственным судом Житомирской области вынесено решение, которым признано недействительным вышеупомянутое распоряжение Житомирского городского совета по отводу земельного участка под застройку, в результате чего земельный участок военного аэродрома возвращен Министерству обороны Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны вернуло земельные участки полигона площадью более 300 га в Одесской области

Военная прокуратура вернула в собственность Минобороны 11 га земель аэродрома в Житомире 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны восстановит военный аэродром в Арцизе на Одесчине, - Полторак





 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скоро посадять Саакашвілі і Шабуніна, і видадуть це як перемогу над корупцією...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не писяй,ни кого не посадят.И, вечный бой, покой нам только снится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зауважте, ділянка просто повернута назад, ніхто не покараний...
Вибішують ті сволочі при владі...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтобы потом себе в частную собственность забрать, все просто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это российский опыт кооператива * озеро* ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хуже не бывет.Кооператив *Озеро* самое дно человеческой расы
 показать весь комментарий
Ответить
 
27 га в пригорде Одессы на 7км прокуратура не видит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, а застроенную часть Житомирского военного полигона - вернут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жилыми домами - участки раздали под застройку еще при Яныке. С краю, на въезде, но все же...Мы когда там лазили по болотцам (за живцами)- находили болванки постоянно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если жилые дома, то растянется на года и не выселят людей. Это точно. Если там болота, то на фиг он нужен тот кусок?как то так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Те болотца - скорее маленькие, заростающие озерца. Какие живцы на болоте? А земля там действительно никакая! Я сам был в шоке - полно вокруг Житомира нормальных мест еще было. Там и рядом, в селе - громадный жилой массив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почитал коменты...

Если есть зрада в новости - это отлично! Но если её нет, то её придумают в комментариях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та точно. За вашей вечной и беспрерывной зрадой хрен успеешь что-то придумать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вам зраду наваливают Юля, Миха, Садовой, Королевская, Бойко и многие-многие другие ежедневно. Вы ж верите, как слепые, и ничего?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Удивляюсь,как,вы, здесь несчастные живете.Да, уезжайте уже ,достали гребаные нытики.Или,вы, с ольгино слезы льете?Несчастные,вы, наши.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоенная прокуратура вернула в собственность Минобороны 11 га земель аэродрома в Житомире. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти