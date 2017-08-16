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Все про:грибы (17) Черниговщина (528) ГФС (3148)

 Схема незаконного экспорта ягод и грибов раскрыта на Черниговщине. Изъято 17 тонн продукции на 1,7 млн грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

В Черниговской области сотрудники налоговой милиции пресекли попытку незаконного экспорта ягод и грибов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК, было установлено, что группа злоумышленников регистрирует фиктивные компании для прикрытия незаконной деятельности, которая заключается в осуществлении экспорта и импорта овощей, фруктов, зелени и зерновых культур.

От имени одной из таких компаний в таможенные органы была подана декларация на экспорт в Литву более 14,1 тонны замороженной черники фактурной стоимостью более 28,3 тысячи евро.

В результате шести обысков, проведенных в автомобилях, складских и жилых помещениях, было обнаружено и изъято 60 тысяч гривен наличными, почти 17 тонн замороженных ягод и охлажденных грибов, общей стоимостью около 1,68 миллиона гривен, незарегистрированный травматический пистолет, 11 печатей фиктивных предприятий, банковские карты, финансово - хозяйственные документы, компьютерная техника, а также автомобиль DAF с полуприцепом.

Общая стоимость изъятого составляет более 2,5 миллиона гривен. В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается".

Схема незаконного экспорта ягод и грибов раскрыта на Черниговщине. Изъято 17 тонн продукции на 1,7 млн грн, - ГФС 01

Схема незаконного экспорта ягод и грибов раскрыта на Черниговщине. Изъято 17 тонн продукции на 1,7 млн грн, - ГФС 02

Схема незаконного экспорта ягод и грибов раскрыта на Черниговщине. Изъято 17 тонн продукции на 1,7 млн грн, - ГФС 03

Схема незаконного экспорта ягод и грибов раскрыта на Черниговщине. Изъято 17 тонн продукции на 1,7 млн грн, - ГФС 04

Схема незаконного экспорта ягод и грибов раскрыта на Черниговщине. Изъято 17 тонн продукции на 1,7 млн грн, - ГФС 05

Схема незаконного экспорта ягод и грибов раскрыта на Черниговщине. Изъято 17 тонн продукции на 1,7 млн грн, - ГФС 06

Схема незаконного экспорта ягод и грибов раскрыта на Черниговщине. Изъято 17 тонн продукции на 1,7 млн грн, - ГФС 07

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Ну, так хай государство покупает у людей все эти вещи, по адекватным ценам, и будет всем счастье. А так - всем хочется заработать.
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На Черниговщине ягоды и грибы вообще некуда девать. Могли бы помочь людям экспортировать и заработать деньги.
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Бізнес цим хай займається. Яка допомога від держави для цього потрібна?
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Ні. Ставлю питання. А хто може- над ними замислюється.
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Хм. Вопросы - немодно, иногда -опасно. Государство само по себе, быть может, и не мешает, а вот ржавые винтики коррумпированных его органов без "смазки" не крутятся, а смазка - она денег стОит. В основном - неподъемных.
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А чого мені боятися? Я законів не порушую. І коли в моєї фірми була зовнішньо- економічна діяльність, мито і податки платив. А ці не хочуть платити- то мені їх жаліти, чи що?
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А офшорами во время Иловайска не баловались ли случайно?
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Есть подозрение что под этим ником Пряник тайно посещает инет и в этом контексте может решать
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От тільки з висером NYT розберуся- і відразу порішаю!
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так вот занимался, пока мусора ахметовские не налетели
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Да людям как-то пох., они свою ягоду и грибы экспортерам перекупам сдали, деньги получили. А тут, как раз, проблемы у перекупов
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два три года как стала проблема заработать денег на чернике, уже не так выгодно её втюхивать на Европу. А до этого по Западной Украине и Карпатам плечами толкались заготовители
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я вас умоляю, только не поставляйте грибы в Верховную Раду !!!!!
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Грибы то для нищеты. Зрадовский бомонд употребляет намного дороже и намного потяжелее вещи
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Тоесть уголь, газ, лес, едектроенергию можно за бугор толкать а грибы нет? Или просто не заплатили пограничным белочкам или мышам?
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Або стаття, або автор по-дебільному зроблені. Шо тут протизаконного, виходячі зі змісту статті???
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Я ж и кажу,що треба було ягоды через офшоры гнать,як всi нормальнi люди
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если фирма фиктивная - откуда у нее столько продукции? получается что не фиктивная.
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фиктивная фирма - она обычно только на бумаге, с директором - уборщицей без паспорта. (а ля продажи начатого строиться жилья или что-то в этом роде). тут вроде фирма есть регистрация есть продукция есть. может были какие-то проблемы с внешнеэкономической деятельностью, но это немного другое а не "фиктивность"
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Фирма-то есть, но у этой фирмы есть еще 11 липовых фирм, через которые отмывается бабло: "(фиктивное предпринимательство) УК, было установлено, что группа злоумышленников регистрирует фиктивные компании для прикрытия незаконной деятельности, которая заключается в осуществлении экспорта и импорта овощей, фруктов, зелени и зерновых культур... 11 печатей фиктивных предприятий, банковские карты, финансово - хозяйственные документы..."
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І це зжеруть миші, як колись горіхи.. І коли вже вони нажеруться?
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Вы с орехами поосторожнее, орехи это стратегический ресурс.
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Знаю , знаю - цінна сировина для кондитерської промисловості..
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В словаки. Грецкий орех пр 40 евро кг( гдето так)
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Мусора, як і раніше, віджимають майно у підприємців. За 20 % повернуть. Цікаво, яка доля прийдетьтся Авакову з цих грибів?
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А шо ж они думали? Это ж не барбарысками соевыми торговать!
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Вот читаю - какая же у нас богатая страна! а народ - бедует...и "вроде не бездельники, и могли бы жить". И не в понедельник же все родились! Что (или кто) мешает нормаль жить, подскажите!
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А може, не так вже й бідують ті, хто дійсно хоче заробляти?
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А литовские махинаторы переправят чернику далее в ЄС. Черника нынче в моде.
А грибы подпишут как белорусские. Во Франции продают якобы белорусские грибы.
Думаю, кассабы мутят мутку.
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ФРЕКЕНУ: Ты что! В Беларуси грибов - море! в детстве, помню, идем - так вопрос: "ребята, вы по грибы или по маслята?" Грибы - это белые! Как-то отец на Словечне отошел за дуб по-маленькому и кричи мне "Давай сюда". А там - белые, как сковородка почти размером! Какая потом из печки была грибная уха!
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Дело не в том. Возможно, я видела белорусские грибы в продаже. А возможно житомирские под маркой Беларуси.
Или Вы думаете, что Литве ВСЕ это нужно?
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Житомирские - вряд ли. Большинство их, особенно в сухом виде, не пройдет у вас радиологический контроль! Я лет 20 назад держал в руках образец сухих грибов - более 1 000 000 (миллиона) Бк\кг. Правда, это было исключение.
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Вооот! Поэтому контрольную партию подсунут белорусских или литовских, а потом ужарят марш житомирскими. Вы думаете в ЕС в супермаркетах такой уж сильнейший контроль? Ага, щас.
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Ягоды и грибы тайно и незаконно , под покровом ночи , пересекали границу.
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Впереди в кирзовых сапогах тяжело шел пожилой Боровик. За ним тоненькой цепочкой, одна за одной, как лесные феи, легко бежали на ципочках закутанные в прозрачную чадру лисички.
Шумно шлепали ластами успевшие где-то залить за воротник сыроежки.
Грузди, которые назвались собственными именами, вальяжно возлежали в коробе.
Замыкал колонну Мухомор, старый и распавшися, напоминающий российского пропойщу со 150-го километра.

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"Общая стоимость изъятого составляет более 2,5 миллиона гривен" По сегодняшним деньгам это всего 96 000 долларов! Совсем небольшая сумма для фирмы, которая занимается экспортом. У любого депутата ВРУ дома в тумбочке большие суммы лежат.
Вывод - не поделились с кем надо!
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Вот поэтому ловят грибы и ягоды а не путатов.
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Не неподелились , а не отстегнули кровопийцам самоузаконившимся!
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Вже грибочки комусь заважають...
I ягодки десь муляють...
в iнтимнiй зонi
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когда-то была тема таможенных процедур (обычно импорта) "зеленый горошек" ) никогда бы не подумал, что экспорт витамина С (по идее) так заморочен. ну да, народ ищет пробелы. в любом случае - это валюта. кондомы дфс трусят не там.
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Не правильный бизнес и народ в стране для "честных" - фискалов. Они теперь - опричники! Честняги! И ни-ни!
Беда в том, что сбыть это "дадом" за мизер - никто не будет. Бегать по всяким рарешателям и утрясателям? Деньги закончатся и все это сгниет. Начать свое дело по переработке - замахаешся. У нормальных и люди бы работу имели и в казну бы поступало. Вот и все. А может немцы проголодались?
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Всё проще! Кто то из силовиков, вдруг по наводке, увидел успешного предпринимателя с достойным ОТЛАЖЕННЫМ бизнесом!!! И просто его отжать решил!
Это как с производством Табака, неделю назад, не чего не производил, конечного продукта, а только табак выращивал и листьями продавал предприниматель.
ОТЖАЛИ БИЗНЕС! И в результате ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПОДЕЛЯТ , МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ, Прокурора,судьи, и заказчика отжима.
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слава законному создателю своего бизнеса с нуля пэтру порошенку
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСхема незаконного экспорта ягод и грибов раскрыта на Черниговщине. Изъято 17 тонн продукции на 1,7 млн грн, - ГФС. ФОТОрепортаж
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