 Схема незаконного экспорта ягод и грибов раскрыта на Черниговщине. Изъято 17 тонн продукции на 1,7 млн грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК, было установлено, что группа злоумышленников регистрирует фиктивные компании для прикрытия незаконной деятельности, которая заключается в осуществлении экспорта и импорта овощей, фруктов, зелени и зерновых культур.
От имени одной из таких компаний в таможенные органы была подана декларация на экспорт в Литву более 14,1 тонны замороженной черники фактурной стоимостью более 28,3 тысячи евро.
В результате шести обысков, проведенных в автомобилях, складских и жилых помещениях, было обнаружено и изъято 60 тысяч гривен наличными, почти 17 тонн замороженных ягод и охлажденных грибов, общей стоимостью около 1,68 миллиона гривен, незарегистрированный травматический пистолет, 11 печатей фиктивных предприятий, банковские карты, финансово - хозяйственные документы, компьютерная техника, а также автомобиль DAF с полуприцепом.
Общая стоимость изъятого составляет более 2,5 миллиона гривен. В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается".
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экспортерамперекупам сдали, деньги получили. А тут, как раз, проблемы у перекупов
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А грибы подпишут как белорусские. Во Франции продают якобы белорусские грибы.
Думаю, кассабы мутят мутку.
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Или Вы думаете, что Литве ВСЕ это нужно?
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Шумно шлепали ластами успевшие где-то залить за воротник сыроежки.
Грузди, которые назвались собственными именами, вальяжно возлежали в коробе.
Замыкал колонну Мухомор, старый и распавшися, напоминающий российского пропойщу со 150-го километра.
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Вывод - не поделились с кем надо!
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I ягодки десь муляють...
в iнтимнiй зонi
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Беда в том, что сбыть это "дадом" за мизер - никто не будет. Бегать по всяким рарешателям и утрясателям? Деньги закончатся и все это сгниет. Начать свое дело по переработке - замахаешся. У нормальных и люди бы работу имели и в казну бы поступало. Вот и все. А может немцы проголодались?
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Это как с производством Табака, неделю назад, не чего не производил, конечного продукта, а только табак выращивал и листьями продавал предприниматель.
ОТЖАЛИ БИЗНЕС! И в результате ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПОДЕЛЯТ , МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ, Прокурора,судьи, и заказчика отжима.
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