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 Общество
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Все про:наркотики (1565) Одесса (5836) Нацполиция (8403) Донбасс (15759)

 Мать 4 детей организовала поставки тяжелых наркотиков на оккупированный Донбасс, - полиция. ФОТО

Полиция перекрыла канал поставок тяжелого наркотика "метадон" из Одессы на оккупированный Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, схемы сбыта охватывали все "тюрьмы" и "колонии" оккупированной части Донецкой области.

Организатором сбыта была 32-летняя жительница Донецка, которая выступала посредником между основными продавцами и мелкими реализаторами. Переселенка, мать 4 детей, жила в Кривом Роге и вела наркобизнес под прикрытием.

В группировку входили курьер - ранее судимый за сбыт наркотиков житель Константиновки, а также два дилера, жители Донецка, которые находились на оккупированной территории и распространяли наркотики в Донецке, Макеевке, Горловке и т. п.

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"Женщина принимала заказы на продажу наркотика. Наркотики пересылала из Одессы в Донецкую область с помощью наркокурьера. На оккупированную территорию их передавали через маршрутки в багаже, через подставных лиц или сами везли через линию разграничения", - рассказал следователь следственного управления областного главка полиции Виталий Желязко.

Метадон, расфасованный по дозам в виде "конфет", прятали в обшивке автомобиля, запаивали в свечах, а также везли в традициях наркокартелей - в себе. Выявить замаскированный наркотик помогали служебные собаки.

В оккупированных городах распространяли наркотик методом закладок в обусловленных местах. Товар получали после того, как оплата поступала на счет организатора. В основном сбывали метадон в местах лишения свободы, а "клиентами" были все "исправительные учреждения" оккупированной части Донецкой области. Поставки осуществлялись раз в месяц.

Ни один из членов организованной преступной группы никогда не встречался с другими, все дела велись по телефону. Во время следственных действий злоумышленники со следствием не сотрудничали, отказывались давать показания.

Женщине-организатору и ее курьеру объявлено о подозрении. Сначала суд избрал организатору сбыта меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 580 тыс. гривен, и в течение недели безработная женщина внесла его. Однако позже она была вновь взята под стражу.

Участники ОПГ, которые находятся на временно оккупированной территории, объявлены в розыск.

Всем членам организованной преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.


Мать 4 детей организовала поставки тяжелых наркотиков на оккупированный Донбасс, - полиция 01

(Фото полиции Донецкой области)
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очевидно что эта рашка ей поставляла, чтобы она поставляла в днры лнры
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Представить к награде, как лучшего диверсанта в тылу врага.
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расширить трафик!!!дать в помощь Правый Сектор! поставить на государственное финансирование!!-Только ТАК будет по-государственному мудро!!!
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Может еще и следить, чтобы к ним попадали только экологически чистые продукты?
Пусть травятся на здоровье
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Молодец. Надо чтобы наш презик ей мядальку выписал. Женщина экономически ослабляет террористов, ухудшает их здоровье, сокращает жизнь - сплошные достоинства. Пользы больше чем от Савченко.
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Зачем такому препятствовать? Пусть бы и поставляла себе дальше в дыныэры ,эленеры
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Молодец женщина. Не своих же травила,а ордилоотсосов-малорусососов...
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Ты уверена? А если тех, кто потом приедет в Украину? Наркодилеры не бывают хорошими, а хвалят их потерявшие совесть.
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а ты жалобу на меня напиши. И вообще,потрудись мне больше не писать. Я не люблю людей с низкими моральными стандартами. Заранее спасибо.
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А Добкина дегенерата наркомана народного депутата почему не арестовали? казёл прямо в верховной раде догоняется
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блин...ну и нафига ее задерживать было?!
та пускай дырявые кушают наркоту жменями бля - здоровее будут!
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"Полиция перекрыла канал поставок тяжелого наркотика "метадон" из Одессы на оккупированный Донбасс". - иногда прочитав откуда эта женщина хочется не иметь таких соотечественников. Но надеюсь, что не все жители Донбасса потеряли совесть.
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а причем здесь что она мать 4 детей? многодетность не обозначает ни героизма , ни развращенности!
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в текущей ситуации она вообще-то герой не видимого фронта.
её награждать а не задерживать нужно.
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"Хоп,мусорок,не шей мне срок,машинка Зингера иголочку сломала,всех понятых,полублатных,да и тебя,бля,мусор,я в гробу видала"...(с).
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Полиция так переживает за здоровье даунбассов? Или избавились от конкурентов?
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Так ей СБУ наверное должно помогать,поставляя продукт,чтоб после принятия препарата сепарское говно подыхало в муках....наверное половина армии рузке говна бы подохла,так что незачёт...
Ну как то так...
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Цензор.НЕТФотоОбществоМать 4 детей организовала поставки тяжелых наркотиков на оккупированный Донбасс, - полиция. ФОТО
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