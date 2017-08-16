 Мать 4 детей организовала поставки тяжелых наркотиков на оккупированный Донбасс, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, схемы сбыта охватывали все "тюрьмы" и "колонии" оккупированной части Донецкой области.
Организатором сбыта была 32-летняя жительница Донецка, которая выступала посредником между основными продавцами и мелкими реализаторами. Переселенка, мать 4 детей, жила в Кривом Роге и вела наркобизнес под прикрытием.
В группировку входили курьер - ранее судимый за сбыт наркотиков житель Константиновки, а также два дилера, жители Донецка, которые находились на оккупированной территории и распространяли наркотики в Донецке, Макеевке, Горловке и т. п.
"Женщина принимала заказы на продажу наркотика. Наркотики пересылала из Одессы в Донецкую область с помощью наркокурьера. На оккупированную территорию их передавали через маршрутки в багаже, через подставных лиц или сами везли через линию разграничения", - рассказал следователь следственного управления областного главка полиции Виталий Желязко.
Метадон, расфасованный по дозам в виде "конфет", прятали в обшивке автомобиля, запаивали в свечах, а также везли в традициях наркокартелей - в себе. Выявить замаскированный наркотик помогали служебные собаки.
В оккупированных городах распространяли наркотик методом закладок в обусловленных местах. Товар получали после того, как оплата поступала на счет организатора. В основном сбывали метадон в местах лишения свободы, а "клиентами" были все "исправительные учреждения" оккупированной части Донецкой области. Поставки осуществлялись раз в месяц.
Ни один из членов организованной преступной группы никогда не встречался с другими, все дела велись по телефону. Во время следственных действий злоумышленники со следствием не сотрудничали, отказывались давать показания.
Женщине-организатору и ее курьеру объявлено о подозрении. Сначала суд избрал организатору сбыта меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 580 тыс. гривен, и в течение недели безработная женщина внесла его. Однако позже она была вновь взята под стражу.
Участники ОПГ, которые находятся на временно оккупированной территории, объявлены в розыск.
Всем членам организованной преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.
(Фото полиции Донецкой области)
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Пусть травятся на здоровье
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та пускай дырявые кушают наркоту жменями бля - здоровее будут!
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её награждать а не задерживать нужно.
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Ну как то так...
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мутное дело
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