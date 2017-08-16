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Все про:Днепропетровщина (1334) оружие (4073) СБУ (14722) торговля (847)

 Торговец гранатометами задержан на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области СБУ задержала злоумышленника при попытке продать четыре гранатомета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

37-летнего злоумышленника, который хотел продать четыре гранатомета РПГ-26 задержала в поселке Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой.

Торговец гранатометами задержан на Днепропетровщине, - СБУ 01

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Торговец гранатометами задержан на Днепропетровщине, - СБУ 02
Торговец гранатометами задержан на Днепропетровщине, - СБУ 03

Ранее сотрудники спецслужбы задокументировали еще несколько фактов продажи задержанным средств поражения и взрывчатки из района проведения АТО.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.
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Торговец гранатометами?
- Гранатометы, свежие, зеленые, подходи, покупай, можно попробовать...
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Только попробовать вряд-ли, бо они вроде одноразовые.
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Да сразу решил продать уж 4 гранатомета,молодец к успеху шел.Интересно сколько он уже продал всего.
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Денис Клим- отчаялся наверное - товар не ходовой...,наконец то нашел "покупателя" и все сразу приволок... Вот если бы снайперками или пистолетами торговал...., шел бы бизнес...
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Эх, не успел я...нужная в хозяйстве вещь, времена-то тревожные...
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Лох, замах на монополію СБУ, зброя тільки через них .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТорговец гранатометами задержан на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
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