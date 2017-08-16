 Торговец гранатометами задержан на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
37-летнего злоумышленника, который хотел продать четыре гранатомета РПГ-26 задержала в поселке Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой.
Ранее сотрудники спецслужбы задокументировали еще несколько фактов продажи задержанным средств поражения и взрывчатки из района проведения АТО.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.
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- Гранатометы, свежие, зеленые, подходи, покупай, можно попробовать...
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Дайте два.
)))
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