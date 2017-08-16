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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:КГГА (2013) Киев (17882) мошенничество (714) парковка (247)

 КГГА совместно с полицией провела рейд против мошенников на парковках. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На некоторых парковочных площадках Киева сегодня находятся лица, которые под разными предлогами пытаются получить деньги от водителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом во время рейда сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

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"Они могут представляться как инспекторы. Однако настоящие инспекторы имеют другую униформу, камеры и другие функции. Зато упомянутые лица на парковках - мошенники, а их действия имеют признаки уголовного преступления", - отметил глава департамента.

Он подчеркнул, что Киевская городская государственная администрация надеется на эффективное сотрудничество с правоохранителями, которые должны выполнить свою работу и прекратить мошенничество на парковках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По выходным парковка в Киеве будет бесплатной, - КГГА

"Кроме того, мы призываем водителей в коем случае не давать деньги аферистам на парковках и сообщать о фактах вымогательства в полицию, ведь ни одно лицо не имеет права принимать наличные деньги", - резюмировал Симонов.

Напомним, с 10 августа дня Киев полностью перешел на безналичную оплату парковки.

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Ложкіну можна й на тротуарі паркувать і двохполосу перетинать там на верхах діють дргі ПДР
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https://twitter.com/Zn_Portnova/status/897472029313650688

На Троещине рейдеры пытались захватить детский садик. Народ возмутился. На подмогу рейдерам приехал нардеп Мельничук, который начал стрелять в людей
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А че полиция сама не справляется? Или друганов обидеть не хочет? Или чиновникам не фиг делать как полицию сопровождать? И все считаются на работе
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Яке "хлібне місце" зруйнували, от падлюки... :D
Браво, Кличко, так тримати!
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парковщики, это еще та каста сказочных долбое бов
в 90 у рекета из под носа с почти их стоянок, вечером набухаются и давай мерятся рекордами, а утром на подвал
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Делается все правильно. Уже давно пора эту шоблу разогнать!
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Та парковщики это ерунда .В Украине президенты и судьи вечно в креслах хотят сидеть . ублюдки.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиКГГА совместно с полицией провела рейд против мошенников на парковках. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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