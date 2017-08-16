 КГГА совместно с полицией провела рейд против мошенников на парковках. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает

со ссылкой на

, об этом во время рейда сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

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"Они могут представляться как инспекторы. Однако настоящие инспекторы имеют другую униформу, камеры и другие функции. Зато упомянутые лица на парковках - мошенники, а их действия имеют признаки уголовного преступления", - отметил глава департамента.

Он подчеркнул, что Киевская городская государственная администрация надеется на эффективное сотрудничество с правоохранителями, которые должны выполнить свою работу и прекратить мошенничество на парковках.

"Кроме того, мы призываем водителей в коем случае не давать деньги аферистам на парковках и сообщать о фактах вымогательства в полицию, ведь ни одно лицо не имеет права принимать наличные деньги", - резюмировал Симонов.

Напомним, с 10 августа дня