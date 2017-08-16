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Все про:Винницкая область (451) мусор (461) ртуть (32) свалка (160) экология (1044)

 Экологи обнаружили свалку отработанных ртутных ламп на Виннитчине. ФОТО

В Винницкой области специалисты Государственной экологической инспекции в Винницкой области обнаружили свалку отработанных люминесцентных ламп.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, на территории Ярошовской сельского совета Тывровского района был выявлен факт несанкционированного размещения опасных отходов (І класса опасности) - отработанных люминесцентных ламп.

"Отработанные люминесцентные лампы размещены на территории места удаления твердых бытовых отходов, люминесцентные лампы упакованы в полиэтиленовую тару, часть находится в деревянном ящике", - говорится в сообщении. Материалы по данному факту направлены в управление полиции и прокуратуру области.

Отметим, люминесцентная лампа является газоразрядным источником света, в котором электрический разряд в парах ртути создает ультрафиолетовое излучение, которое преобразуется в видимый свет с помощью люминофора.

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Із Вінницького базару, напевно, звідти різний непотріб викидають.
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Надо эти лампы (или то, что от них осталось) отправлять в Горловку на предприятие "Никитртуть", имеющее и технологию, и оборудование, и специалистов для их переработки и утилизации.

Ах, да... Горловку до сих пор не освободили. Ну, пусть тогда и лежат ртутьсодержащие отходы там, где их нашли, пока Горловку не освободят.

Ну, или отправлять в Днепр на фирму "ЮрЛицо", которая еще в 2015-м писала о том, что "вот-вот" начнёт переработку ртутных ламп.

Источник: http://oilreview.kiev.ua/2015/11/03/operaciya-utilizaciya-kuda-devat-lyuminescentnye-lampy/
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На жаль, ніхто не оцінив мого завуальованого гумору
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Хорошо, что нашли раньше пацанов. Как мальчишки такими лампами балуются - все знают.
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Эти лампы..это реальная проблема.....
Согласно закона они должны утилизироваться.....каждое предприятие должна иметь договор с фирмой которая принимает эти лампы...
На деле пшик...ничего не работает..... все выкидывают в бытовой мусор...
Та же проблема и с экономными лампами.....

И проблема эта имеет уже давние корни....со времен совка.....
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Те предприятия кто хоть раз купил такие лампы и поставил это на расходы...те попадают....
Через время к ним приходят экологи...и предприятие вынуждено заключить договор...
Те кто особо хитрый....никогда не ставит закупку таких ламп на расходы....и так петлять может очень долго....
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возможно кто-то из "предприимчивых" мог поиметь ещё прибыль за такую "утилизацию", вполне возможен и твой вариант
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А те, кто поумнее просто складывают некоторое количество в уголок и любой проверке предъявляют. Вот они, еще не сданы на утилизацию. Наберем партию - сдадим.. И так 1-3-5-10 лет...
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Во всей Европе их обязаны бесплатно принимать все точки по их продаже.
То же с монтажной пеной, аэрозольными баллонами, элементами питания и аккумуляторами.
Всё что нужно сделать - написать закон и обязать.
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Закон есть....а вот с обязать проблема....
Обязать простого человека проблематично...тут только его желание....
А предприятия не покупают себе официально эти лампы.....
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нет у нас даже нормального закона в этом направлении(
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Нормальный Закон должен звучать так...
Есть на предприятии светильники с такими лампами...значит должен быть и договор об их утилизации.....
И отмазки типа ...они у нас не перегорают канать не должны...
А такие светильники есть в любом офисе....
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а с потребителями что? и если расширить тему за пределы ламп?
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Обязывают магазины и они никуда не денутся.
А 95 % людей отнесёт всё это если будет куда.
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Каждый в своем городе знает куда сдать газоразрядную(экономную) лампу, которая перегорела?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЭкологи обнаружили свалку отработанных ртутных ламп на Виннитчине. ФОТО
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