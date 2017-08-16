 Экологи обнаружили свалку отработанных ртутных ламп на Виннитчине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как отмечается, на территории Ярошовской сельского совета Тывровского района был выявлен факт несанкционированного размещения опасных отходов (І класса опасности) - отработанных люминесцентных ламп.
"Отработанные люминесцентные лампы размещены на территории места удаления твердых бытовых отходов, люминесцентные лампы упакованы в полиэтиленовую тару, часть находится в деревянном ящике", - говорится в сообщении. Материалы по данному факту направлены в управление полиции и прокуратуру области.
Отметим, люминесцентная лампа является газоразрядным источником света, в котором электрический разряд в парах ртути создает ультрафиолетовое излучение, которое преобразуется в видимый свет с помощью люминофора.
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Ах, да... Горловку до сих пор не освободили. Ну, пусть тогда и лежат ртутьсодержащие отходы там, где их нашли, пока Горловку не освободят.
Ну, или отправлять в Днепр на фирму "ЮрЛицо", которая еще в 2015-м писала о том, что "вот-вот" начнёт переработку ртутных ламп.
Источник: http://oilreview.kiev.ua/2015/11/03/operaciya-utilizaciya-kuda-devat-lyuminescentnye-lampy/
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Согласно закона они должны утилизироваться.....каждое предприятие должна иметь договор с фирмой которая принимает эти лампы...
На деле пшик...ничего не работает..... все выкидывают в бытовой мусор...
Та же проблема и с экономными лампами.....
И проблема эта имеет уже давние корни....со времен совка.....
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Через время к ним приходят экологи...и предприятие вынуждено заключить договор...
Те кто особо хитрый....никогда не ставит закупку таких ламп на расходы....и так петлять может очень долго....
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То же с монтажной пеной, аэрозольными баллонами, элементами питания и аккумуляторами.
Всё что нужно сделать - написать закон и обязать.
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Обязать простого человека проблематично...тут только его желание....
А предприятия не покупают себе официально эти лампы.....
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Есть на предприятии светильники с такими лампами...значит должен быть и договор об их утилизации.....
И отмазки типа ...они у нас не перегорают канать не должны...
А такие светильники есть в любом офисе....
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А 95 % людей отнесёт всё это если будет куда.
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