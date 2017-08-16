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 Налоговики проводят массовые обыски на заводах по производству алкоголя. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции продолжают спецоперацию по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя, в рамках которой проводится ряд обысков на территориях заводов – производителей алкогольных напитков практически по всей территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан, сообщает Цензор.НЕТ.

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Налоговики проводят массовые обыски на заводах по производству алкоголя 02

Налоговики проводят массовые обыски на заводах по производству алкоголя 03


По его словам, более 300 сотрудников налоговой милиции в настоящее время проводят обыски на заводах, расположенных в 15 областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

"Обыски проводятся по результатам анализа криминогенной ситуации в сфере производства и оборота алкогольных напитков и с целью проверки имеющейся информации о неучтенном изготовлении данной продукции на легальных заводах. Об этом свидетельствуют и многочисленные факты изъятия работниками налоговой милиции из незаконного оборота водки с этикетками и под марками известных украинских производителей. Таким образом обыски на ликероводочных заводах являются устранением причин, а не последствий незаконного оборота алкогольных напитков", - отметил Сергей Белан.

При этом он подчеркнул, что обыски проводятся на основании соответствующих постановлений суда в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.204 "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" УК Украины.

Налоговики проводят массовые обыски на заводах по производству алкоголя 04

Ранее сотрудники налоговой милиции в рамках спецоперации провели массовые обыски на заводах "Укрспирта". Тогда было изъято более 864,5 тысячи литров неучтенного спирта на сумму около 180 млн гривен, который позже был арестован Шевченковским районным судом Киева.

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На самом деле я знакома с производством на ЛВЗ,со всем циклом от купажа и до розлива.И скажу так:нелегальная водка там производится,но словить в потоке конвейера это сложно.В этом участвует оператор розлива какой либо одной линии розлива-свой так сказать.Например в цеху 5 линий розлива,4 работают легально,а одна например разливает 30 минут нелегальную водку в смену за 11,5 часов.В час скорость линии розлива например 2000 бутылок-это 1000 бутылок левой водки-хороший навар.Однако в процессе участвуют не только оператор розлива,но и контролёры на акцизе(клеится бухта акциза левого-распечатанного на ксероксе)-далее оператор упаковки бутылок в пленку,грузчик на линии это он укладывает запакованные ящики на палеты(поддоны)и конечно же бригадир склада с водителем погрузчика.Нелегальная водка складируется в определенном месте склада и тут же отгружается по левым накладным в определённую фуру...фух там целая мафия и чужих туда не берут.Ещё есть вариант розлива сувенирной водки-по заказу какого то богача на день рождения(например Водка Прокопенко)обычно заказ не большой от 50 бутылок и более.Такая водка дороже в 5-10 раз.Купаж для такой водки делается отдельным чаном и более качественная.Налоговая может прийти на предприятие в любое время дня и ночи(имеют право для подокцизной продукции) и проверять всё,но поймать за руку очень сложно,если кто-то не стуканёт.А то что налоговики стоят и изучают чаны-купаж ну и что всё по документам правильно ищите дальше.Внедряйте на предприятия своих людей так больше толка будет.
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Дякую- усе дуже дохідливо.
Тобто зловити можна- був би час та натхнення...
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як казав Жванецький, ще при сересері) - що охороняєш те і маєш!
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Де нудьгу помітив? Це ти цитуєш жарти тих часів, не я.
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Интересно, фото работников налоговой специально выложили или это работники спиртовой промышленности тайком снимали ?
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Не бачив,щоб такі підрозділи афішували своїх працівників
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Біс його знає- та вони вже мають бути ліквідовані.
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Где можно хорошенько урвать, вот там и потрошат. Привычка...
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Скоро день Незалежності. спиртне треба буде усім і чимало. От і податківці вирішили запастись...
а якщо серйозно, то із моїх знайомих ніхто не купує горілку\вино в магазинах. Купують або спирт, або за 30-40грн. горілку ( 38%) підпільно. А хто має апарат, той сам собі жене.
так що дибіли в Києві - ви там далі піднімайте акцизи,,,
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Интересно в офшоры спирт может перетечь или органолептика не шоколадная?
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Ось чомусь не вірю. Навіть на фото виглядає як спектакль.
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Налоговики видно не хуже рабочих ЛВЗ живут и спиртовиков даже?
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Короче выпить народу на День Независимости не дадут
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спонсор обысков и инициатор наполнения таким нехитрым образом бюджета:

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Щож це робиться!?Три поля конопель.Три цеха спирта.Один цех пива!И не одного офшора!

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на границе в Ягодыне есть такой магазин "дути фри " при выходе с границы на Польшу так там водка по 3 евро за литр" немироф" .не сурогат так наш брат тарится ненашутку
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики проводят массовые обыски на заводах по производству алкоголя. ФОТОрепортаж
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