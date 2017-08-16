 Налоговики проводят массовые обыски на заводах по производству алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Белан, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, более 300 сотрудников налоговой милиции в настоящее время проводят обыски на заводах, расположенных в 15 областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.
"Обыски проводятся по результатам анализа криминогенной ситуации в сфере производства и оборота алкогольных напитков и с целью проверки имеющейся информации о неучтенном изготовлении данной продукции на легальных заводах. Об этом свидетельствуют и многочисленные факты изъятия работниками налоговой милиции из незаконного оборота водки с этикетками и под марками известных украинских производителей. Таким образом обыски на ликероводочных заводах являются устранением причин, а не последствий незаконного оборота алкогольных напитков", - отметил Сергей Белан.
При этом он подчеркнул, что обыски проводятся на основании соответствующих постановлений суда в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.204 "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" УК Украины.
Ранее сотрудники налоговой милиции в рамках спецоперации провели массовые обыски на заводах "Укрспирта". Тогда было изъято более 864,5 тысячи литров неучтенного спирта на сумму около 180 млн гривен, который позже был арестован Шевченковским районным судом Киева.
2198 30
Киевские налоговики ликвидировали международную схему легализации денег с использованием криптовалют. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(34)
С начала года налоговая милиция изъяла из незаконного оборота спирта и алкоголя более чем на 119 миллионов гривен, - Белан(3)
Налоговая милиция не ликвидирована и продолжает работать в правовом поле, - Белан(61)
Следователи ГФС обеспечили возмещение в бюджет 419 млн грн убытков по направленным в прошлом году уголовным производствам, - Белан(13)
Украинский футболист Игорь Биланов 27 лет назад стал лучшим футболистом Европы(0)
На содержание налоговой милиции в прошлом году было потрачено свыше 560 млн грн, а эффект от ее работы составил 11,6 млрд грн, - Белан(25)
В ходе операции "Рубеж-2016" задержано товаров на 2,1 млрд грн, - Белан(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тобто зловити можна- був би час та натхнення...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а якщо серйозно, то із моїх знайомих ніхто не купує горілку\вино в магазинах. Купують або спирт, або за 30-40грн. горілку ( 38%) підпільно. А хто має апарат, той сам собі жене.
так що дибіли в Києві - ви там далі піднімайте акцизи,,,
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить