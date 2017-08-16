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Все про:Госпогранслужба (2982) ЧАЭС (355) Чернобыль (354) Зона отчуждения (85)

 Трое экстремалов из Киева задержаны при попытке попасть в зону отчуждения, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера на Киевщине по информации пограничников Житомирского отряда сотрудниками полиции задержаны трое экстремальных туристов из Киева, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения ЧАЭС..

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Сейчас представителями Национальной полиции за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшейся радиоактивному загрязнению, на 25-летнего и двух 28-летних парней составлены процессуальные документы.

Трое экстремалов из Киева задержаны при попытке попасть в зону отчуждения, - Госпогранслужба 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Чернобыльской зоне задержали "экстремального туриста" из Москвы, - Нацполиция. ФОТО

Стоит отметить, что только с начала этого года пограничниками совместно с представителями полиции задержаны 59 экстремалов. В этой категории были не только наши соотечественники, но и граждане Республики Беларусь, России и Литвы.

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Усе їм цікаво, маленьким- а потім ліси палають!
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мусорская сволочь не упускает возможности поживиться
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А ещё попиариться на всю страну, мол какие мы герои. Другое дело мародёров, собирателей "даров природы" ловить, а просто туристов-чистая показуха.
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А что с этих типа "сталкеров" можно взять то...акромя анализов..???
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На дамбасе сейчас зона окуения с минным адреналином.
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Там заводу по переработке радиоактивных отходов рабочие руки нужны..... так что туда их....
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Аннулировать медстраховку. Если хочется поиграться - Дарвин им в помощь. Но лечить от последствий за свои.
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Дмитрий, украинцы, за редким исключением, медстраховки не имеют
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Типичные жертвы массовой культуры. Патлы длиннве поотращивали, бородки, шмотки соответствущие напялили, а в голове пусто. Зато все как в фильмах мамэрыканськых про ойк-стремалов. Тэпэр я, мамо, сталькерь став....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрое экстремалов из Киева задержаны при попытке попасть в зону отчуждения, - Госпогранслужба. ФОТО
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