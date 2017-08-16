 Трое экстремалов из Киева задержаны при попытке попасть в зону отчуждения, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Сейчас представителями Национальной полиции за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшейся радиоактивному загрязнению, на 25-летнего и двух 28-летних парней составлены процессуальные документы.
Стоит отметить, что только с начала этого года пограничниками совместно с представителями полиции задержаны 59 экстремалов. В этой категории были не только наши соотечественники, но и граждане Республики Беларусь, России и Литвы.
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