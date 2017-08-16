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Все про:Краматорск (2152) Нацполиция (8400) почта (106) стрельба (2514)

 Неизвестные пытались остановить и обстреляли автомобиль почтового предприятия в Краматорске, - полиция. ФОТО

В Краматорске Донецкой области совершено разбойное вооруженное нападение на автомобиль почтового предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Донетчины.

"Полиция разыскивает злоумышленников, которые сегодня около 9.00 в Краматорске совершили разбойное нападение с использованием огнестрельного оружия на автомобиль почтового предприятия. На линию 102 от работника почтового отделения г.. Краматорска поступило сообщение о том, что двое неизвестных мужчин в масках на автомобиле пытались остановить и открыли стрельбу в сторону автомобиля "УАЗ", который принадлежит почтовом предприятию. Пострадавших нет. Злоумышленники скрылись на автомобиле "Шевроле" серого цвета. Автомобиль объявлен в розыск. По тревоге поднят личный состав Краматорского отдела полиции. На розыск нападавших ориентированы все наряды и блокпосты 5-ти территориальных подразделений на севере региона - Краматорского, Славянского, Константиновского, Добропольского, Дружковского. Полицейские по спирали отрабатывают районы, прилегающие к месту преступления. Всех, кто обладает какой-либо информацией об указанных лицах и автомобиле, просим срочно сообщить в полицию по телефонам 102 или 0-800-505-102 (бесплатно со всех телефонов)", - рассказали в полиции.

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Неизвестные пытались остановить и обстреляли автомобиль почтового предприятия в Краматорске, - полиция 01
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"Останні події наближують кончину Петра Олексійовича", - журналіст

Чомусь в мене таке відчуття, що все в нашій країні йде добре. Шабуніну хочуть впаяти 5 років, відмовляються знизити драконівсько-лобістські тарифи на розмитнення авто і мочканути 1,5-2 млн автовласників, СБУ продовжує успішно кошмарити бізнес і купувати лакшері-тачки (на укрномерах) з палацами, папєрєднікі-корупціонери мирно живуть в Україні і ходять на телеефіри...

Бо все це наближає кончину Петра Олексійовича та його сброда. Так, осінь буде початком протестного сезону (зокрема, 6.09 ми, Авто Євро Сила, виходимо на свою акцію протеста).

Так, все це буде розхитувати порошенківський човен. Але це - нормально, природньо.

У Південній Кореї, після отримання незалежності, регулярно протестували та відправляли у відставку корумпованих президентів.

Так, там теж влада постійно показувала у біку КНДР, агентів комуністів та небезпеку окупації. Корейці, мудрий народ, не слухалися і далі протестував проти корупціонерів. З роками корупції стало менше, а країна - заможніше.

З кожним наступним тираном ми будемо більш вибагливі до політичних претендентів, антикорупційна аджеда буде більше набувати актуальності серед виборців, нульова толерантність до корупції - зростатиме, вимоги до реформ - збільшуватись.

Микола МАЛУХА
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не, не будет ничего осенью. Если только кто-нибудь не проплатит
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Амброськин рапортовал как при нем снизилась преступность, Аваков даже в Киев забрал столь ценного кадра. И вдруг цифры оказались дутыми, а сепар в замах у Авакова.))))
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"класична" новина)))
"Полицейские по спирали отрабатывают районы, прилегающие к месту преступления.Источник:https://censor.net.ua/p451925"
гопота щось взяла з уаза чи ні?!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные пытались остановить и обстреляли автомобиль почтового предприятия в Краматорске, - полиция. ФОТО
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