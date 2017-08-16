 В лондонском аэропорту "Саутенд" произошел взрыв. ФОТО+ ВИДЕО

По предварительным данным, взрыв произошел в ангаре.
В результате взрыва начался пожар. На месте работают пожарные.
Из аэропорта можно увидеть густой черный дым.
Пока данных о причинах взрыва не поступало.
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Аэропорт работает штатно.
Напомним, в Лондоне вечером 3 июня фургон съехал с дороги на тротуар на Лондонском мосту и сбил пешеходов, после этого произошли атаки еще в нескольких местах неподалеку.
В полиции подтвердили, что на мосту произошел инцидент, который впоследствии назвали терактом.
В результате теракта в Лондоне погибли 7 человек, 48 были ранены, полиция застрелила 3 вероятных нападающих.
Премьер Британии призвал проверить антитеррористическую стратегию после теракта.
По состоянию на утро 5 июня, под стражей остаются 11 человек, задержанных в рамках расследования теракта.
гондураслондон в огне..
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Могу вам еще нагенерировать:
"В Лондоне взорвали "Биг Бен""
Рядом с Лондоном, в киевской области, в селе Хуторок, с полки упала статуэтка "Биг Бена""
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А що там ще на Газета.ру цікавого? Більше трбох років туди не заглядав, а Цензор бачу не бридує перепости робити. Джерело ж неупереджене, вірити можна.
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...В лондонском аэропорту Саутенд произошел взрыв....
...Рядом с лондонским аэропортом Саутенд произошел взрыв...
Так в аэропорту или рядом?
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