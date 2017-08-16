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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:аэропорт (1272) взрыв (4262) Лондон (313)

 В лондонском аэропорту "Саутенд" произошел взрыв. ФОТО+ ВИДЕО

Рядом с лондонским аэропортом "Саутенд" произошел взрыв

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет Daily Mail.

По предварительным данным, взрыв произошел в ангаре.

В результате взрыва начался пожар. На месте работают пожарные.

Из аэропорта можно увидеть густой черный дым.

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Пока данных о причинах взрыва не поступало.

Аэропорт работает штатно.

В лондонском аэропорту Саутенд произошел взрыв 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Лондоне автофургон врезался в группу прихожан местной мечети: один человек погиб, не менее 10 пострадавших, - СМИ. ФОТО

Напомним, в Лондоне вечером 3 июня фургон съехал с дороги на тротуар на Лондонском мосту и сбил пешеходов, после этого произошли атаки еще в нескольких местах неподалеку.

В полиции подтвердили, что на мосту произошел инцидент, который впоследствии назвали терактом.

В результате теракта в Лондоне погибли 7 человек, 48 были ранены, полиция застрелила 3 ​​вероятных нападающих.

Премьер Британии призвал проверить антитеррористическую стратегию после теракта.

По состоянию на утро 5 июня, под стражей остаются 11 человек, задержанных в рамках расследования теракта.


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гондурас лондон в огне..
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Классный заголовок )))))
Могу вам еще нагенерировать:
"В Лондоне взорвали "Биг Бен""
Рядом с Лондоном, в киевской области, в селе Хуторок, с полки упала статуэтка "Биг Бена""
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Без сомнения, что такие действия теракт. Но интересуют истоки и мотивы теракта.
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Неинтересный объект - технический ангар.
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Ну и такая деталь, что аэропорт не прекратил работу. При малейшем подозрении на теракт эвакуируют людей с объекта, из-за возможности повторного подрыва.
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не, то войска захерченко Лондон штурмуют
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Що відбулося- не ясно, та ЗМІ вже проінформували.
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А что значить "застрелила трех вероятных нападающих"?
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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет Daily Mail.
А що там ще на Газета.ру цікавого? Більше трбох років туди не заглядав, а Цензор бачу не бридує перепости робити. Джерело ж неупереджене, вірити можна.
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Ну так я тоже бывает обращаю внимание на"УхО мацквы",надо отделять зёрна от плевел...
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С чего все взяли, что это теракт? Теракт - это терроризирование людей, чем их больше, чем страшнее. Что, в ангаре много бывает людей? А вот топлива много.
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Ау! Модераторы! Кончайте бухать на работе!!
...В лондонском аэропорту Саутенд произошел взрыв....
...Рядом с лондонским аэропортом Саутенд произошел взрыв...
Так в аэропорту или рядом?
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Ну, у нас подразумевают, что аэропорт - это лишь здание, где суетятся пассажиры. А есть ведь еще ангары, полосы, места для рулежки, всякие отстойники и места скопления обслуживающей техники. Технически это ведь тоже аэропорт.
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Скорее всего жгут кацапа, а сапоги с него снять забыли.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ лондонском аэропорту "Саутенд" произошел взрыв. ФОТО+ ВИДЕО
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