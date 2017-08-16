 СБУ поймала на взятке в $5 тысяч прокурора на Одесчине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что прокурор через адвоката требовал от жителя региона 5 тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности и снятие ареста с имущества. Мужчина подозревается в служебном подлоге, присвоении, растрате имущества или завладении им через злоупотребление служебным положением.
Оперативники спецслужбы задержали прокурора, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения всей суммы взятки в Одессе возле одного из административных зданий областной прокуратуры.
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Так бы смотрел и смотрел эту картину....
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Крепче бы не было в мире гвоздей.(с)
Даже страх напрочь атрофировался перед желанием захапать.
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Прокурор города или области избирается гражданами города/области. Его подчинённые из районов ловятся на правонарушениях и их отпускают. Выберут ли граждане этого прокурора ещё раз? Одно ли понимание в необходимости честности прокуроров и судей у большинства граждан, как у патриотов, так и у гречковыборщиков?
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Блин, и кого такая мелочевка заинтересовала...
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