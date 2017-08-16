 СБУ поймала на взятке в $5 тысяч прокурора на Одесчине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба СБУ.Правоохранители установили, что прокурор через адвоката требовал от жителя региона 5 тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности и снятие ареста с имущества. Мужчина подозревается в служебном подлоге, присвоении, растрате имущества или завладении им через злоупотребление служебным положением.Оперативники спецслужбы задержали прокурора, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения всей суммы взятки в Одессе возле одного из административных зданий областной прокуратуры.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.