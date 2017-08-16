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 Политика Украины
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Все про:взятка (4366) Одесса (5832) СБУ (14719) прокурор (982)

 СБУ поймала на взятке в $5 тысяч прокурора на Одесчине. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной инспекцией Генпрокуратуры разоблачили на взятке прокурора Ильичевской местной прокуратуры Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что прокурор через адвоката требовал от жителя региона 5 тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности и снятие ареста с имущества. Мужчина подозревается в служебном подлоге, присвоении, растрате имущества или завладении им через злоупотребление служебным положением.

Оперативники спецслужбы задержали прокурора, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения всей суммы взятки в Одессе возле одного из административных зданий областной прокуратуры.

СБУ поймала на взятке в $5 тысяч прокурора на Одесчине 01

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инспектор по вопросам труда задержана на Одесчине при получении 26 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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Прокурор в наручниках...
Так бы смотрел и смотрел эту картину....
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рядом бы еще судья в наручниках был. Ведь 100% они с судьей в доле так как через суд снимается арест имущества.
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Хрен его знает. Если подумают головой и через ст. 28 УК Украины (а по факту так и есть) то трешкой условно не отделается. Там семерка реального срока в полный рост.
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Угу. Когда ето у нас прокурворов или судьей сажали?
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Станция "Поездная" а Одессе это - ШЕДЕВРЫ СТОЛЕТИЯ!
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Гвозди бы делать из этих людей
Крепче бы не было в мире гвоздей.(с)

Даже страх напрочь атрофировался перед желанием захапать.
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Представим гипотетическую ситуацию.

Прокурор города или области избирается гражданами города/области. Его подчинённые из районов ловятся на правонарушениях и их отпускают. Выберут ли граждане этого прокурора ещё раз? Одно ли понимание в необходимости честности прокуроров и судей у большинства граждан, как у патриотов, так и у гречковыборщиков?
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Ничё. Луцик премирует на 10 штук и заберёт на повышение в личные адъютанты. Человек то хороший, кадр ценный. Ещё пригодится его рот говно по заказу пережевывать.
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Цирковава вистава від корумпованих борцунів з корупцією триває!!! ))
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Эх блядь! А ведь мог бы успеть побухать... так слегка, девкам коктейли, пацанам водочки, себе конины...
Блин, и кого такая мелочевка заинтересовала...
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Пойманные на взятке есть,залоги есть,приговоров нет и куда деваются деньги от залогов не понятно.
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СБУ словила не на взятке а на работе,он бы в прокуратуру не пошел если бы не мог брать взятки
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСБУ поймала на взятке в $5 тысяч прокурора на Одесчине. ФОТО
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