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Все про:Киев (17876) пожар (3448) коктейль Молотова (27)

 Пожар в "Киевблагоустройстве": в окно бросили два "коктейля Молотова". ФОТОрепортаж

Повреждены офисная мебель и техника. Жертв и пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в ГСЧС в 01:01. На место происшествия немедленно отправились спасатели.

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Пожар в Киевблагоустройстве: в окно бросили два коктейля Молотова 01

Пожар в Киевблагоустройстве: в окно бросили два коктейля Молотова 02

Пожар в Киевблагоустройстве: в окно бросили два коктейля Молотова 03

"Как оказалось, возгорание возникло в 2-этажном административном здании на 1-м этаже в одном из кабинетов на площади 30 кв. м. Уже в 01:28 пожар был локализован, а в 01:37 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, причиной возникновения пожара является поджог.

"С места происшествия правоохранительными органами была изъята бутылка с самовоспламеняющейся жидкостью, однако окончательную причину установит следствие", - отмечают в ГСЧС.
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Сожги под АП свой автомобиль - эффект будет тот самый.
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І в яку дурну голову приперлася думка підпалити народне майно?
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то не майно,а лайно
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А в какую умную голову пришло уничтожить 9 тысяч мафов с народным добром,лугандонский руководитель благоустрою уже подал в отставку и сдрыснул,зная,шо это так не сойдет с рук
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Як діяв не по закону- відповість рано чи піздно. А перетворювати столицю на стихійний базар нема чого- ті часи минули.
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суд Лінча - єдино можливий коли інші суди вже не суди.
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Если тебе нравится ходить по городу и спотыкаться об обрыганные наливайки и чебуречные на каждом шагу, то это совсем не значит, что это нравится другим.
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Фігассє народне майно... більшість власників МАФів купують товар в МЕТРО чи Ашані, а потім перепродають його з накруткою до 50%. 10-12 грн за 0,5 мінералки в кіоску - це норм??? В маркеті 1,5 л за 7-8 грн.

Я вже мовчу про те, що в кіосках ніколи не питають документи при продажі пива.
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А птичек и хомячков за что убили,тоже пахнут
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Ртічок і хомячків ніби ж тітушки подавили, яких найняв барига, який там ТЦ на місці кіосків збирається відгрохати.

ТЦ біля метро може і краще за МАФи, але не набагато... А на Героїв Дніпра краще б МАфи на кругу лишались.
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Та ніхто не змушує, але я змушений в ранкові години пік протискатися між кіосків у натовпі до метро і мене бісить, що кіоски з пивом стоять поблизу шкіл, що ПРЯМО ЗАБОРОНЕНО законом.

Упорядочити МАФи, розмістити їх за правилами і очистити від них історичний центр - і хай собі торгують хоч втридорога.
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Потроху, але розчищають. Наприклад, перехід на ст. метро Святошино, який ближче до центру, взагалі розчистили, аж дихать легше стало. На деяких інших станціях бачив розчистку. Звичайно, хотілося б, щоб це зробили за кілька днів, але цього не буде, бо там купа всяких нюансів, починаючи від оренди, ліцензій всяких тощо. Щодо стихійників, то мені, наприклад, зручно, повертаючись з роботи додому, купити у бабусь якоїсь городини тощо, а не пертися на ринок і вбивати для цього півтори-дві години. Тут як у батарейки - є плюс і мінус. Інше питання, що це треба привести до норм і правил, безпеки і зручностей.
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Не сдавайтесь, ребята, и продолжайте дальше сносить вонючие киоски и стихийные рынки.
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Так они и не здаются Они наоборот крепнут в грехе и ряхи понаедали такие Что в экран не влазят То что скоро тебе будет счастье не сомневайся Будеш отовариватся в \новых линиях\ и \форах\ будешь доволен Намедни делал одну работу Кто то спер биты в шуруповерт и сверла Было после трех часов Послал подсобника купить Принес три сверлышка и две биты 180 грн На базаре ето взял бы максимум за 70-80 А ты радуйся Они все позакрывают и будешь за такое же 500 грн платить
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Так якраз у форі чи атб продукти СУТТЄВО дешевші, ніж у кіосках. Я вже мовчу про Ашан.

Порівняйте, скільки коштує одна і та сама пепсікола, моршинська, снікерс чи пиво Чернігівське у кіоску і в маркеті. Порівняння - не на користь маркета, тому кіоски уже програють конкуренцію. Від їх зникнення нічого не зміниться.
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Як огидно і бридко читати отаке. Україна це не Чикаго часів Аль-Капоне. Куди дивиться поліція та пан Аваков?
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и к гадалке не ходи......ответочка !!!! вот так и все скоро в УКРАИНЕ пойдет - ГЛАЗ за ГЛАЗ !!!
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Лучше начните палить по Украине игровые автоматы,казино под видом лотереи золота пiдкова,спорт лото,нацiональна лотерея золотий кубок,и наркоточки,которые уже как рассадник зла в каждом дворе.Если можно начните с Города Сумы здесь работы не початый край только игровых автоматов с казино где то 70 залов это при том что в городе проживает всего 285000 человек..
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скоро. не перживай.
Але простіше спалити гросю з пєцьєю, ніж боротися з наслідками.
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Красть ничего не нужно, всё уже украдено до вас.
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Київблагоустрій могли підпалити за пам'ятник воїнам АТО, той самий, з мечем, ввігнаним в мапу Хуйлостану... Пам'ятниками займається саме ця організація.
Але поцрєоти казяться від радості... Як і ворог. Власне... Чому "як"?
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Міко тебе бариги висрали?? Такі шокодауни явно не народжені природнім шляхом
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Он бедолага сои пережрался у него всраный благоустрий который притон титушек Стал уже памятники устанавливать Не знает дурашка что сии деятели могут только ломать Там три человека на 50 рыл которые могут болгарками пользоватся Остальные безрукие и безмозглые Они установят Недаром Стець на дурку спрыгнул Ох не даром От таких придуров куда угодно спердолишь
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПожар в "Киевблагоустройстве": в окно бросили два "коктейля Молотова". ФОТОрепортаж
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