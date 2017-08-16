 Пожар в "Киевблагоустройстве": в окно бросили два "коктейля Молотова". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сообщение о возгорании поступило в ГСЧС в 01:01. На место происшествия немедленно отправились спасатели.

"Как оказалось, возгорание возникло в 2-этажном административном здании на 1-м этаже в одном из кабинетов на площади 30 кв. м. Уже в 01:28 пожар был локализован, а в 01:37 - ликвидирован", - говорится в сообщении.По предварительной версии, причиной возникновения пожара является поджог."С места происшествия правоохранительными органами была изъята бутылка с самовоспламеняющейся жидкостью, однако окончательную причину установит следствие", - отмечают в ГСЧС.