 Пожар в "Киевблагоустройстве": в окно бросили два "коктейля Молотова". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о возгорании поступило в ГСЧС в 01:01. На место происшествия немедленно отправились спасатели.
По предварительной версии, причиной возникновения пожара является поджог.
"С места происшествия правоохранительными органами была изъята бутылка с самовоспламеняющейся жидкостью, однако окончательную причину установит следствие", - отмечают в ГСЧС.
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Я вже мовчу про те, що в кіосках ніколи не питають документи при продажі пива.
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ТЦ біля метро може і краще за МАФи, але не набагато... А на Героїв Дніпра краще б МАфи на кругу лишались.
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Упорядочити МАФи, розмістити їх за правилами і очистити від них історичний центр - і хай собі торгують хоч втридорога.
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Порівняйте, скільки коштує одна і та сама пепсікола, моршинська, снікерс чи пиво Чернігівське у кіоску і в маркеті. Порівняння - не на користь маркета, тому кіоски уже програють конкуренцію. Від їх зникнення нічого не зміниться.
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Але простіше спалити гросю з пєцьєю, ніж боротися з наслідками.
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Але поцрєоти казяться від радості... Як і ворог. Власне... Чому "як"?
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