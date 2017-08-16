 Пожар на складе промышленной конопли ликвидирован на Хмельнитчине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщается на сайте ГосЧС.По словам спасателей, пожар быстро распространялся и существовала угроза соседним зданиям и сооружениям расположенной рядом нефтебазы.К тушению пожара привлекли спасательные расчеты из Староконстантинова, Красилова, Антонина, Шепетовки и Хмельницкого, а также местные пожарные команды из сел Самчики, Зеленцы и военных пожарных.Тушение пожара осложнялось горючим, нагрузкой и плотной застройкой. Основные усилия были направлены на защиту и охлаждение резервуаров с горючим расположенной в 100 м от эпицентра пожара нефтебазы. Одновременно проводилось аварийное откачки нефтепродуктов в безопасные резервуары.В 20:20 пожар был локализован, в 00:50 - ликвидирован на площади 0,5 га. Огнем уничтожено 1200 тонн сырья.

От ГосЧС на пожаре работало 9 единиц техники и 26 человек личного состава.Несчастных случаев при пожаре не было.