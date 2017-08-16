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Все про:конопля (95) пожар (3448) Хмельнитчина (384) ГСЧС (1299)

 Пожар на складе промышленной конопли ликвидирован на Хмельнитчине. ФОТО

В Староконстантинове Хмельницкой области 15 августа загорелись тюки с промышленной коноплей возле нефтезавода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГосЧС.

По словам спасателей, пожар быстро распространялся и существовала угроза соседним зданиям и сооружениям расположенной рядом нефтебазы.

К тушению пожара привлекли спасательные расчеты из Староконстантинова, Красилова, Антонина, Шепетовки и Хмельницкого, а также местные пожарные команды из сел Самчики, Зеленцы и военных пожарных.

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Тушение пожара осложнялось горючим, нагрузкой и плотной застройкой. Основные усилия были направлены на защиту и охлаждение резервуаров с горючим расположенной в 100 м от эпицентра пожара нефтебазы. Одновременно проводилось аварийное откачки нефтепродуктов в безопасные резервуары.

В 20:20 пожар был локализован, в 00:50 - ликвидирован на площади 0,5 га. Огнем уничтожено 1200 тонн сырья.

Пожар на складе промышленной конопли ликвидирован на Хмельнитчине 01

От ГосЧС на пожаре работало 9 единиц техники и 26 человек личного состава.

Несчастных случаев при пожаре не было.
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И говорили, что такое весёлое пожаротушения у них впервые!
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"тюки с промышленной коноплей возле нефтезавода" - кто такое хорошое место выбрал для склада, ох и надышались пожарные - весёлый пожар получился
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"Несчастных случаев при пожаре не было". Источник: https://censor.net.ua/p451870


Ага, несчастных не было, только счастливые: встреча с феями, катание на единорогах, веселые игры с драконами.
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Шо то нариков не видно,двое выглядывают из за угла,успели на хапок
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Подышать "свободным воздухом" собралась все Хмельницкая и прилегающее к ней области.
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со всей индейской ответственностью пишу - народ это промышленная конопля - эй травануться можно - так шо не возбуждайтесь сильно ))
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Малое содержание каннабиоидов здесь компенсируется большей дозой исходного сырья.
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"В Староконстантинове Хмельницкой области 15 августа загорелись тюки с промышленной коноплей возле нефтезавода. По словам спасателей..."

Я бы не особо верил словам спасателей...
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Фильм Священное растение. Секретные целебные свойства. Серия 1 https://www.youtube.com/watch?v=QT3iDcbCXp8

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Пожар на складе промышленной конопли

Значит у нас есть склады НЕпромышленной конопли?
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Руководство Хмельнитчины в ступоре...
Они не могут понять, "что объявлять?", то-ли "Бедствие", то-ли "Народное гуляние"...
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Нужно было зафиксировать рекорд - Самый большой косяк в мире.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПожар на складе промышленной конопли ликвидирован на Хмельнитчине. ФОТО
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