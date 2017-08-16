 Пожар на складе промышленной конопли ликвидирован на Хмельнитчине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГосЧС.
По словам спасателей, пожар быстро распространялся и существовала угроза соседним зданиям и сооружениям расположенной рядом нефтебазы.
К тушению пожара привлекли спасательные расчеты из Староконстантинова, Красилова, Антонина, Шепетовки и Хмельницкого, а также местные пожарные команды из сел Самчики, Зеленцы и военных пожарных.
Тушение пожара осложнялось горючим, нагрузкой и плотной застройкой. Основные усилия были направлены на защиту и охлаждение резервуаров с горючим расположенной в 100 м от эпицентра пожара нефтебазы. Одновременно проводилось аварийное откачки нефтепродуктов в безопасные резервуары.
В 20:20 пожар был локализован, в 00:50 - ликвидирован на площади 0,5 га. Огнем уничтожено 1200 тонн сырья.
Несчастных случаев при пожаре не было.
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Ага, несчастных не было, только счастливые: встреча с феями, катание на единорогах, веселые игры с драконами.
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Я бы не особо верил словам спасателей...
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Значит у нас есть склады НЕпромышленной конопли?
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Никакие!
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Они не могут понять, "что объявлять?", то-ли "Бедствие", то-ли "Народное гуляние"...
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