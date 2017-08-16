EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Фоторепортаж
  1792  12
Все про:побег (284) Нацполиция (8397) СИЗО (978) Харьковщина (1285)

 Полиция задержала второго беглеца из СИЗО в Краснограде. ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов задержали второго арестованного, который сбежал из следственного изолятора в городе Красноград Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции на странице в Facebook.

"Мужчины находились в изоляторе временного содержания Красноградского отдела полиции и сбежали с территории режимного объекта во время прогулки. Одного из разыскиваемых через несколько часов полицейские задержали по горячим следам, поиски второго длились несколько дней в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 11 августа. Двое мужчин совершили побег из СИЗО, отогнув металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора. 28-летний житель Сахновщинского района находился в изоляторе за совершение разбоя, 20-летний житель Кегичевки - за кражу.


Полиция задержала второго беглеца из СИЗО в Краснограде 01Полиция задержала второго беглеца из СИЗО в Краснограде 02Полиция задержала второго беглеца из СИЗО в Краснограде 03Полиция задержала второго беглеца из СИЗО в Краснограде 04
Читайте на "Цензор.НЕТ": Из колонии на Полтавщине сбежал 35-летний заключенный, объявлен план "Перехват". ФОТО

В тот же день около 21:00 работники уголовного розыска полиции задержали одного из беглецов в пгт Зачепиловка вблизи железнодорожного вокзала.

"15 августа полицейские вышли на след другого злоумышленника, которого обнаружили в поселке Чапаево по месту жительства. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса", - отмечают в полиции.

В отношении сотрудников полиции, допустивших побег с режимного объекта, проводится служебное расследование.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
" Один год бил!! Три за побег!! Пять за детсад!! Беги, Вася "" )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каким же нужно было быть тупым,что бы после побега соваться домой,ему вообще не где нельзя было показываться лишний раз,а не точно идти домой,к знакомым,родственникам и т.д.Где то бы отлежался бы,а потом уже спокойно уехал в другой конец Украины,или за деньги пересек бы незаконно границу в ту же Россию,и там бы жил бы спокойно бы,со временем купил бы Российский паспорт с какого то умершего тела похожего на него,и живи спокойно и не парься,но дураков в Украине походу еще много.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меня настораживает ваша осведомленность и детализация))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Штирлиц оглянулся: хвоста не было.
"Оторвался", - подумал Штирлиц.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Штирлиц хорошо знал, что Мюллер, как истинный ариец и группенфюрер СС, не может быть гомосеком. И тем не менее фраза "А Вас, Штрилиц, я попрошу остаться" его таки не на шутку напрягла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Штирлиц сидел в людном кафе. Вдруг какой-то пьяный эсэсовец закричал:
- Русские - сволочи!
Все с укоризной посмотрели на этого офицера и подумали:
- Как же он мог сказать такое при Штирлице?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проходя мимо кинотеатра, Штирлиц увидел афишу нового фильма "Конец
резидента".
Опять эротика - подумал разведчик.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала второго беглеца из СИЗО в Краснограде. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти