 Полиция задержала второго беглеца из СИЗО в Краснограде. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции на странице в Facebook.
"Мужчины находились в изоляторе временного содержания Красноградского отдела полиции и сбежали с территории режимного объекта во время прогулки. Одного из разыскиваемых через несколько часов полицейские задержали по горячим следам, поиски второго длились несколько дней в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 11 августа. Двое мужчин совершили побег из СИЗО, отогнув металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора. 28-летний житель Сахновщинского района находился в изоляторе за совершение разбоя, 20-летний житель Кегичевки - за кражу.
В тот же день около 21:00 работники уголовного розыска полиции задержали одного из беглецов в пгт Зачепиловка вблизи железнодорожного вокзала.
"15 августа полицейские вышли на след другого злоумышленника, которого обнаружили в поселке Чапаево по месту жительства. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса", - отмечают в полиции.
В отношении сотрудников полиции, допустивших побег с режимного объекта, проводится служебное расследование.
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"Оторвался", - подумал Штирлиц.
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- Русские - сволочи!
Все с укоризной посмотрели на этого офицера и подумали:
- Как же он мог сказать такое при Штирлице?
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резидента".
Опять эротика - подумал разведчик.
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