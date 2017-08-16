 Мотоцикл врезался в грузовик на Волыни: два человека погибли. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Волынской области.
Сообщается, что накануне на трассе Ковель-Луцк мотоцикл Honda столкнулся с грузовиком ГАЗ.
"Мотоциклист столкнулся с грузовиком ГАЗ, который двигался в попутном направлении и выполнял поворот налево. В результате ДТП 42-летняя пассажирка мотоцикла погибла. Водитель Honda умер в отделении реанимации районной больницы", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что полиция открыла дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Досудебное расследование продолжается.
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