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 Мотоцикл врезался в грузовик на Волыни: два человека погибли. ФОТОрепортаж

В Волынской области под Ковелем мотоцикл Honda врезался в грузовик ГАЗ, в результате чего погибли два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Волынской области.

Сообщается, что накануне на трассе Ковель-Луцк мотоцикл Honda столкнулся с грузовиком ГАЗ.

"Мотоциклист столкнулся с грузовиком ГАЗ, который двигался в попутном направлении и выполнял поворот налево. В результате ДТП 42-летняя пассажирка мотоцикла погибла. Водитель Honda умер в отделении реанимации районной больницы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что полиция открыла дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Досудебное расследование продолжается.

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Я на цих мАЦАКлістів дуже слий. Понакупляють собі спортивних чи як вони там звуться і ночами спати не дають... Їдьте нах... за місто і там ганяйте скільки влізе, а то падло виють своїми мацаклЄтами часів до двух ночі. Тоду падли їдуть спати до обіду, а мені в 6 ранку вставати на роботу... Гади...
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я одному батарейкой в шлем запустил))) он потом престал под окнами ездить)
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это не залдонстановские мотопедики путина?тогда зачем эта новость тут?лучше печатайте як гройсман когось опять поздравляет...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМотоцикл врезался в грузовик на Волыни: два человека погибли. ФОТОрепортаж
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