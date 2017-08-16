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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:избиение (11169) Нацполиция (8395) Шабунин (93)

 Шабунину вручили подозрение: Филимоненко уже не журналист. ФОТОрепортаж (обновлено)

Главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину вручили подозрение в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести Всеволоду Филимоненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Виталий Шабунин в 10.15 вышел из здания Днепровского отделения полиции Киева.

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Шабунину вручили подозрение: Филимоненко уже не журналист 01

Шабунин сообщил, что за ночь прокуратура поменяла квалификацию дела. Теперь его подозревают по ч.1 ст.122 - умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Хотя ранее, по информации Шабунина, ему планировали инкриминировать ч. 2 ст. 345-1 - "угроза или насилие в отношении журналиста", а именно: "умышленное причинение журналисту [...] средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности".

За это Шабунину угрожает до 3 лет лишения свободы (ч.1 ст.122 предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на срок до трех лет).

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Прокуратура будет просить Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.

Вчера Шабунин получил информацию, что ему вручат подозрение об избиении журналиста с наказанием до 5 лет лишения свободы. Шабунин настаивает, что Всеволод Филимоненко не занимался журналистской деятельностью и спровоцировал его.

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Под зданием полиции утром собрались журналисты и общественные активисты в поддержку Виталия Шабунина.

Шабунину вручили подозрение: Филимоненко уже не журналист 02

Суд по избранию Шабунину меры пресечения состоится во второй половине дня. Точное время пока не известно.
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Прикольно,коррупционеры разбираются с антикоррупционерами,а стадо ждет чуда
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оказывается, синяк на роже-это средней тяжести))
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Если "закрытая травма лица" - это средней тяжести телесное повреждение, тогда надо привлечь к ответственности всех сотрудников всех автозаводов, на которых выпускаются автомобили, за установку в них подушек безопасности (AIRBAG).
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если бы такой фингал Пеце поставили припаяли бы весь Уголовный Кодекс Украины + РФ+Германии+Израиля+все Кодексы всех штатов США и уложение племени пигмеев племени утю-утю из Патагонии...
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ха расскажу анекдот из жизни... было это вчера... моя дочка после 17 часов шла по дороге с работы, на пешеходном переходе ее сбивает авто, сбили аккуратно ссадины, побитые ноги, те кто сбили сразу ее в авто и поехали в больницу.. из одной больницы поехали в иную, так как в первой никого не было.. уже все на фронте.. в ином медчреждении осмотрел травматолог и сделали снимки сразу уточнили вы будете сообщать о ДТП в полицию -если да одна песня, если нет (бытовая травма) иная песня... нет сказали- мы не будем... короче по снимкам вроде все слава Богу пронесло (ну всякое бывает в жизни) а вот у дочки остался нервный срыв ей бы 3-5 дней на больничном... а дудки.. сейчас они с женой в поликлинике обходят кучу врачей типа больничный- не положен ей... вот если бы оторвало ногу, поломало кости, переехала бы авто.. тогда да (а нах он тогда тот больничный)-мы ведь даже Акт о трудовом увечье не составляли по закону если за час до работы по дороге или в течении часа с работы происходит подобное- это считается производственная травма со всеми вытекающими... но врачам так закрутили гайки и остается одно либо пусть тебя убивает авто сразу на дороге или умри -но вйди на работу а тут у нас фингал и средние тяжести прокуроры куйней маются явно с Шабуниным лично счеты сводят..
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я свою учу, что при переходе даже на зеленій, смотри по сторонам, а лучше пропусти...
ибо, может он пьян, может тормоза отказали и т.д....
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особенно, когда єто журнашлюх или другое типа неприкосновенное тело....
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ога...разобрались.отмазали антикоррупционера от более тяжкой статьи.на ровном месте.
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Ты Порошенковский лизаблюд,все равно что Януковича
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Дык наоборот, если журналист - наказание строже. А так отделается парой отсосов.
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Перед ВЫБОРАМИ ещё столько чуда будет в Украине, кого то зачистят, кого то отбелят.
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- Я пил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки. И мне уже пора идти, так как я арестован.
- Не тревожься, - утешал Паливца Швейк. - Я арестован всего только за государственную измену. (с)
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надо было в ногу стрелять. пашинского за такое не посадили
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Да. Если проканало, что бутылка - оружие, то почему микрофон нет?
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Пес Сірко, що сам себе налякав. А Наєм повівся.
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Шабунин - мужчина!
Один удар и сразу - средней тяжести!
Молоток!
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ага, про то, что из команды политика чуть длиннее, но анекдот тоже, как и вся наша многострадальная "политика")
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Висловлюйся ясніше- я сюди не ребуси прийшов розгадувати.
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Правосудие по шоколадному)))Овоща уже гнида переплюнул.Осталось через зраду законы рыговские протянуть и все зашибись)))
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У презика и луцика все вообще рамсы попутали?
То Михо с нарушениями выдворили,
то Шабунин у них , то уклоняется от призыва, то злостный хулиган.
Никакой фантазии и воображения.
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Середня тяжкість - це переломи, тяжкий струс мозку... Хай покажуть висновок експерта - це по-перше і перевірити повторно потерпілого в іншій медустанові-це по-друге. Влада шиє справу, причому білими нитками мля.
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Для цього в Шабуніна є адвокати- хай працюють.
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Давайте вспомним с кем встретился Тилерсон перед встречей с официальными лицами, что он сказал на пресс-конференции и получим ответ. Думаю пора задуматься чиновникам у кормушки, особенно Авакову и его шавкам, что шансов у барыги на второй срок нет.
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Тобто ти звинувачуєш США у втручанні в українські вибори?
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все ниточки тянутся к хомячку с улицы Банковая, 11
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В приличных странах после такого в отставку уходят...
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Хорошо что с коррупцией начали бороться, а то эти Шабунин с Саакашвили вон до чего страну довели!

Блохи и суета‏ @bit_bum 26 лип.
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Судя по видео, журнализд - шавка. Получил в табло законно, в смысле как мужик от мужика, сам нарывался. Ну а после и вовсе подкрался с баллончиком и бежать. Музчина!
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Законность и необходимость применения баллончика у прокуратуры и тени сомнений не вызвала.
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Там ни один из них не мужик.Только и того,что штаны носят.
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подонки из БПП и возглавивший коррупцию президент не терпят тех кто им мешает грабить Украину.
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Мда придворним блядям можна відстрілювати холопів а от тим хто проти бидлоти при кормущці тим за найсенший синець кримінал шиють... А стадо схвалює таке вибіркове свавілля
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мдя, шыікаладник и ко переплюнули команду овосча в разы
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Ну теперь и по другому борцу с "барыгой". Это похлеще наших судов

Игорь Айзенберг ФБ

Вот это бомба в свежем Нью-Йоркере опубликована!
Статья "Коррупционный бизнес Трампа".
О товарищах Трампе и Саакашвили, об их невероятной афере по строительству Trump Tower в Батуми (которое даже никогда не начиналось).
Те, кто читают по-английски, прочитайте, не пожалеете, получите удовольствие. Букав там очень много. На перевод нет времени и сил. Но суть очень кратко вот в чем.
1) "Великий реформатор" Саакашвили в 2011 году решил улучшить свой падающий рейтинг и заодно подзаработать. Для этого он решил устроить спектакль по строительству Trump Tower в Батуми, а потом, как он уверял, и в Тбилиси.
2) Саакашвили объявил, что Трамп инвестирует в строителство башни в Батуми более $ 200 миллионов. Кстати, только незадолго до этого Трамп проиграл суд Тимоти О'Брайену, написавшему в книге о Трампе, что его состояние не превышает $250 миллионов (Трамп требовал через суд от О'Брайена написать, что он, Трамп - миллиардер, но суд проиграл). То есть, очевидно, что Трамп никак не мог инвестировать все свои деньги в строительство башни в Батуми. Да и не собирался инвестировать даже и доллар. И Саакашвили прекрасно понимал, что ничего Трамп инвестировать не будет.
3) Для финансирования проекта Саакашвили привлек Silk Road Group, компанию, которая была замешана в громком скандале по отмыванию денег. Схема отмывания денег описана в статье подробно, она связана с казахстанскими олигархами, связанными с Кремлем, и несколькими сотнями миллионов долларов инвестиций Казахстана в Грузию - очень много подробностей в статье.
4) Silk Road Group заплатила Трампу $ 1 миллион за использование названия Trump Tower на башне и оплатила пребывание Трампа в Грузии в апреле 2012 года, когда Трамп разъезжал по Грузии в компании с Саакашвили, и они всячески расхваливали друг друга на митингах. Трамп по возвращении в США в телепередаче на канале Fox назвал Саакашвили "одним из величайших мировых лидеров" и сказал, что у него большие инвестиционные планы в Грузии. То есть, в общем, на этом и все. Трамп никаких инвестиций в Грузию не делал. Наоборот, Саакашвили заплатил Трампу ровно $ 1 миллион.
5) Silk Road Group вроде бы утверждала, что привлекла инвестиций более $100 миллионов в строительство башни, но поскольку башня никогда даже не начинала строиться, были ли эти деньги на самом деле собраны, и если были, то на что были потрачены, остается непонятным.
В статье очень много подробностей. Очень интересных. Для понимания того, что за "бизнесмен" Трамп и что за "величайший рефоматор" Саакашвили.
Да, чтобы все понимали, Нью-Йоркер - это марка высшей пробы. Его главный редактор Дэвид Рэмник, кстати, более, чем хорошо знает Россию и бывший ссср. Он был в конце 80х-начале 90х корреспондентом Вашингтон Пост в Москве. А журналистское расследование, скрупулезно проведенное Адамом Дэвидсоном, заслуживает очень выской оценки. Да, кстати, редакция просила Саакашвили дать комментарии перед публикацией. Саакашвили отказался.

Вот это бомба в свежем Нью-Йоркере опубликована!
Статья "Коррупционный бизнес Трампа".
О товарищах Трампе и Саакашвили, об их невероятной афере по строительству Trump Tower в Батуми (которое даже никогда не начиналось).
Те, кто читают по-английски, прочитайте, не пожалеете, получите удовольствие. Букав там очень много. На перевод нет времени и сил. Но суть очень кратко вот в чем.
1) "Великий реформатор" Саакашвили в 2011 году решил улучшить свой падающий рейтинг и заодно подзаработать. Для этого он решил устроить спектакль по строительству Trump Tower в Батуми, а потом, как он уверял, и в Тбилиси.
2) Саакашвили объявил, что Трамп инвестирует в строителство башни в Батуми более $ 200 миллионов. Кстати, только незадолго до этого Трамп проиграл суд Тимоти О'Брайену, написавшему в книге о Трампе, что его состояние не превышает $250 миллионов (Трамп требовал через суд от О'Брайена написать, что он, Трамп - миллиардер, но суд проиграл). То есть, очевидно, что Трамп никак не мог инвестировать все свои деньги в строительство башни в Батуми. Да и не собирался инвестировать даже и доллар. И Саакашвили прекрасно понимал, что ничего Трамп инвестировать не будет.
3) Для финансирования проекта Саакашвили привлек Silk Road Group, компанию, которая была замешана в громком скандале по отмыванию денег. Схема отмывания денег описана в статье подробно, она связана с казахстанскими олигархами, связанными с Кремлем, и несколькими сотнями миллионов долларов инвестиций Казахстана в Грузию - очень много подробностей в статье.
4) Silk Road Group заплатила Трампу $ 1 миллион за использование названия Trump Tower на башне и оплатила пребывание Трампа в Грузии в апреле 2012 года, когда Трамп разъезжал по Грузии в компании с Саакашвили, и они всячески расхваливали друг друга на митингах. Трамп по возвращении в США в телепередаче на канале Fox назвал Саакашвили "одним из величайших мировых лидеров" и сказал, что у него большие инвестиционные планы в Грузии. То есть, в общем, на этом и все. Трамп никаких инвестиций в Грузию не делал. Наоборот, Саакашвили заплатил Трампу ровно $ 1 миллион.
5) Silk Road Group вроде бы утверждала, что привлекла инвестиций более $100 миллионов в строительство башни, но поскольку башня никогда даже не начинала строиться, были ли эти деньги на самом деле собраны, и если были, то на что были потрачены, остается непонятным.
В статье очень много подробностей. Очень интересных. Для понимания того, что за "бизнесмен" Трамп и что за "величайший рефоматор" Саакашвили.
Да, чтобы все понимали, Нью-Йоркер - это марка высшей пробы. Его главный редактор Дэвид Рэмник, кстати, более, чем хорошо знает Россию и бывший ссср. Он был в конце 80х-начале 90х корреспондентом Вашингтон Пост в Москве. А журналистское расследование, скрупулезно проведенное Адамом Дэвидсоном, заслуживает очень выской оценки. Да, кстати, редакция просила Саакашвили дать комментарии перед публикацией. Саакашвили отказался.
Вот это бомба в свежем Нью-Йоркере опубликована!
Статья "Коррупционный бизнес Трампа".
О товарищах Трампе и Саакашвили, об их невероятной афере по строительству Trump Tower в Батуми (которое даже никогда не начиналось).
Те, кто читают по-английски, прочитайте, не пожалеете, получите удовольствие. Букав там очень много. На перевод нет времени и сил. Но суть очень кратко вот в чем.
1) "Великий реформатор" Саакашвили в 2011 году решил улучшить свой падающий рейтинг и заодно подзаработать. Для этого он решил устроить спектакль по строительству Trump Tower в Батуми, а потом, как он уверял, и в Тбилиси.
2) Саакашвили объявил, что Трамп инвестирует в строителство башни в Батуми более $ 200 миллионов. Кстати, только незадолго до этого Трамп проиграл суд Тимоти О'Брайену, написавшему в книге о Трампе, что его состояние не превышает $250 миллионов (Трамп требовал через суд от О'Брайена написать, что он, Трамп - миллиардер, но суд проиграл). То есть, очевидно, что Трамп никак не мог инвестировать все свои деньги в строительство башни в Батуми. Да и не собирался инвестировать даже и доллар. И Саакашвили прекрасно понимал, что ничего Трамп инвестировать не будет.
3) Для финансирования проекта Саакашвили привлек Silk Road Group, компанию, которая была замешана в громком скандале по отмыванию денег. Схема отмывания денег описана в статье подробно, она связана с казахстанскими олигархами, связанными с Кремлем, и несколькими сотнями миллионов долларов инвестиций Казахстана в Грузию - очень много подробностей в статье.
4) Silk Road Group заплатила Трампу $ 1 миллион за использование названия Trump Tower на башне и оплатила пребывание Трампа в Грузии в апреле 2012 года, когда Трамп разъезжал по Грузии в компании с Саакашвили, и они всячески расхваливали друг друга на митингах. Трамп по возвращении в США в телепередаче на канале Fox назвал Саакашвили "одним из величайших мировых лидеров" и сказал, что у него большие инвестиционные планы в Грузии. То есть, в общем, на этом и все. Трамп никаких инвестиций в Грузию не делал. Наоборот, Саакашвили заплатил Трампу ровно $ 1 миллион.
5) Silk Road Group вроде бы утверждала, что привлекла инвестиций более $100 миллионов в строительство башни, но поскольку башня никогда даже не начинала строиться, были ли эти деньги на самом деле собраны, и если были, то на что были потрачены, остается непонятным.
В статье очень много подробностей. Очень интересных. Для понимания того, что за "бизнесмен" Трамп и что за "величайший рефоматор" Саакашвили.
Да, чтобы все понимали, Нью-Йоркер - это марка высшей пробы. Его главный редактор Дэвид Рэмник, кстати, более, чем хорошо знает Россию и бывший ссср. Он был в конце 80х-начале 90х корреспондентом Вашингтон Пост в Москве. А журналистское расследование, скрупулезно проведенное Адамом Дэвидсоном, заслуживает очень выской оценки. Да, кстати, редакция просила Саакашвили дать комментарии перед публикацией. Саакашвили отказался.
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Путин тоже так бедно начинал,и в Москву попал за счёт ворованных денег с ленинградской казны. Как Путин закончит ,поживём увидим.
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а NT, что суд Божий в последней инстанции??
или там брехунов и пустозвонов нет?
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Вас відправлять у спам за 10 хвилин і забанять максимум за пів години. Тому не полінуйтеся і продублюйте це на інших новинах!
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это тот Защитник, что от Армии бегал, когда к нему пришли с повесткой?
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С внутренним врагом КОРРУПЦИЕЙ трудней бороться,чем с внешним открытым врагом.
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Почему-то никого не шокирует, что есть разные статьи за битие разных морд?!
Как в советском анекдоте: Если побили русского - хулиганство, Если еврея - антисемитизм.
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Вот скажите, а как он может знать что статья была переквалифицирована? ведь кто-то видел документы вчера? откуда такая уверенность? и почему СМИ подают этот факт, как достоверный? как-то некрасиво получается) сами придумали, сами заявили
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныШабунину вручили подозрение: Филимоненко уже не журналист. ФОТОрепортаж (обновлено)
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