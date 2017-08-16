 Шабунину вручили подозрение: Филимоненко уже не журналист. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Виталий Шабунин в 10.15 вышел из здания Днепровского отделения полиции Киева.
Шабунин сообщил, что за ночь прокуратура поменяла квалификацию дела. Теперь его подозревают по ч.1 ст.122 - умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. Хотя ранее, по информации Шабунина, ему планировали инкриминировать ч. 2 ст. 345-1 - "угроза или насилие в отношении журналиста", а именно: "умышленное причинение журналисту [...] средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности".
За это Шабунину угрожает до 3 лет лишения свободы (ч.1 ст.122 предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на срок до трех лет).
Прокуратура будет просить Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.
Вчера Шабунин получил информацию, что ему вручат подозрение об избиении журналиста с наказанием до 5 лет лишения свободы. Шабунин настаивает, что Всеволод Филимоненко не занимался журналистской деятельностью и спровоцировал его.
Под зданием полиции утром собрались журналисты и общественные активисты в поддержку Виталия Шабунина.
Суд по избранию Шабунину меры пресечения состоится во второй половине дня. Точное время пока не известно.
6698 53
ГФС открыла дело против ЦПК Шабунина. ДОКУМЕНТ(162)
"Он получил по морде от меня за то, что оскорбил мою коллегу", - антикоррупционер Шабунин об инциденте с помощником нардепа Мельничука(143)
Антикоррупционеру Шабунину вручили повестку в военкомат. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(774)
Оснований говорить о провале конкурсного отбора судей в новый Верховный суд нет, - Минюст(13)
Почему армия антикоррупционеру Шабунину не грозит(0)
У нас нет ни времени, ни правовых оснований организовывать "перформансы", - СБУ об акции под домом Шабунина(49)
Митинг СБУ под моим домом - месть за е-декларации, - Шабунин. ФОТОрепортаж(80)
Ответить
Ответить
Если "закрытая травма лица" - это средней тяжести телесное повреждение, тогда надо привлечь к ответственности всех сотрудников всех автозаводов, на которых выпускаются автомобили, за установку в них подушек безопасности (AIRBAG).
Ответить
Ответить
Ответить
ибо, может он пьян, может тормоза отказали и т.д....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Не тревожься, - утешал Паливца Швейк. - Я арестован всего только за государственную измену. (с)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Один удар и сразу - средней тяжести!
Молоток!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
То Михо с нарушениями выдворили,
то Шабунин у них , то уклоняется от призыва, то злостный хулиган.
Никакой фантазии и воображения.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Блохи и суета @bit_bum 26 лип.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Игорь Айзенберг ФБ
Вот это бомба в свежем Нью-Йоркере опубликована!
Статья "Коррупционный бизнес Трампа".
О товарищах Трампе и Саакашвили, об их невероятной афере по строительству Trump Tower в Батуми (которое даже никогда не начиналось).
Те, кто читают по-английски, прочитайте, не пожалеете, получите удовольствие. Букав там очень много. На перевод нет времени и сил. Но суть очень кратко вот в чем.
1) "Великий реформатор" Саакашвили в 2011 году решил улучшить свой падающий рейтинг и заодно подзаработать. Для этого он решил устроить спектакль по строительству Trump Tower в Батуми, а потом, как он уверял, и в Тбилиси.
2) Саакашвили объявил, что Трамп инвестирует в строителство башни в Батуми более $ 200 миллионов. Кстати, только незадолго до этого Трамп проиграл суд Тимоти О'Брайену, написавшему в книге о Трампе, что его состояние не превышает $250 миллионов (Трамп требовал через суд от О'Брайена написать, что он, Трамп - миллиардер, но суд проиграл). То есть, очевидно, что Трамп никак не мог инвестировать все свои деньги в строительство башни в Батуми. Да и не собирался инвестировать даже и доллар. И Саакашвили прекрасно понимал, что ничего Трамп инвестировать не будет.
3) Для финансирования проекта Саакашвили привлек Silk Road Group, компанию, которая была замешана в громком скандале по отмыванию денег. Схема отмывания денег описана в статье подробно, она связана с казахстанскими олигархами, связанными с Кремлем, и несколькими сотнями миллионов долларов инвестиций Казахстана в Грузию - очень много подробностей в статье.
4) Silk Road Group заплатила Трампу $ 1 миллион за использование названия Trump Tower на башне и оплатила пребывание Трампа в Грузии в апреле 2012 года, когда Трамп разъезжал по Грузии в компании с Саакашвили, и они всячески расхваливали друг друга на митингах. Трамп по возвращении в США в телепередаче на канале Fox назвал Саакашвили "одним из величайших мировых лидеров" и сказал, что у него большие инвестиционные планы в Грузии. То есть, в общем, на этом и все. Трамп никаких инвестиций в Грузию не делал. Наоборот, Саакашвили заплатил Трампу ровно $ 1 миллион.
5) Silk Road Group вроде бы утверждала, что привлекла инвестиций более $100 миллионов в строительство башни, но поскольку башня никогда даже не начинала строиться, были ли эти деньги на самом деле собраны, и если были, то на что были потрачены, остается непонятным.
В статье очень много подробностей. Очень интересных. Для понимания того, что за "бизнесмен" Трамп и что за "величайший рефоматор" Саакашвили.
Да, чтобы все понимали, Нью-Йоркер - это марка высшей пробы. Его главный редактор Дэвид Рэмник, кстати, более, чем хорошо знает Россию и бывший ссср. Он был в конце 80х-начале 90х корреспондентом Вашингтон Пост в Москве. А журналистское расследование, скрупулезно проведенное Адамом Дэвидсоном, заслуживает очень выской оценки. Да, кстати, редакция просила Саакашвили дать комментарии перед публикацией. Саакашвили отказался.
Вот это бомба в свежем Нью-Йоркере опубликована!
Статья "Коррупционный бизнес Трампа".
О товарищах Трампе и Саакашвили, об их невероятной афере по строительству Trump Tower в Батуми (которое даже никогда не начиналось).
Те, кто читают по-английски, прочитайте, не пожалеете, получите удовольствие. Букав там очень много. На перевод нет времени и сил. Но суть очень кратко вот в чем.
1) "Великий реформатор" Саакашвили в 2011 году решил улучшить свой падающий рейтинг и заодно подзаработать. Для этого он решил устроить спектакль по строительству Trump Tower в Батуми, а потом, как он уверял, и в Тбилиси.
2) Саакашвили объявил, что Трамп инвестирует в строителство башни в Батуми более $ 200 миллионов. Кстати, только незадолго до этого Трамп проиграл суд Тимоти О'Брайену, написавшему в книге о Трампе, что его состояние не превышает $250 миллионов (Трамп требовал через суд от О'Брайена написать, что он, Трамп - миллиардер, но суд проиграл). То есть, очевидно, что Трамп никак не мог инвестировать все свои деньги в строительство башни в Батуми. Да и не собирался инвестировать даже и доллар. И Саакашвили прекрасно понимал, что ничего Трамп инвестировать не будет.
3) Для финансирования проекта Саакашвили привлек Silk Road Group, компанию, которая была замешана в громком скандале по отмыванию денег. Схема отмывания денег описана в статье подробно, она связана с казахстанскими олигархами, связанными с Кремлем, и несколькими сотнями миллионов долларов инвестиций Казахстана в Грузию - очень много подробностей в статье.
4) Silk Road Group заплатила Трампу $ 1 миллион за использование названия Trump Tower на башне и оплатила пребывание Трампа в Грузии в апреле 2012 года, когда Трамп разъезжал по Грузии в компании с Саакашвили, и они всячески расхваливали друг друга на митингах. Трамп по возвращении в США в телепередаче на канале Fox назвал Саакашвили "одним из величайших мировых лидеров" и сказал, что у него большие инвестиционные планы в Грузии. То есть, в общем, на этом и все. Трамп никаких инвестиций в Грузию не делал. Наоборот, Саакашвили заплатил Трампу ровно $ 1 миллион.
5) Silk Road Group вроде бы утверждала, что привлекла инвестиций более $100 миллионов в строительство башни, но поскольку башня никогда даже не начинала строиться, были ли эти деньги на самом деле собраны, и если были, то на что были потрачены, остается непонятным.
В статье очень много подробностей. Очень интересных. Для понимания того, что за "бизнесмен" Трамп и что за "величайший рефоматор" Саакашвили.
Да, чтобы все понимали, Нью-Йоркер - это марка высшей пробы. Его главный редактор Дэвид Рэмник, кстати, более, чем хорошо знает Россию и бывший ссср. Он был в конце 80х-начале 90х корреспондентом Вашингтон Пост в Москве. А журналистское расследование, скрупулезно проведенное Адамом Дэвидсоном, заслуживает очень выской оценки. Да, кстати, редакция просила Саакашвили дать комментарии перед публикацией. Саакашвили отказался.
Вот это бомба в свежем Нью-Йоркере опубликована!
Статья "Коррупционный бизнес Трампа".
О товарищах Трампе и Саакашвили, об их невероятной афере по строительству Trump Tower в Батуми (которое даже никогда не начиналось).
Те, кто читают по-английски, прочитайте, не пожалеете, получите удовольствие. Букав там очень много. На перевод нет времени и сил. Но суть очень кратко вот в чем.
1) "Великий реформатор" Саакашвили в 2011 году решил улучшить свой падающий рейтинг и заодно подзаработать. Для этого он решил устроить спектакль по строительству Trump Tower в Батуми, а потом, как он уверял, и в Тбилиси.
2) Саакашвили объявил, что Трамп инвестирует в строителство башни в Батуми более $ 200 миллионов. Кстати, только незадолго до этого Трамп проиграл суд Тимоти О'Брайену, написавшему в книге о Трампе, что его состояние не превышает $250 миллионов (Трамп требовал через суд от О'Брайена написать, что он, Трамп - миллиардер, но суд проиграл). То есть, очевидно, что Трамп никак не мог инвестировать все свои деньги в строительство башни в Батуми. Да и не собирался инвестировать даже и доллар. И Саакашвили прекрасно понимал, что ничего Трамп инвестировать не будет.
3) Для финансирования проекта Саакашвили привлек Silk Road Group, компанию, которая была замешана в громком скандале по отмыванию денег. Схема отмывания денег описана в статье подробно, она связана с казахстанскими олигархами, связанными с Кремлем, и несколькими сотнями миллионов долларов инвестиций Казахстана в Грузию - очень много подробностей в статье.
4) Silk Road Group заплатила Трампу $ 1 миллион за использование названия Trump Tower на башне и оплатила пребывание Трампа в Грузии в апреле 2012 года, когда Трамп разъезжал по Грузии в компании с Саакашвили, и они всячески расхваливали друг друга на митингах. Трамп по возвращении в США в телепередаче на канале Fox назвал Саакашвили "одним из величайших мировых лидеров" и сказал, что у него большие инвестиционные планы в Грузии. То есть, в общем, на этом и все. Трамп никаких инвестиций в Грузию не делал. Наоборот, Саакашвили заплатил Трампу ровно $ 1 миллион.
5) Silk Road Group вроде бы утверждала, что привлекла инвестиций более $100 миллионов в строительство башни, но поскольку башня никогда даже не начинала строиться, были ли эти деньги на самом деле собраны, и если были, то на что были потрачены, остается непонятным.
В статье очень много подробностей. Очень интересных. Для понимания того, что за "бизнесмен" Трамп и что за "величайший рефоматор" Саакашвили.
Да, чтобы все понимали, Нью-Йоркер - это марка высшей пробы. Его главный редактор Дэвид Рэмник, кстати, более, чем хорошо знает Россию и бывший ссср. Он был в конце 80х-начале 90х корреспондентом Вашингтон Пост в Москве. А журналистское расследование, скрупулезно проведенное Адамом Дэвидсоном, заслуживает очень выской оценки. Да, кстати, редакция просила Саакашвили дать комментарии перед публикацией. Саакашвили отказался.
Ответить
Ответить
или там брехунов и пустозвонов нет?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как в советском анекдоте: Если побили русского - хулиганство, Если еврея - антисемитизм.
Ответить
Ответить