EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Фоторепортаж
  439  1
Все про:контрафакт (271) налоговая милиция (1551) Одесская область (1655) дизтопливо (33) ГФС (3142)

 Налоговики на Одесчине пресекли незаконную продажу дизельного топлива: изъяты 35 тыс. литров топлива и 4 автомобиля. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники налоговой милиции совместно со Службой безопасности Украины пресекли незаконную реализацию дизельного топлива сомнительного качества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Рубеж-2017", "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из городов области на территории продовольственной базы частный предприниматель осуществляет реализацию дизельного топлива сомнительного происхождения без получения соответствующих разрешительных документов. Нефтепродукты хранились в бытовых емкостях, которые не соответствуют требованиям герметичности и прочности, а подача топлива осуществлялась с помощью бытовых шлангов, соединенных проводами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Закарпатье задержали два грузовика с почти 50 тоннами незаконно изготовленного дизельного топлива. ФОТОрепортаж

В результате проведенного обыска были обнаружены и изъяты более 35,7 тысячи литров дизельного топлива и четыре автомобиля. Общая стоимость изъятого составляет почти 2,7 миллиона гривен.

Налоговики на Одесчине пресекли незаконную продажу дизельного топлива: изъяты 35 тыс. литров топлива и 4 автомобиля 01Налоговики на Одесчине пресекли незаконную продажу дизельного топлива: изъяты 35 тыс. литров топлива и 4 автомобиля 02Налоговики на Одесчине пресекли незаконную продажу дизельного топлива: изъяты 35 тыс. литров топлива и 4 автомобиля 03Налоговики на Одесчине пресекли незаконную продажу дизельного топлива: изъяты 35 тыс. литров топлива и 4 автомобиля 04Налоговики на Одесчине пресекли незаконную продажу дизельного топлива: изъяты 35 тыс. литров топлива и 4 автомобиля 05Налоговики на Одесчине пресекли незаконную продажу дизельного топлива: изъяты 35 тыс. литров топлива и 4 автомобиля 06Налоговики на Одесчине пресекли незаконную продажу дизельного топлива: изъяты 35 тыс. литров топлива и 4 автомобиля 07

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.


 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkhRekJaUkZGelRrZEZNRXhFVVhWMFIwTm1Ua013TUV4cVVYUTVSME13VERkUmRqbEROekJNYWxGemRFTXJaazVET1RCTVJGRjFPVU1yTUV4UVVYWjBRM2t3VEVSU2FubEVVWFpPUXpRd1RIWlJkVTVIUnpCTWFsSnFNM3BSYXpsRGF6QkxSamd3U2pkUmRFNURNVEJaU0ZKblpFTTJNRXhFVW1wNVJGRjJkRU40TUV4MlVYTk9SMEl3V1V4U2FrRTlQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Молодці, а тепер передати це все в армію, ато чиновники срані розкрадуть.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Одесчине пресекли незаконную продажу дизельного топлива: изъяты 35 тыс. литров топлива и 4 автомобиля. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти