 Налоговики на Одесчине пресекли незаконную продажу дизельного топлива: изъяты 35 тыс. литров топлива и 4 автомобиля. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Рубеж-2017", "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из городов области на территории продовольственной базы частный предприниматель осуществляет реализацию дизельного топлива сомнительного происхождения без получения соответствующих разрешительных документов. Нефтепродукты хранились в бытовых емкостях, которые не соответствуют требованиям герметичности и прочности, а подача топлива осуществлялась с помощью бытовых шлангов, соединенных проводами.
В результате проведенного обыска были обнаружены и изъяты более 35,7 тысячи литров дизельного топлива и четыре автомобиля. Общая стоимость изъятого составляет почти 2,7 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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