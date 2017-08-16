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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украина и впредь может рассчитывать на поддержку Чехии в борьбе с агрессором, - посол Перебийнис после встречи с замглавы МИД Дюрром. ФОТО

Чехия является надежным партнером Украины.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис по итогам рабочей встречи с заместителем министра иностранных дел Чехии Якубом Дюрром, передает Цензор.НЕТ.

"Очень дружественная и плодотворная рабочая встреча с заместителем Министра иностранных дел Чехии Якубом Дюрром. Удалось обсудить немало актуальных и важных для обеих сторон вопросов: от приоритетов сотрудничества Украина-ЕС к вопросам противостояния российской агрессии в Украине, нарушения Россией прав человека, в т.ч. в оккупированном Крыму, санкций и, конечно же, ближайших планов в развитии двустороннего сотрудничества и политического диалога между двумя странами, помощи Чехии в реализации наших реформ, в частности в сфере образования. Если коротко, то вывод из этой встречи таков: Чехия является надежным партнером Украины, мы можем и в дальнейшем рассчитывать на ее поддержку как в контексте обеспечения нашей территориальной целостности и борьбы с агрессором, так и в плане углубления отношений Украины с ЕС", - рассказал он.

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Украина и впредь может рассчитывать на поддержку Чехии в борьбе с агрессором, - посол Перебийнис после встречи с замглавы МИД Дюрром 01
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