EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  2061  9
Все про:захоронения (70) Ивано-Франковск (610) репрессии (1827) раскопки (21) политзаключенные (659)

 При прокладке кабеля в Ивано-Франковске обнаружили масштабное захоронение жертв политрепрессий - среди останков могут быть женщины и дети. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковске в ходе прокладки электрического кабеля рядом с центральным городским озером обнаружили массовое захоронение с останками, по меньшей мере, 50 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода ".

Сейчас раскопки на месте захоронения ведут ученые ивано-франковского коммунального предприятия "Память". В траншее, выкопанной работниками "Прикарпатьеоблэнерго", за один день исследователи обнаружили около двух мешков человеческих костей и предметов быта, среди которых - элементы женской и детской одежды.

Также читайте: Amnesty International о задержаниях в Крыму: Оккупанты превзошли сами себя, продемонстрировав патологическую нетерпимость к любому инакомыслию

"Человеческие останки залегают слоем 30 сантиметров, возможно - глубже, мы пока не можем сказать точно. Длина ямы составляет пока пять метров. Останки находятся в анатомической целостности, но расположение тел не имеет никакого порядка. То есть тела оказались в яме без какого-либо упорядочивания", - рассказал руководитель КП "Память" Василий Тымкив.

При прокладке кабеля в Ивано-Франковске обнаружили масштабное захоронение жертв политрепрессий - среди останков могут быть женщины и дети 01

При прокладке кабеля в Ивано-Франковске обнаружили масштабное захоронение жертв политрепрессий - среди останков могут быть женщины и дети 02

При прокладке кабеля в Ивано-Франковске обнаружили масштабное захоронение жертв политрепрессий - среди останков могут быть женщины и дети 03


Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские власти репрессируют верующих различных конфессий, - Госдепартамент США

Известно, что местность рядом с захоронением в 40-х годах ХХ века использовалась для погребения жертв как коммунистического, так и нацистского режимов, и, учитывая особенности захоронения, ученые склонны считать, что в этой могиле - останки жертв НКВД.

Пока у ученых нет официального разрешения на проведение раскопок, поэтому основательно исследовать захоронения они смогут только после оформления соответствующей документации.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
По каким это особенностям определили?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Сразу НКВД обвинять решили не раздумывая
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это в Рашке кацапов звкапывают, где попало без креста, а не у верующих в ЗУ'
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чукча он не читатель
Известно, что местность рядом с захоронением в 40-х годах ХХ века использовалась для погребения жертв как коммунистического, так и нацистского режимов, и, учитывая особенности захоронения, ученые склонны считать, что в этой могиле - останки жертв НКВД.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Среди останков. Редакторы, исправьте название.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На слово НКВД моментально слетелось Савушкино, хорошо тэг-робот работает как всегда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А сколько еще таких мест массовых захоронений жертв большевистского террора? От западных границ бывшего СССР до Анадыря. Большевики совка такие же убийцы как и нацисты Рейха

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоПри прокладке кабеля в Ивано-Франковске обнаружили масштабное захоронение жертв политрепрессий - среди останков могут быть женщины и дети. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти