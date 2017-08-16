 При прокладке кабеля в Ивано-Франковске обнаружили масштабное захоронение жертв политрепрессий - среди останков могут быть женщины и дети. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Радио Свобода ".Сейчас раскопки на месте захоронения ведут ученые ивано-франковского коммунального предприятия "Память". В траншее, выкопанной работниками "Прикарпатьеоблэнерго", за один день исследователи обнаружили около двух мешков человеческих костей и предметов быта, среди которых - элементы женской и детской одежды."Человеческие останки залегают слоем 30 сантиметров, возможно - глубже, мы пока не можем сказать точно. Длина ямы составляет пока пять метров. Останки находятся в анатомической целостности, но расположение тел не имеет никакого порядка. То есть тела оказались в яме без какого-либо упорядочивания", - рассказал руководитель КП "Память" Василий Тымкив.

Известно, что местность рядом с захоронением в 40-х годах ХХ века использовалась для погребения жертв как коммунистического, так и нацистского режимов, и, учитывая особенности захоронения, ученые склонны считать, что в этой могиле - останки жертв НКВД.Пока у ученых нет официального разрешения на проведение раскопок, поэтому основательно исследовать захоронения они смогут только после оформления соответствующей документации.