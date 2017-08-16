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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Под Одессой пьяный водитель на "Ниссане" влетел в полицейский автомобиль: офицер в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием полицейского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что участкового офицера полиции Усатовского отделения полиции с тяжелыми ранениями в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

Под Одессой пьяный водитель на Ниссане влетел в полицейский автомобиль: офицер в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - Нацполиция 01

Предварительно установлено, что во время несения службы на участке обслуживания в с. Холодная Балка Беляевского района на служебный автомобиль ВАЗ, который стоял на обочине и в котором находился 26-летний полицейский, совершил наезд автомобиль "Ниссан", под управлением водителя, который находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ДТП на Черкасщине: "Лада-Приора" столкнулась с "Мерседес Вито" - погибли три человека, четверо травмированы. ФОТО

Под Одессой пьяный водитель на Ниссане влетел в полицейский автомобиль: офицер в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - Нацполиция 02

Фото: пресс-служба ГУ НП в Одесской области/Facebook

Водитель "Ниссана" задержан на месте происшествия. Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.


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Ну хоть не еврономера? А то тут бы началось
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А що робив вночі усатівський мент на узбіччі, заснув? Був такий п'яний що заснув за кермом посеред дороги і в нього влетів інший п'яний? Чомусь навіть не дивно і не перший раз!
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Не рассказывай сказки,в селах не все бухают
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поліцейському - одужання,
а бухарю - по життєва заборона сідати за руль і цугундер за аварію!
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це погано, Ksenia VB, як що ви так впевнено про це кажете...
значить треба міняти в Україні все, чого не відбувається після Революціїї Гідності!
вже три роки топчемося/йдемо назад!!! ви не знаєте чого такий стан?!
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Дещо змінюється, дуже повільно,але воно швидко нівелюється.
Самі зміни десь на папері,в житті людей майже не відчутні.
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а якщо мама на перший,то буде все "ага і чаво"
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Ksenia VB, не треба робити вигляд, що ви не зрозуміли про що я!
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не знаю як мама, але навіть олежка був би кращій на першому терміні!
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Зрозуміла,ще й альтернативу привела.
Загалом мені все це не подобається.
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Этот беспредел будет продолжаться пока не примут
1.ограничение скорости в населенном пункте до 40-50 км и штраф за превышение 10000
2.за езду в пьяном виде изьятие прав на 10 лет,при езде ,когда прав лишили- 3 года
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Причем тут ограничение скорости если пьяному пох. на какой скорости ехать? Почему из-за некоторых неадекватов должны все страдать? Лучше запретить пешеходам в ночное время передвигаться на улицу и ввести комендантский час.
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Я написал,то,что сделали в нормальных странах для сохранения жизни на дорогах,тебя по видимому устраивает хаос,а не других плевать
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Во-первых мы в не нормальной стране живем. Во-вторых я в морду дам любому кто мне скажет ехать на первой передаче 40-50км./час. В третьих на мусора наехали за городом, а не в наеленном пункте так что не пойму почему в городе ты предлагаешь ввести ограничение скорости. В четвертых если водитель дебил он и на 20км/час кого то задавит.
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так до гаража же еще пешеходно добраться надо
Он у меня не на четвертом этаже (((
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Только не кусайтесь, ведь все вы понимаете шутки.
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Так то была шутка? Уф-ф-ф... отлегло...
Бог его знает, может Вы = Петя Порошенко на Цензоре маскируется
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Алексей Носов,что значит страдать все?Т.е.ты называешь страданием,когда тебе нужно ехать 40-50 км по городу?А то,что у нас тысячи погибших на дорогах тебе пох?Только о себе думаешь,в случае ,когда автомобиль едет 40 км ,шансы на спасение в случае наезда на пешихода около 70%,в Европе давно запретили передвигаться по городу со скорость 60 км,так как экономия времени незначительная,а кол во тяжёлых ДТП огромна
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Який сенс вводити обмеження 40-50 якщо те, що зараз 60+20 не виконує десь 25% водіїв? Бо контроль швидкісного режиму з боку поліції відсутній повністю. Якщо введуть обмеження 40-50 і нормальні водії його будуть дотримуватись, а поряд ті 25 % будуть літати як і раніше на 100, то кількість аварій з тяжкими наслідками тільки зросте.
"не питай, гарні закони, або погані. Питай чи справно вони виконуються."
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Лучше ввести другой закон. Сел за руль пьяным получи 2 года лишения свободы, без права внесения залога. Сел пьяным за руль и совершил ДТП - получи от 5 и выше лет, без права внесения залога.
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Это тоже можно сделать,но ограничение в скорости ввести обязательно нужно,если хотим понизить уровень ДТП,каждый день вижу неадекватов на дороге,такое впечатление что за рулём шипанзе
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Тримайся і швидше видужуй, хлопче. Ти потрібен нормальним громадянам, і дуже муляєш виродкам.
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Что делал мусор в кустах с выключенной мигалкой? А пьяный водила видимо свернул на обочину поссать...
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Пьяных за рулём не уменьшается, потому что отмазываются.
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а так как пьяных много, то это - не дорого. Законы рынка
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Лет на десять ввести закон о пожизненном лишении прав для пьянного водителя....у нас с этим уже катастрофа
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Тогда будут без прав ездить.

В Польше трудно получить права - и 25% водителей ездят без них - штраф только 500 zl (если случайно остановят, а не останавливают никогда)
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Дались вам эти кусты... Затолкал он его туда
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Дай вгадаю, водія випустять під заставу чи посадять під домашній арешт, ні?
Нехай частіше копи хабарі беруть з п"яниць та порушників ПДР.
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Пьяный за рулем убил человека, судить по 115 статье.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод Одессой пьяный водитель на "Ниссане" влетел в полицейский автомобиль: офицер в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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