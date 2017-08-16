 Под Одессой пьяный водитель на "Ниссане" влетел в полицейский автомобиль: офицер в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области, опубликованном в Facebook.
Сообщается, что участкового офицера полиции Усатовского отделения полиции с тяжелыми ранениями в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.
Предварительно установлено, что во время несения службы на участке обслуживания в с. Холодная Балка Беляевского района на служебный автомобиль ВАЗ, который стоял на обочине и в котором находился 26-летний полицейский, совершил наезд автомобиль "Ниссан", под управлением водителя, который находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Водитель "Ниссана" задержан на месте происшествия. Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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а бухарю - по життєва заборона сідати за руль і цугундер за аварію!
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значить треба міняти в Україні все, чого не відбувається після Революціїї Гідності!
вже три роки топчемося/йдемо назад!!! ви не знаєте чого такий стан?!
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Самі зміни десь на папері,в житті людей майже не відчутні.
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Загалом мені все це не подобається.
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1.ограничение скорости в населенном пункте до 40-50 км и штраф за превышение 10000
2.за езду в пьяном виде изьятие прав на 10 лет,при езде ,когда прав лишили- 3 года
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Он у меня не на четвертом этаже (((
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Бог его знает, может Вы = Петя Порошенко на Цензоре маскируется
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"не питай, гарні закони, або погані. Питай чи справно вони виконуються."
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В Польше трудно получить права - и 25% водителей ездят без них - штраф только 500 zl (если случайно остановят, а не останавливают никогда)
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Нехай частіше копи хабарі беруть з п"яниць та порушників ПДР.
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