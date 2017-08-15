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 Полторак и Мацеревич возложили цветы к могилам воинов армии УНР, похороненным в Варшаве. ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины Степан Полторак и министр национальной обороны Республики Польша Антони Мацереич почтилипямять воинов армии УНР, похороненных в Варшаве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства оброны.

В Варшаве, на кладбище "Воля" похоронено более 100 воинов УНР, которые боролись за свободу Польши. Полторак и Мацереич возложили цветы к могиле генерала-хорунжего Марка Безручко и других воинов армии УНР.

Полторак и Мацеревич возложили цветы к могилам воинов армии УНР, похороненным в Варшаве 01
Полторак и Мацеревич возложили цветы к могилам воинов армии УНР, похороненным в Варшаве 02

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Полторак и Мацеревич возложили цветы к могилам воинов армии УНР, похороненным в Варшаве 03

По словам Мацеревича, Польша высоко ценит вклад воинов УНР в независимость Польши.

"Генерал Безручко - герой Украины и Польши, который сделал свой вклад в свободу Польши", - отметил Мацеревич.

Полторак и Мацеревич возложили цветы к могилам воинов армии УНР, похороненным в Варшаве 04

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Полторак и Мацеревич возложили цветы к могилам воинов армии УНР, похороненным в Варшаве 05
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