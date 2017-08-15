 Полторак и Мацеревич возложили цветы к могилам воинов армии УНР, похороненным в Варшаве. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства оброны.
В Варшаве, на кладбище "Воля" похоронено более 100 воинов УНР, которые боролись за свободу Польши. Полторак и Мацереич возложили цветы к могиле генерала-хорунжего Марка Безручко и других воинов армии УНР.
По словам Мацеревича, Польша высоко ценит вклад воинов УНР в независимость Польши.
"Генерал Безручко - герой Украины и Польши, который сделал свой вклад в свободу Польши", - отметил Мацеревич.
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