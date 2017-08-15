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 Инспектор по вопросам труда задержана на Одесчине при получении 26 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Во вторник, 15 августа, следователи прокуратуры СБУ задержали во время получения взятки главного государственного инспектора Управления по труду в Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Инспектор по вопросам труда задержана на Одесчине при получении 26 тыс. грн взятки, - прокуратура 01

Чиновница требовала и получила неправомерную выгоду в сумме 26 тыс грн от директора базы отдыха за не составление акта проверки соблюдения трудового законодательства с выявленными нарушениями.

Инспектор по вопросам труда задержана на Одесчине при получении 26 тыс. грн взятки, - прокуратура 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: При вымогательстве взятки в 400 тысяч задержана глава одного из поселковых советов Одесчины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Инспектор по вопросам труда задержана на Одесчине при получении 26 тыс. грн взятки, - прокуратура 03

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомирной выгоды, соединенное с вымогательством).

Смотрите: Сотрудница коммунального предприятия в Одессе требовала $1 тыс. за свидетельство на жилье. ФОТО
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Две минуты воспитательной беседы, получения по морде портретом Степана Андреевича (да простит меня Бандера!) И маленькое физическое замечание делают чудеса! В свою защиту существо заявило, что "фото я же уже удалил" и пообещала больше так не делать. Существо получило шанс на минимизацию негативных последствий в виде 5 минут чтобы покинуть место событий и с заверением, что больше никогда в глаза не попадет", - написал одесский активист. Источник: Ведомости-Украина http://vedomosti-ua.com/71471-odesskiy-aktivist-rasskazal-o-stychke-s-poklonnikom-putina-foto.html


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Композиция "Дай брат соснуть в последний раз" :D

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИнспектор по вопросам труда задержана на Одесчине при получении 26 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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