 Инспектор по вопросам труда задержана на Одесчине при получении 26 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
Чиновница требовала и получила неправомерную выгоду в сумме 26 тыс грн от директора базы отдыха за не составление акта проверки соблюдения трудового законодательства с выявленными нарушениями.
Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомирной выгоды, соединенное с вымогательством).
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