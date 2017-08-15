 Первый капеллан Нацгвардии Кулицкий получил удостоверение участника боевых действий. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.
Протоиерей Андрей Кулицкий с марта 2017 года официально является военным священником (капелланом) учебного центра НГУ, что на Львовщине.
Еще до назначения на должность он на волонтерских началах работал с военнослужащими Учебного центра. С началом АТО неоднократно выезжал с нацгвардейцами на восток Украины, где занимался пастырской опекой личного состава. А уже после официального назначения на должность находился в зоне АТО и совершал служение как первый официально введенный в должность капеллан Национальной гвардии Украины.
Напомним, что Национальная гвардия первой среди военных формирований ввела институт капелланства. Сейчас введено более 40 должностей военных священников.
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- Как это там... по какой-то бумаге.... вроде бы её Конституцией Украины называют... кажется у нас религия отделена от государства?
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