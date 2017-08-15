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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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 Первый капеллан Нацгвардии Кулицкий получил удостоверение участника боевых действий. ФОТОрепортаж

Сегодня в Главном управлении НГУ впервые вручили удостоверение участника боевых действий капеллану.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Протоиерей Андрей Кулицкий с марта 2017 года официально является военным священником (капелланом) учебного центра НГУ, что на Львовщине.

Первый капеллан Нацгвардии Кулицкий получил удостоверение участника боевых действий 01

Еще до назначения на должность он на волонтерских началах работал с военнослужащими Учебного центра. С началом АТО неоднократно выезжал с нацгвардейцами на восток Украины, где занимался пастырской опекой личного состава. А уже после официального назначения на должность находился в зоне АТО и совершал служение как первый официально введенный в должность капеллан Национальной гвардии Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для капелланов Нацгвардии провели учебный сбор перед отправкой в зону АТО. ВИДЕО


Первый капеллан Нацгвардии Кулицкий получил удостоверение участника боевых действий 02
Первый капеллан Нацгвардии Кулицкий получил удостоверение участника боевых действий 03

Также читайте: В первой половине 2018-го Нацгвардия перейдет на натовскую структуру управления, - советник командующего НГУ Каландадзе

Напомним, что Национальная гвардия первой среди военных формирований ввела институт капелланства. Сейчас введено более 40 должностей военных священников.
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Пошлый вопрос:
- Как это там... по какой-то бумаге.... вроде бы её Конституцией Украины называют... кажется у нас религия отделена от государства?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПервый капеллан Нацгвардии Кулицкий получил удостоверение участника боевых действий. ФОТОрепортаж
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