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 Террористы обстреляли Верхнеторецкое из артиллерии: сгорели 10 домов. ФОТО

Террористы обстреляли из артиллерийского оружия село Верхнеторецкое (Ясиноватский район Донецкой области). В результате сгорели 10 домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, местные жители рассказали, что возгорание произошло вследствие артобстрела. Пожарные выехали в населенный пункт, который находится на линии разграничения, и спасли от огня 2 дома по ул. Первомайской. Остальные 10 зданий сгорели.

Позже артобстрел возобновился, из-за чего спасатели прекратили работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники обстреляли жилые кварталы Марьинки, - украинская сторона СЦКК

Террористы обстреляли Верхнеторецкое из артиллерии: сгорели 10 домов 01Террористы обстреляли Верхнеторецкое из артиллерии: сгорели 10 домов 02

(Фото полиции Донецкой области)
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По некоторым мнениям Хуйла и его европейских прихвостней ето называется принуждение к переговорам. Если бы с самого начала наша власть не поддавалась на такие *принуждения* террористам было бы бессмысленно уже 4 года кошмарить украинскую территорию. Ведь не зря же есть закон написанный кровью, что с террористами не договариваются, террористов только уничтожают.
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Осінь буде початком протестного сезону, це нормально і прородньо, - блогер

Чомусь в мене таке відчуття, що все в нашій країні йде добре. Шабуніну хочуть впаяти 5 років, відмовляються знизити драконівсько-лобістські тарифи на розмитнення авто і мочканути 1,5-2 млн автовласників, СБУ продовжує успішно кошмарити бізнес і купувати лакшері-тачки (на укрномерах) з палацами, папєрєднікі-корупціонери мирно живуть в Україні і ходять на телеефіри...

Бо все це наближає кончину Петра Олексійовича та його сброда. Так, осінь буде початком протестного сезону (зокрема, 6.09 ми, Авто Євро Сила, виходимо на свою акцію протеста). Так, все це буде розхитувати порошенківський човен. Але це - нормально, природньо.

У Південній Кореї, після отримання незалежності, регулярно протестували та відправляли у відставку корумпованих президентів. Так, там теж влада постійно показувала у біку КНДР, агентів комуністів та небезпеку окупації. Корейці, мудрий народ, не слухалися і далі протестував проти корупціонерів. З роками корупції стало менше, а країна - заможніше.

З кожним наступним тираном ми будемо більш вибагливі до політичних претендентів, антикорупційна аджеда буде більше набувати актуальності серед виборців, нульова толерантність до корупції - зростатиме, вимоги до реформ - збільшуватись.

Mykola Malukha
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(зокрема, 6.09 ми, Авто Євро Сила, виходимо на свою акцію протеста).



А можно поподробнее, что за акция? Типа "дайте нам ездить на бляхах, хер знает на каких прибалтов-поляков зареганых, и не приставайте к нам"?
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Погано, коли армія не в змозі захистити домівки..
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да похрен ...местные всё равно скажут - укрофашисты виноваты
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Меня интересует, у кого еще есть мнение что етих ублюдков можно будет простить и амнистировать, а потом спокойно с ними продолжать жить дальше.
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Вот вернутся ВСУ с парада да с новой техникой,да как дадут адекватный ответ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеррористы обстреляли Верхнеторецкое из артиллерии: сгорели 10 домов. ФОТО
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