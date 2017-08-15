 Террористы обстреляли Верхнеторецкое из артиллерии: сгорели 10 домов. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, местные жители рассказали, что возгорание произошло вследствие артобстрела. Пожарные выехали в населенный пункт, который находится на линии разграничения, и спасли от огня 2 дома по ул. Первомайской. Остальные 10 зданий сгорели.
Позже артобстрел возобновился, из-за чего спасатели прекратили работу.
(Фото полиции Донецкой области)
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Чомусь в мене таке відчуття, що все в нашій країні йде добре. Шабуніну хочуть впаяти 5 років, відмовляються знизити драконівсько-лобістські тарифи на розмитнення авто і мочканути 1,5-2 млн автовласників, СБУ продовжує успішно кошмарити бізнес і купувати лакшері-тачки (на укрномерах) з палацами, папєрєднікі-корупціонери мирно живуть в Україні і ходять на телеефіри...
Бо все це наближає кончину Петра Олексійовича та його сброда. Так, осінь буде початком протестного сезону (зокрема, 6.09 ми, Авто Євро Сила, виходимо на свою акцію протеста). Так, все це буде розхитувати порошенківський човен. Але це - нормально, природньо.
У Південній Кореї, після отримання незалежності, регулярно протестували та відправляли у відставку корумпованих президентів. Так, там теж влада постійно показувала у біку КНДР, агентів комуністів та небезпеку окупації. Корейці, мудрий народ, не слухалися і далі протестував проти корупціонерів. З роками корупції стало менше, а країна - заможніше.
З кожним наступним тираном ми будемо більш вибагливі до політичних претендентів, антикорупційна аджеда буде більше набувати актуальності серед виборців, нульова толерантність до корупції - зростатиме, вимоги до реформ - збільшуватись.
Mykola Malukha
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А можно поподробнее, что за акция? Типа "дайте нам ездить на бляхах, хер знает на каких прибалтов-поляков зареганых, и не приставайте к нам"?
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21:08Неизвестный в Стокгольме открыл стрельбу - один человек убит, один ранен, -все сми Мира. Не доходит до сих пор?
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