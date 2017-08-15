 Житель Донетчины откопал в огороде мешок с оружием, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В полицию позвонил 26-летний житель с. Удачное и сообщил, что в собственном огороде "откопал оружие и боеприпасы".
В ходе проверки было установлено, что молодой человек живет в этом домовладении с декабря 2014 года. Недавно он решил построить подвал, поэтому взялся копать яму. Через некоторое время он наткнулся на мешок в котором находилось 55 патронов к автомату, 14 патронов к пистолету, 2 гранаты с запалами, автомат Калашникова и пистолет Макарова.
Владелец "клада" будет устанавливаться в ходе досудебного расследования, запрещенные предметы изъяты и направлены на экспертизу. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.
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Или это ещё кто-то в 90-х зарыл?
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