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Все про:Киев (17868) Нацполиция (8388) стрельба (2506) Мельничук Сергей (35)

 В Киеве произошла стрельба: открыл огонь охранник нардепа Мельничука, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве на Троещине произошла стрельба, вероятно, при участии охранника народного депутата Сергея Мельничука.

Как передаает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 5 канал, об этом заявила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

По ее словам, стрелял не один депутат, а его охранник.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняем все обстоятельства, все материалы будут переданы в военную прокуратуру. Стрелял его охранник. Возможно не сам его охранник, но точно не нардеп Мельничук стрелял", - отметила Блищик.

В Фейсбук-сообществе ДТП-Киев появился такой текст: "Стрельба боевыми в Киеве: "Народный депутат Мельничук устроил стрельбу на Троещине, Машина заблокирована, почему то выпали стекла и спустились колеса, Полиция охраняет. Стреляли боевыми!!! "

Также опубликованы фотографии инцидента.

В Киеве произошла стрельба: открыл огонь охранник нардепа Мельничука, - Нацполиция 01

В Киеве произошла стрельба: открыл огонь охранник нардепа Мельничука, - Нацполиция 02

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ВЄРОЯТНО !!!!! ВЄРОЯТНО ЯНУКООВОЩ НІЧОГО НЕ ВКРАВ ! нє -ну не дебіли ?
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"Стрелял его охранник. Возможно не самое его охранник, но точно не нардеп Мельничук стрелял..."

По какому объекту стрелял крейсер Аврора?
а) Рейхстаг
б) Броненосец Потемкин
в) Белый дом
г) Стрелять начали из Белого дома...
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Пора наконец принять закон о легализации оружия!
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кто в кого стрелял?
машина чья на фото, и кто в машине?

>> стрелял не один депутат, а его охранник.
стреляло 2 депутата?

от нафига такой набор слов за новость выдавать?
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Просто сильно писака волновался и вышел вот такой сыр бор
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Стрелял его охранник. Возможно не самое его охранник, но точно не нардеп Мельничук стрелял", - отметила Блищик. Забыла сказать "зуб даю"...
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По словам экс-бойца батальона "Донбасс" Евгения Шевченко, Мельничук приехал к детсаду якобы с целью поддержать рейдеров, захвативших здание учреждения.
http://vesti-ukr.com/kiev/252244-nardep-melnichuk-otkryl-strelbu-vozle-detsada-v-kieve
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а чо только охранник "не самое ".может сам депутат тоже среднего рода...
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Кроме того, пишет Шевченко, к Мельничуку присоединилась нардеп Надежда Савченко: "Но ей люди объяснили ситуацию, показали решение суда и она не стала спорить - уехала".
"А вот урод Мельничук заявил, что решение суда для него ничего не значит и здесь якобы будет его общественная приемная! Но местные таким поведением возмутились и в прямом смысле этого слова немного набили ему морду. За что Мельничук достал свой пистолет и начал стрелять в людей", - отметил он.http://vesti-ukr.com/kiev/252244-nardep-melnichuk-otkryl-strelbu-vozle-detsada-v-kieve
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Як огидно i бридко читати подiбни новини....
Україна все бiльш стає схожою на Америку часiв Аль-Капоне.
ми не повиннi так жити!
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Где этот Мельничук помошничков набрал? То с Шабуниным дерутся, то в толпу стреляют.
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если снова дело как с Химикусом закончится это будет уже слишком, еще один рассказ про то, что с ногой на пулю напал будет явно через чур
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве произошла стрельба: открыл огонь охранник нардепа Мельничука, - Нацполиция. ФОТО
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