 В Киеве произошла стрельба: открыл огонь охранник нардепа Мельничука, - Нацполиция. ФОТО

Как передаает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 5 канал, об этом заявила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.
По ее словам, стрелял не один депутат, а его охранник.
"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняем все обстоятельства, все материалы будут переданы в военную прокуратуру. Стрелял его охранник. Возможно не сам его охранник, но точно не нардеп Мельничук стрелял", - отметила Блищик.
В Фейсбук-сообществе ДТП-Киев появился такой текст: "Стрельба боевыми в Киеве: "Народный депутат Мельничук устроил стрельбу на Троещине, Машина заблокирована, почему то выпали стекла и спустились колеса, Полиция охраняет. Стреляли боевыми!!! "
Также опубликованы фотографии инцидента.
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По какому объекту стрелял крейсер Аврора?
а) Рейхстаг
б) Броненосец Потемкин
в) Белый дом
г) Стрелять начали из Белого дома...
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машина чья на фото, и кто в машине?
>> стрелял не один депутат, а его охранник.
стреляло 2 депутата?
от нафига такой набор слов за новость выдавать?
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http://vesti-ukr.com/kiev/252244-nardep-melnichuk-otkryl-strelbu-vozle-detsada-v-kieve
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"А вот урод Мельничук заявил, что решение суда для него ничего не значит и здесь якобы будет его общественная приемная! Но местные таким поведением возмутились и в прямом смысле этого слова немного набили ему морду. За что Мельничук достал свой пистолет и начал стрелять в людей", - отметил он.http://vesti-ukr.com/kiev/252244-nardep-melnichuk-otkryl-strelbu-vozle-detsada-v-kieve
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Україна все бiльш стає схожою на Америку часiв Аль-Капоне.
ми не повиннi так жити!
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