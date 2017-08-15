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Все про:задолженность (174) зарплата (1736) Россия (71865) статистика (396)

 Задолженность по зарплате в России за месяц увеличилась на 7,7%. ДИАГРАММА

По состоянию на 1 августа суммарная задолженность по заработной плате в России (в соответствии с ОКВЭД2) составила 3 455 млн. рублей. По сравнению с 1 июля она увеличилась на 248 млн. рублей (7,7%).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики, просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 августа составила 3395 млн. рублей, или 98,3% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 июля она увеличилась на 237 млн. рублей (на 7,5%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 60 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 июля на 11 млн. рублей (на 21,9%). В том числе задолженность из федерального бюджета составила 7 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 июля на 5 млн. рублей (в 4,1 раза), из бюджетов субъектов РФ - 46 млн. рублей (увеличение на 7 млн. рублей, или на 16,9%), местных бюджетов - 7 млн. рублей (снижение на 1 млн. рублей, или на 17,6%).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2016 г., приходится 916 млн. рублей (26,5%), в 2015 г. и ранее - 795 млн.рублей (23,0%).

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Задолженность по зарплате в России за месяц увеличилась на 7,7% 01

(Диаграмма Федеральной службы государственной статистики РФ)
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Украина ожидает,когда на россии закончатся деньги на войну.
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простите, что-то давно не было слышно об искандерах. Они ещё смеются?
О стабильном курсе руБЛЯ слышал. О прохождении очередного дна кризиса тоже слышал. О программе Кудрина со входными данными 3018 года тоже слышал. И слышал о том, что денег нет, что держаться надо, что хорошего настроения и здоровья вам, что учителя должны на стороне подработать.
А о смеющихся искандерах больше не слышал.
О летающих корги слышал. Слышал о том, что Резервный фонд заканчивается. Слышал о мосте Кадырова. Слышал о том, что Путин добивается отмены санкций в обмен на какую-то ху@ню. И слышал о баночках с мочой, с визгами Исынбаевой.
А о смеющихся искандерах, почему-то, больше не слышал.
Слышал о заявлении Китая в СБ ООН. Слышал о причащении на Валааме и о троне византийских императоров. Слышал о депортации из ЕС рашистских болельщиков. Слышал о гибнущих почти каждый день в Сирии лётчиках. Слышал о ворованных диссертациях и научных степенях почти у всех чиновников, включая Путина, Нарышкина, Собянина и Полтавченко.
А о смеющихся искандерах больше не слышал.
Всё время слышу о цене на нефть: надоело даже. От Сергея Маркова каждый раз слышу о киевской хунте: тоже надоело. Слышу о недостроенном стадионе в СПб, о "Платоне", о бесконкурсных выигрышах Ротенберга на все господряды. Слышу о спасении ВЭБа, об отмене индексаций пенсий и об изъятии пенсионных накоплений. Даже о сборах на капремонт слышу. Слышу о ежеквартальном падении продаж автомобилей.
А о смеющихся искандерах больше не слышал.
Слышу о 20 миллионах человек, живущих ниже уровня бедности. Слышу об уровне индекса РТС в 900 пунктов, хотя в мае 2008-го он был на 2500. Слышу о закрывающихся банках. Слышу о пальмовом масле и о сырном продукте. Слышу об уничтожении импортных продуктов питания. Слышу о тротуарной плитке и бордюрном камне, о запрете демонстраций и о прослушке телефонных переговоров, слышу о тюремных сроках за одиночные пикеты и перепосты в соцсетях. Слышу о Путине, собирающемся идти на новый срок, о запрете Навальному баллотироваться на любых выборах, о Нац- и Росгвардии, об огнемётах и водомётах, о разрешении стрелять по толпе, об уголовной ответственности за недоносительство с 14 лет, об очередных обысках в ИКЕА и об очередных обвинениях журналисту РБК. Слышу об окончании следствия по делу об убийстве Немцова. Слышу об обвинениях, предъявленных Пионтковскому, и об обысках в его квартире. Слышу об уехавших Гуриеве, Сонине и Дурове.
Я много чего слышу.
А вот о смеющихся искандерах больше вообще не слышу.
Slava Rabinovich
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А вам не здається,що тільки шокобариги десь нафейлили,так одразу кожна друга новина,як не з карикатурами на РФ,то з новинами "як все погано в касапів"?
Відволікання уваги?
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Зокрема такі новини,я думаю,не цікавлять українців!
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Да плевать, когда будут жрать друг-дружку сообщите
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выражаю кацапам глубокую озабоченность. а что, у нас типа задолженности по зарплатам нет?
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А мне как-то пофик , что там на засраше. У нас своих проблем хоть греблею гати
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А в Украине большие зарплаты, правда у тех, кто ест меньше немцев
Заработная плата министра социальной политики Андрея Ревы за июль составила 102,8 тыс. грн, его заместителей - от 47,2 тыс. до 78 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 55,2 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос "Украинских новостей".
http://www.segodnya.ua/politics/power/v-kabmine-rassekretili-zarplatu-ministra-revy-1047546.html
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Дрібниці....та ще й в дерев"яних....... сподіваюсь росіяни відчують на своїх шкурах,що світ відвернувся від них
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моя задолженность в бюджетной организации в районе 15-20%.. и чё мне параша..показатель?
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Меня больше волнуют миллирдные Е-декларации депутатов , судей , прокуроров бриллиантовых и платиновых ..ведь эти твари ублюдки украли эти деньги у украинского народа и с отпусков заграничных не вылазят пока народ воюет с россией
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так волнует что - мажешь маслом бутерброд и икра не лезет в рот...?
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Ви тiльки подивiться яка цiкава i радiсна новина!
Хочеться спiвати й танцювати!!!!
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Поделил сумму на население. Получилось, что каждому ватнику не доплатили аж 24 рубля.
Ну всё, теперь уж точно раССиюшке трындец!
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомЗадолженность по зарплате в России за месяц увеличилась на 7,7%. ДИАГРАММА
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