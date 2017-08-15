 Задолженность по зарплате в России за месяц увеличилась на 7,7%. ДИАГРАММА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики, просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 августа составила 3395 млн. рублей, или 98,3% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 июля она увеличилась на 237 млн. рублей (на 7,5%).
Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 60 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 июля на 11 млн. рублей (на 21,9%). В том числе задолженность из федерального бюджета составила 7 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 июля на 5 млн. рублей (в 4,1 раза), из бюджетов субъектов РФ - 46 млн. рублей (увеличение на 7 млн. рублей, или на 16,9%), местных бюджетов - 7 млн. рублей (снижение на 1 млн. рублей, или на 17,6%).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2016 г., приходится 916 млн. рублей (26,5%), в 2015 г. и ранее - 795 млн.рублей (23,0%).
(Диаграмма Федеральной службы государственной статистики РФ)
592 25
Доплаты военнослужащим, выполняющим свой долг на 1 и 2 линиях обороны в зоне АТО, повысят уже с сентября, - Порошенко(55)
714 человек утонули в Украине с начала года, - ГСЧС(9)
Оклады госслужащих, отвечающих за кибербезопасность, будут увеличены на 20%, - Кабмин(24)
650 россиян просили убежища в Украине в прошлом году, - ООН(51)
Чистая прибыль "Газпрома" уходит на дно(0)
За полгода 121 коррупционер приговорен к лишению свободы(86)
Зарплата новых реформаторов в министерствах составит 50-70 тыс. грн, - глава Нацгосслужбы Ващенко(141)
Ответить
Ответить
Ответить
https://newsland.com/user/4296647986/content/rost-tsen-v-rossii-uskorilsia-v-piat-raz/5955057
Ответить
Ответить
О стабильном курсе руБЛЯ слышал. О прохождении очередного дна кризиса тоже слышал. О программе Кудрина со входными данными 3018 года тоже слышал. И слышал о том, что денег нет, что держаться надо, что хорошего настроения и здоровья вам, что учителя должны на стороне подработать.
А о смеющихся искандерах больше не слышал.
О летающих корги слышал. Слышал о том, что Резервный фонд заканчивается. Слышал о мосте Кадырова. Слышал о том, что Путин добивается отмены санкций в обмен на какую-то ху@ню. И слышал о баночках с мочой, с визгами Исынбаевой.
А о смеющихся искандерах, почему-то, больше не слышал.
Слышал о заявлении Китая в СБ ООН. Слышал о причащении на Валааме и о троне византийских императоров. Слышал о депортации из ЕС рашистских болельщиков. Слышал о гибнущих почти каждый день в Сирии лётчиках. Слышал о ворованных диссертациях и научных степенях почти у всех чиновников, включая Путина, Нарышкина, Собянина и Полтавченко.
А о смеющихся искандерах больше не слышал.
Всё время слышу о цене на нефть: надоело даже. От Сергея Маркова каждый раз слышу о киевской хунте: тоже надоело. Слышу о недостроенном стадионе в СПб, о "Платоне", о бесконкурсных выигрышах Ротенберга на все господряды. Слышу о спасении ВЭБа, об отмене индексаций пенсий и об изъятии пенсионных накоплений. Даже о сборах на капремонт слышу. Слышу о ежеквартальном падении продаж автомобилей.
А о смеющихся искандерах больше не слышал.
Слышу о 20 миллионах человек, живущих ниже уровня бедности. Слышу об уровне индекса РТС в 900 пунктов, хотя в мае 2008-го он был на 2500. Слышу о закрывающихся банках. Слышу о пальмовом масле и о сырном продукте. Слышу об уничтожении импортных продуктов питания. Слышу о тротуарной плитке и бордюрном камне, о запрете демонстраций и о прослушке телефонных переговоров, слышу о тюремных сроках за одиночные пикеты и перепосты в соцсетях. Слышу о Путине, собирающемся идти на новый срок, о запрете Навальному баллотироваться на любых выборах, о Нац- и Росгвардии, об огнемётах и водомётах, о разрешении стрелять по толпе, об уголовной ответственности за недоносительство с 14 лет, об очередных обысках в ИКЕА и об очередных обвинениях журналисту РБК. Слышу об окончании следствия по делу об убийстве Немцова. Слышу об обвинениях, предъявленных Пионтковскому, и об обысках в его квартире. Слышу об уехавших Гуриеве, Сонине и Дурове.
Я много чего слышу.
А вот о смеющихся искандерах больше вообще не слышу.
Slava Rabinovich
Ответить
Відволікання уваги?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Заработная плата министра социальной политики Андрея Ревы за июль составила 102,8 тыс. грн, его заместителей - от 47,2 тыс. до 78 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 55,2 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос "Украинских новостей".
http://www.segodnya.ua/politics/power/v-kabmine-rassekretili-zarplatu-ministra-revy-1047546.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хочеться спiвати й танцювати!!!!
Ответить
Ну всё, теперь уж точно раССиюшке трындец!
Ответить