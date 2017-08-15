 Криминальный авторитет, нелегально прибывший из России, задержан на Сумщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители обнаружили гражданина одной из закавказских стран в электропоезде "Шостка - Киев". Оперативники спецслужбы установили, что мужчина был неоднократно судим в родной стране. В Украину он попал вне таможенного и пограничного контроля.
"Криминальный авторитет планировал приехать в Одесскую область в одну из этнических группировок и организовать ряд тяжких преступлений в регионе", - говорится в сообщении.
По словам задержанного, он в 1999 году был впервые осужден за кражу транспортного средства на срок шесть месяцев. В 2004 году во второй раз был привлечен к уголовной ответственности за угон автотранспорта, вооруженную перестрелку и незаконное хранение наркотиков и получил двадцать три года заключения. В 2015 году, после 11 лет отбывания наказания, был амнистирован.
Сейчас решается вопрос о выдворении криминального авторитета на родину.
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к чему бы это?
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Диктатор рабских свиней.
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