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Все про:вор в законе (182) криминалитет (510) СБУ (14715) Сумщина (641)

 Криминальный авторитет, нелегально прибывший из России, задержан на Сумщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и пограничниками задержали на Сумщине криминального авторитета, который нелегально въехал в Украину с территории РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители обнаружили гражданина одной из закавказских стран в электропоезде "Шостка - Киев". Оперативники спецслужбы установили, что мужчина был неоднократно судим в родной стране. В Украину он попал вне таможенного и пограничного контроля.

"Криминальный авторитет планировал приехать в Одесскую область в одну из этнических группировок и организовать ряд тяжких преступлений в регионе", - говорится в сообщении.

Криминальный авторитет, нелегально прибывший из России, задержан на Сумщине, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Выдворить всю эту нечисть с территории нашего государства", - для дестабилизации криминальной обстановки, в Украину из России проникло 29 "воров в законе". ВИДЕО

Криминальный авторитет, нелегально прибывший из России, задержан на Сумщине, - СБУ 02

По словам задержанного, он в 1999 году был впервые осужден за кражу транспортного средства на срок шесть месяцев. В 2004 году во второй раз был привлечен к уголовной ответственности за угон автотранспорта, вооруженную перестрелку и незаконное хранение наркотиков и получил двадцать три года заключения. В 2015 году, после 11 лет отбывания наказания, был амнистирован.

Смотрите также: Вор в законе Пецо с поддельным паспортом гражданина Украины задержан в "Борисполе" , - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сейчас решается вопрос о выдворении криминального авторитета на родину.
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А теперь несчастный случай с повешением в камере в студию...
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А зачем фейсу закрывать - надо что бы народ видел "героя"! Только что-то у него корона размазалась - нарисованная наверное.
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Вы бы его кастрировали как одного из мужей?
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Ущербный! Что это тебя тема кастрации так интересует? Говорят что у кого болит - тот о том и говорит!
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С чего бы так вы меня характеризуете не зная? Я по вашим словам сужу, когда по многочисленным кастрациям своих мужей вы пришли к выводу, что кота кастрировать не нужно.
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Ну, если он не ядерный физик, то буде в П.Кореi працювати на рисових плантацiях.
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шо то докуя за последнее время крадунов в Украину с паРаши ломанулось...
к чему бы это?
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Это не криминальный авторитет, а типовой предствитель русского мира
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Все сферы влияния поделены. Менты не лезут в сферу паханов. Кто и где стрижет овец распределено.И услуги за услуги между ними.
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зрозумійте одне- хтось їм тепличні умови зробив. я нехочу звинувачувати .......всіх. в тому числі і главрошена. але факт є факт.
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Липовый авторитет! Настоящие не переходят нелегально и за границей ВНЖ имеют!
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у них полно паспортов на разные имена. А это шавка безденежная.
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Жизнь сложнее, у них есть кодекс. Отказываться от признания вор в законе не могут.
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какие то мыршавенькие посланники от козломордого ботакса едут!
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путя недавно торсом красовался что не поздний брежнев еще, значит пойдет на 4й круг.
Диктатор рабских свиней.
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Сломайте ему ноги, сделайте хорошее дело, и скажите что так и было. Не, щас билет купят и отправят к маме в Пензу...
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Какая разница, в мацкве давно был? Не поверишь...
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Столько раз был в Москве, что устал от этого подлого места. А кавказцы (у меня живет там некровный родственник чеченец) там были давно.
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Криминальный авторитет, нелегально прибывший из России, задержан на Сумщине, - представляю себе криминального авторитета, который легально прибыл из россии как криминальный авторитет
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У нас один дурак в Крым поехал, так уже словлен с пилкой под столбом, а тут раздолье...
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Ну да, Фронт Пео или Фео Пронт - агент украинской разведки, его фсб вроде взяла.
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Уроните его в бочку с серной кислотой и запишите "Несчастный случай на производстве".
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ПОКА НЕЗДЕЛАЮТ ВИЗОВИЙ РЕЖИМ И НЕ ЗАКРОЮТ ГРАНИЦИ С УБИЙЦАМИ. УКРАИНЕ НЕТ СПАСЕНИЯ, ОТ КАЦАПСКОЙ МРАЗИ .ДАТЬ ПОЖИЗНЕННО ТАК КАК ПУТИН ДЕЛАЕТ С НАШИМ ЛЮДМИ. тольвизовий режим ........................
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" Он приехал с целью организовать преступления в Украине". Да только за одно это ему положен срок и не малый! Наши "доблестные" силовики сейчас его пожурят, поцелуют в задницу и купят билет за наши бабки и отправят исправляться на родину. Твою мать, у нас есть хоть кто нибудь в чиколадной власти у кого есть мозги????!!!
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А расположение звезд на теле о чем-то говорит? Например, если звезды наколоты чуть ниже, чем в этого кавказца?
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Расстреливать их нужно сразу! Вор хуже убийцы! Воры главные враги государства! Убийца заберает жизнь, а вор заберает сотни, тысячи, миллионы планов, судеб людей и ворует будущее ихних детей. За ворами всегда идут убийцы!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКриминальный авторитет, нелегально прибывший из России, задержан на Сумщине, - СБУ. ФОТО
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