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Все про:Киев (17868) памятник (2197) память (900) Антитеррористическая операция (17283)

 Россия пронзенная мечом: памятник героям АТО открыли в Киеве. ФОТО

В Киеве 15 августа был открыт памятный знак, посвященный участникам боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Установленный на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы академика Королева памятный знак посвящен украинским военнослужащим, добровольцам и волонтерам, принимавшим участие в боевых действиях в районе проведения Антитеррористической операции.

Россия пронзенная мечом: памятник героям АТО открыли в Киеве 01

Памятник представляет собой меч, воткнутый в карту России.

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По словам представителя общественной организации "Ветераны АТО" Евгения Яранцева, памятный символизирует "будущую победу Украины над российскими оккупантами".

Россия пронзенная мечом: памятник героям АТО открыли в Киеве 02

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За откровенный плагиат, кто-то получил на это заказ, получил за это оплату, отдав взамен слегка отфотошопленную чужую иллюстрацию.
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Вы слишком жестокий Может кто это сделал вообще денег не взял.
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"Великий Воин", меня за подобное в 2015-м из "Одноклассников" выкинули. Скинул анекдот:
- Владимир Владимирович, а что это Вы последнее время ходите как-то странно - боком, и на стуле боком сидите? Вам же неудобно...
- Да, понимаете, хотел "хахлам" на шею поплотнее усесться и ноги свесить, да на "тризуб" напоролся... Так в жопу впился - выдернуть не могу...
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памятник не реалистичный. на роися должна изображаться сидящей на бутыльке.
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Діти, діти... Що вартує цей монумент, якщо шпигун Барига при владі? Якщо він натаскав у владу таких самих шпигунів, як він сам? Ви вірите, що Рашка вже ніяка??!! Це буде ваша найтрагічніша помилка в житті.
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Найкращою відзнакою нашим Героям буде, якщо ми цього шпигуна Баригу поміняємо на нормального патріота на дострокових президентських.
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рашке давно пора распасться на кучу национальных осколков.И вот они будут нормальными.Татарстан,Башкортостан,Якутия и так далее.Останется маленькая злобная московия.Сообственно,нынешний русский мир.
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Это лучшая идея из возможных,теперь все упирается в то,чтобы установить у памятника почетный караул с огнеметами.Чур,я вне конкурса,как автор идеи-у этого монумента такой будет урожай-я птицеферму открою с этой саранчи
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а вообще намек прозрачен, понадобится король, чтобы пришел и вынул из камня этот меч подобно сказочному королю Артуру, а до того, манкурты, ходить вам дырявыми
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Согласен с вами, надеюсь нацистской Росии когда-то наступит конец.
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=)) Шо кацап не нравится ?? утрись !! Только людей никто не натравливает , и уж тем более не НА людей !! А на орков и злобных тварей !!
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Все в цьому памʼятнику чудово, крім барижної феньки "АТО" замість "україно-мокшанської війни"
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пидоРашка для нас сдохла навсегда!...
манкурты и ублюдки моральные, не в счет....
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СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ !!!!! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ВОЙНАМ от грязных рук русских ОККУПАНТОВ !!!!
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Тут давече казламордые цельную передачу посвятили Украинскому комиксу про войну с орками , Воля кажется называется . Так там был адский АД в студии ))))) После увиденного памятника Страшно подумать что случится с жириком или соловьевым - кондратий хватит в прямом эфире )))
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиРоссия пронзенная мечом: памятник героям АТО открыли в Киеве. ФОТО
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