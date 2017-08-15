 Россия пронзенная мечом: памятник героям АТО открыли в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Установленный на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы академика Королева памятный знак посвящен украинским военнослужащим, добровольцам и волонтерам, принимавшим участие в боевых действиях в районе проведения Антитеррористической операции.
Памятник представляет собой меч, воткнутый в карту России.
По словам представителя общественной организации "Ветераны АТО" Евгения Яранцева, памятный символизирует "будущую победу Украины над российскими оккупантами".
12212 128
На сегодняшний день психологическую реабилитацию прошли 4 тысячи защитников Украины, - Минобороны(15)
За прошедшие сутки восемь украинских воинов получили ранения, - штаб АТО(5)
Неизвестный осквернил памятник советским воинам в Берлине(62)
Вчера Авдеевка стала главной "горячей точкой": обстрелы длились более 9 часов, - спикер АТО(12)
Памятник Телиге не единственный, который пострадал от красной краски(0)
Трагедия "Курска": спустя 17 лет после катастрофы в РФ вспоминают погибших моряков(234)
Сутки в АТО: наемники РФ 20 раз обстреляли наши позиции, 6 бойцов получили ранения и травмы, 1 - погиб, - штаб(24)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Владимир Владимирович, а что это Вы последнее время ходите как-то странно - боком, и на стуле боком сидите? Вам же неудобно...
- Да, понимаете, хотел "хахлам" на шею поплотнее усесться и ноги свесить, да на "тризуб" напоролся... Так в жопу впился - выдернуть не могу...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
манкурты и ублюдки моральные, не в счет....
Ответить
Ответить
Ответить