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Все про:Киев (17866) памятник (2197) память (900) Антитеррористическая операция (17283)

 Памятник воинам АТО в виде меча, воткнутого в карту России, открыли в Киеве. ФОТО

В Киеве 15 августа был открыт памятный знак, посвященный участникам боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Установленный на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы академика Королева памятный знак посвящен украинским военнослужащим, добровольцам и волонтерам, принимавшим участие в боевых действиях в районе проведения Антитеррористической операции.

Памятник воинам АТО в виде меча, воткнутого в карту России, открыли в Киеве 01

Памятник представляет собой меч, воткнутый в карту России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Каменском начался сбор подписей за демонтаж памятника Брежневу

По словам представителя общественной организации "Ветераны АТО" Евгения Яранцева, памятный символизирует "будущую победу Украины над российскими оккупантами".

Памятник воинам АТО в виде меча, воткнутого в карту России, открыли в Киеве 02

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Не только камеры -- но и пару -тройку хороших парней из АТо и кол рядом . , чтобы жопой сажать Предателей Украины сразу -- а желающих разбить найдется много памятник к сожалению . Наше Министерство ИНФОРМАЦИИ за что деньги жрет --непонятно .
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Tatyana Pomolova - ждем протесты лошади и виляние хвостиком украинского МЗС... Помню в 2015 году ген.прокуратура Украины открыла уголовное дело, когда где то поставили надгробье с путиным (типа оскорбление личности).. - правда чем закончилось не знаю....
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давно пора такую риторику вести, россия по факту наш враг который на данный момент не способен на открытую агрессию но действует всеми способами на уничтожение Украины и ее граждан
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Можно было еще красивее сделать, меч воткнутый в распластанного двуглавого орла.
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Лучше в голову коррупции.
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Любишь коррупционеров? А за что?
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Ща это говно правдами и неправдами будет пытаться на свою методичку разговор вывести.

Лучше не обращай внимания - оно невменяемое.
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О!!! Заказной борец прискакал из бана и тут же снова стал срать без разбора.
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Ну так такое тебе дали задание,ты же птица домашняя,подневольная ,как прикажут,так и кукарекаешь ну как прокукарекай оду коррупции.
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Плешивый только часть той системы. А Гидру двуглавую нужно убивать полностью. Украинский козак отрубавший головы двуглавой курице самое то.
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Извините меня ради Бога, но вынужден Вас поправить: оно не "плешивый", а Хуйло!
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Срепы - обрыдались: "Кто с мечом против нас пойдёт, тот от меча и погибнет!" Как всегда, спёрли из Библии и приписали своему херовому герою - невскому.
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Ухты!!! Класс!!! А я мимо проезжал каждый день и гадал, что там за памятник будет.
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Всем желающим! У кацапов есть сайт Pikabu. Эта новость размещена там. Кацапы кипятком ссут,пуканы рвутся от этой новости. А о новости о базе в Очакове вообще капец у них разрыв.Кто хочет заходите,не давайте кацапне спокойно жить
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Да хер на них, если честно.
У нас им делать нечего, а у себя там пусть маринуются в собственном говне, как хотят.
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все таки большую художественную выразительность можно было бы обеспечить устроив поток грязной жижи из точки в которую меч вошел, в этом случае памятник вообще поражал бы своей реалистичностью, ну да и так как есть он тоже выглядит отлично, соответствует реалиям
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Очень креативно и, главное, ЗНАМЕНАТЕЛЬНО в смысле будущего рашки.
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Изображать кацапа в памятнике - не эстетично.
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очень Хороший помаятник, тока его надо ставить по всему миру

Слава Войнам ! Слава Украине
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Красивый памятник и с глубоким правильным смыслом. Необходимо сюда возить иностранных дипломатов, туристов, гостей и друзей Украины. Необходимо возле памятника принимать присягу на верность Украине
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Опередил, хотел то же написать, слово в слово
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Якась трохи дивна новина. Громадське пише, що на перетині Курбаса та Корольова відбулася церемонія відкриття. Наскільки я пам'ятаю ті місця, там немає такої зеленої зони- вона трохи далі в глиб масиву. Тобто сам пам'ятний знак не на перетині Курбаса та Королёва.
А сам пам'ятний знак мені подобається.
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Есть там кусок, за который жители долго боролись с застройщиками.
Там сделали дорожки, волейбольную площадку и этот памятник поставили.
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Хорошо бы еще такой только побольше в центре поставить. Для туристов и фотосесий.
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Добре синку,добре! А от коли такий на раше стоять будет,то они на колени перед ним ставать будут
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиПамятник воинам АТО в виде меча, воткнутого в карту России, открыли в Киеве. ФОТО
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