 Памятник воинам АТО в виде меча, воткнутого в карту России, открыли в Киеве. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Установленный на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы академика Королева памятный знак посвящен украинским военнослужащим, добровольцам и волонтерам, принимавшим участие в боевых действиях в районе проведения Антитеррористической операции.
Памятник представляет собой меч, воткнутый в карту России.
По словам представителя общественной организации "Ветераны АТО" Евгения Яранцева, памятный символизирует "будущую победу Украины над российскими оккупантами".
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Лучше не обращай внимания - оно невменяемое.
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Україна переможе!
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У нас им делать нечего, а у себя там пусть маринуются в собственном говне, как хотят.
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Слава Войнам ! Слава Украине
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(Трохи виправив )
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Жду памятник табакерке.
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А сам пам'ятний знак мені подобається.
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Там сделали дорожки, волейбольную площадку и этот памятник поставили.
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Друзья вынесли умершую на «вписке» школьницу к подъезду, и продолжили веселиться
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