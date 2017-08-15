 Полиция Киевщины задержала рабочего, который жестоко убил свою начальницу из-за запрета курить в цехе. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киевской области.
Правоохранители установили, что 29-летний житель Кировоградской области, который находился в розыске за кражу, в течение 10 дней неофициально работал грузчиком у частного предпринимателя в с.Хотов.
Молодой человек возмутился указанием своей начальницы не курить в помещении, схватил молоток и нанес ей 10 ударов по голове. Бездыханное тело женщины спрятал в цехе, в неработающем промышленном холодильнике. Тщательно уничтожив следы преступления, взял ее автомобиль и поехал в ее квартиру, откуда похитил ценные вещи.
Сообщение о пропаже женщины и краже вещей из ее дома в с.Хотов поступило в полицию от ее сына в минувший понедельник. В течение 4 часов сотрудники Киево-Святошинской полиции и оперативники Управления уголовного розыска областного главка полиции нашли транспортное средство - в столице. Правоохранители устроили засаду и задержали злоумышленника.
В настоящее время вещественные доказательства изъяты. Следователями возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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а получилось что ее подогрели,обобрали
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А для нормальных - вот. Цитата из хуйлостанской безнадёги. Чисто поржать:
Губернатор Ростовской области Василий Голубев своим указом назначил на пост начальника регионального управления по противодействию коррупции бывшего главу Заветинского района Сергея Жукова. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства. 52-летний Сергей Жуков, уроженец хутора Потапенко Заветинского района, имеет высшее юридическое образование. В течение 25 лет работал в органах правопорядка, начав работу с должности госавтоинспектора отдела внутренних дел Заветинского района
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Alexx Lexton
і не кажи, ваше кацапське бидло саме "за три версти" видно і тебе, бидло, відразу побачили
15.08.2017 17:15
Ненавижу быдло
Чё, ударился? или ты с Донбасас? я вообще-то из Николаева. пипец!!! я всегда считал что у нас быдла всего процентов 70, теперь с каждым часом рост на 10%. Жах!!!!!
15.08.2017 17:20
Alexx Lexton
от скажи мені, як в тобі вживається дві протилежності, 1 ти бидло, 2 ти ненавидиш бидло.
15.08.2017 17:47
Ненавижу быдло
ну ти і довбень. і ми чогось хочемо від влади. тут почитаєш коментарі і все стає зрозуміло. бидло є бидло.
15.08.2017 18:01
Alexx Lexton
кацап, згідно останніх виборів у вас бидла 146%
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В. Шекспир
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І так котрий рік-по колу, по колу, по колу...
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"в течение 10 дней неофициально работал грузчиком"
Источник: https://censor.net.ua/p451777
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Поплатилась женщина за свою доброту ... Печально это
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На данный момент все очевидно, урка завалил добрую тетку. Если суд будет открытым, мы сможем узнать много интересного.
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Что называется "отблагодарил"...
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глава администрации Игорь Райнин,
руководитель аппарата АП Алексей Днепров,
заместитель главы СБУ Виктор Кононенко,
глава департамента по вопросам гражданства АП Максим Моисеев.
Убрать нах.
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1. Шлюха тимошенко,
2-Петя,
3-жид рабинович(не жидобандеровец, а ватный жидофлюгер).
Вместо того чтобы Саакашвилли отобрал голоса у 2 двух других фриков, они наоборот помогли лживой путинской шлюхе добавить голосов, потому что саакашвилли они боятся больше чем воны и тут они подставили петю в угоду личных интересов.
Власть все критикуют и саакашвилли тоже. Но саакашвилли не договороспособен с крысами, а вона сверхдоговороспособна с любым направлением ветра, но против народа.
Потому ВСЮ АПе срезать как свежовыросшие коррупционные поганки, которые украли у украины антонов и не могут ничего нового поставить на фронт, кроме как китайский мусор от суперпрокладок без производ линий богдан и практика.
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глупая женская уверенность в себе и преклонение перед ЗК(романтика смерти) стоили ЕЙ ЖИЗНИ.
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А.С.Пушкин
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Мог и из за того, что чихнула. Главное забрать деньги и машину.
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Хотіла нажитись,порушивши закони України щодо працевлаштування,знайшла ще гіршого за себе любителя незаконної наживи.Працюйте офіційно,винаймайте згідно трудового кодексу .
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