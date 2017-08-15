EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Фоторепортаж
  5190  56
Все про:Киевская область (1668) ограбление (1242) убийство (5123)

 Полиция Киевщины задержала рабочего, который жестоко убил свою начальницу из-за запрета курить в цехе. ФОТО

В с.Хотов ранее судимый мужчина до смерти забил молотком женщину, которая подобрала его на столичном вокзале и обеспечила оплачиваемой работой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киевской области.

Правоохранители установили, что 29-летний житель Кировоградской области, который находился в розыске за кражу, в течение 10 дней неофициально работал грузчиком у частного предпринимателя в с.Хотов.

Молодой человек возмутился указанием своей начальницы не курить в помещении, схватил молоток и нанес ей 10 ударов по голове. Бездыханное тело женщины спрятал в цехе, в неработающем промышленном холодильнике. Тщательно уничтожив следы преступления, взял ее автомобиль и поехал в ее квартиру, откуда похитил ценные вещи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двойное убийство и суицид - подробности пожара в Шевченковском районе столицы выяснила полиция. ФОТО

Сообщение о пропаже женщины и краже вещей из ее дома в с.Хотов поступило в полицию от ее сына в минувший понедельник. В течение 4 часов сотрудники Киево-Святошинской полиции и оперативники Управления уголовного розыска областного главка полиции нашли транспортное средство - в столице. Правоохранители устроили засаду и задержали злоумышленника.

В настоящее время вещественные доказательства изъяты. Следователями возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство женщины и ранение мужчины в Троицком: в полиции рассказали подробности инцидента с участием военнослужащих

Полиция Киевщины задержала рабочего, который жестоко убил свою начальницу из-за запрета курить в цехе 01Полиция Киевщины задержала рабочего, который жестоко убил свою начальницу из-за запрета курить в цехе 02Полиция Киевщины задержала рабочего, который жестоко убил свою начальницу из-за запрета курить в цехе 03Полиция Киевщины задержала рабочего, который жестоко убил свою начальницу из-за запрета курить в цехе 04

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну как же...подобрала,обогрела...
а получилось что ее подогрели,обобрали
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как там у вас в Ростове с коррупцией? Знаю, знаю, победили... Ну, тогда свободны...
А для нормальных - вот. Цитата из хуйлостанской безнадёги. Чисто поржать:

Губернатор Ростовской области Василий Голубев своим указом назначил на пост начальника регионального управления по противодействию коррупции бывшего главу Заветинского района Сергея Жукова. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства. 52-летний Сергей Жуков, уроженец хутора Потапенко Заветинского района, имеет высшее юридическое образование. В течение 25 лет работал в органах правопорядка, начав работу с должности госавтоинспектора отдела внутренних дел Заветинского района
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот про мусорные баки, это вы как раз описали реальный современный быт среднестатистического россиянина. Фотки скинуть, как ваши соотечественники, при чем не самые бедные, жрут с помойки раздавленные трактором продукты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что за бред? Как это возможно? если наступили на ногу нужно голову отрезать обидчику? Хотя я сам могу вспылить,ноне понимаю я этого
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас все можно и цензор ежечасно это подтверждает. такая нация, увы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та да...кацапов все знают .только все хотят знать издалека.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас не лучше. ты прочти что один наш х...й мне пишет***
Полиция Киевщины задержала рабочего, который жестоко убил свою начальницу из-за запрета курить в цехе - Цензор.НЕТ 7725 Alexx Lexton

і не кажи, ваше кацапське бидло саме "за три версти" видно і тебе, бидло, відразу побачили
15.08.2017 17:15
Ненавижу быдло

Чё, ударился? или ты с Донбасас? я вообще-то из Николаева. пипец!!! я всегда считал что у нас быдла всего процентов 70, теперь с каждым часом рост на 10%. Жах!!!!!
15.08.2017 17:20
Alexx Lexton

от скажи мені, як в тобі вживається дві протилежності, 1 ти бидло, 2 ти ненавидиш бидло.
15.08.2017 17:47
Ненавижу быдло

ну ти і довбень. і ми чогось хочемо від влади. тут почитаєш коментарі і все стає зрозуміло. бидло є бидло.
15.08.2017 18:01
Alexx Lexton
кацап, згідно останніх виборів у вас бидла 146%
 показать весь комментарий
Ответить
 
ти сам себе ненавидиш, і як це в тобі уживається, може перестань мучитись?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что может быть ужаснее неблагодарного человека?
В. Шекспир
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда "предпрениматели" от чпшника до главы ГП пользуются ситуацией и платят людям в без того самой нищей стране Европы как можно меньше цены рынка еще и неофициально то получаете за сэкономленные пару тысяч в месяц соответствующий... штат животных с психическими проблемами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чого ви бідні? Бо дурні! А чого дурні? Бо бідні!
І так котрий рік-по колу, по колу, по колу...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ніхто не помітив чи увагу на це не звернули?-
"в течение 10 дней неофициально работал грузчиком"

Источник: https://censor.net.ua/p451777
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ачередной пачитатель рузкава мира...? Царстие Небесное женщине,а душегубу гореть в аду!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"ранее судимый мужчина до смерти забил молотком женщину, которая подобрала его на столичном вокзале и обеспечила оплачиваемой работой"

Поплатилась женщина за свою доброту ... Печально это
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Лучшие работники " собираются на ст.метро Вокзальная.Посмотрите на контингент!
 показать весь комментарий
Ответить
 
да вряд ли там дело только в доброте, скорее просто дешевую раб силу нашла тетка, за пару пузырей в день он там и работал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не спешите с выводом. Я вот, очень хорошо помню историю с человеком который завалил двух мусоров при исполнении в харьковской области.
На данный момент все очевидно, урка завалил добрую тетку. Если суд будет открытым, мы сможем узнать много интересного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лучше бы кого нибудь как насирова коррупционера или чиновника грохнул - поставили бы памятник при жизни
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто людям помогает, то тратит время зря! Хорошими делами прославится нельзя! Думаю она понимала кого пригласила и с какой целью! И причина не в его курении....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коррупционеры АП(смена ложкина), которые лишили саакашвилли гражданства и которые боятся мало договороспособного с крысами саакашвилли.

глава администрации Игорь Райнин,

руководитель аппарата АП Алексей Днепров,

заместитель главы СБУ Виктор Кононенко,

глава департамента по вопросам гражданства АП Максим Моисеев.

Убрать нах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хрен поймешь что вы написали, особенно про что-то там с крысами Саакашвилли.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Петя, АПе пора менять. Со времен ложкина, выросли новые грибы-поганки. Сейчас президенский рейтинг



1. Шлюха тимошенко,

2-Петя,
3-жид рабинович(не жидобандеровец, а ватный жидофлюгер).

Вместо того чтобы Саакашвилли отобрал голоса у 2 двух других фриков, они наоборот помогли лживой путинской шлюхе добавить голосов, потому что саакашвилли они боятся больше чем воны и тут они подставили петю в угоду личных интересов.

Власть все критикуют и саакашвилли тоже. Но саакашвилли не договороспособен с крысами, а вона сверхдоговороспособна с любым направлением ветра, но против народа.
Потому ВСЮ АПе срезать как свежовыросшие коррупционные поганки, которые украли у украины антонов и не могут ничего нового поставить на фронт, кроме как китайский мусор от суперпрокладок без производ линий богдан и практика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
получается, что ранее ОН БЫЛ У НЕЕ ДОМА!!!!!!!!!!
глупая женская уверенность в себе и преклонение перед ЗК(романтика смерти) стоили ЕЙ ЖИЗНИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скільки бидло не годуй, а воно завжди залишиться бидлом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Из за курения" - это он сказал?
Мог и из за того, что чихнула. Главное забрать деньги и машину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сигарети тут ні до чого."доброта" жінки теж ні до чого тут.
Хотіла нажитись,порушивши закони України щодо працевлаштування,знайшла ще гіршого за себе любителя незаконної наживи.Працюйте офіційно,винаймайте згідно трудового кодексу .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блд, шо у нас с народом творится? Страшная трагедия, ни за что уродское чмо жестоко лишило жизни человека, которому жить и жить, а тут одни шутки, рассуждения о ЧПшниках и прочее бычество. Куда мы катимся? Пол страны дебилов. Чернобыль? Пожары на торфяниках? В пиво что-то подмешивают?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция Киевщины задержала рабочего, который жестоко убил свою начальницу из-за запрета курить в цехе. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти