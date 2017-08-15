 Налоговики ликвидировали на Херсонщине цех по незаконному производству пива: стоимость изъятого - 5,74 млн. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Черновицкой области изъяли из незаконного оборота партию сигарет стоимостью около миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что на территории области частный предприниматель организовал работу подпольного цеха по массовому производству пива и его реализацию. При этом изготовление и продажа велись без получения необходимых разрешительных документов. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК.В результате двух обысков, проведенных по местам производства и реализации, было обнаружено и изъято 10,7 тысячи литров солодового пива, 20 тонн хмеля и 50 кг солода, более 5,5 тысячи гривен наличными, этикетки, оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, а также черновые записи. Общая стоимость изъятого составляет 5,74 миллиона гривен.В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.