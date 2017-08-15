 Оккупанты маскируют "Грады" на Донбассе под грузовики с надписью: "Осторожно, дети на дорогах", - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook волонтер международного расследовательского сообщества InformNapalm Михаил Кузнецов.
"Как российские оккупанты маскируют машины БМ-21 РСЗО "Град" под грузовики", - пишет волонтер.
"К слову, боевая машина прибыла прямиком из военторга РФ, так как построена на базе модернизированного Урала с дизелем ЯМЗ-238", - отмечает Кузнецов.
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Т.к. сильно сомневаюсь, что ОБСЕ, заметив "Грады" предпримет какие либо действия.
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И это не была шутка. Все как-то засуетились в ожидании действия.
И тогда мне ничего другого не оставалось, как заступиться за бедного кота.
И Васька, будучи вытолканным из баталерки, остался жив
Думаю, что любому бы из тех дедов я бы морду набил - благо, я им сам был дедом морской пехоты. Но ведь и любой из них мог бы набить морду мне - мы ведь одни и те же навыки рукопашного боя постигали. Тут сила ничего не решала. Роль сыграла, как предполагаю, моя уверенность в своей правоте. Уверенность в том, что нельзя обижать животных и вообще - слабых. Это даже не уверенность была, это был (и остается) один из моих принципов жизни.
Что характерно, деды - мои приятели, в общем-то, слушали мою пламенную речь молча. Им нечего было возразить. Они просто не понимали, о чем я им толкую.Искренне не понимали. Дикари потому что. Быдло.
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Фото: facebook.com/maksim.romancenko1
InfoResist
В Киеве открыли памятник украинским героям, которые защищают независимость Украины на Донбассе. Об этом в Facebook сообщает Максим Романченко.
Памятник установили на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королев. Он имеет символическую форму - меч, пронзающий карту России.
Представитель общественной организации Ветераны АТО Евгений Яранцев указал, что новый памятный знак героям АТО «символизирует будущую победу Украины над русскими оккупантами».
Стоимость памятника составила порядка 120 тысяч гривен. Деньгу удалось собрать за счет пожертвований волонтеров и добровольцев.
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