 Оккупанты маскируют "Грады" на Донбассе под грузовики с надписью: "Осторожно, дети на дорогах", - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом сообщает в Facebook волонтер международного расследовательского сообщества InformNapalm Михаил Кузнецов.

"Как российские оккупанты маскируют машины БМ-21 РСЗО "Град" под грузовики", - пишет волонтер.

"К слову, боевая машина прибыла прямиком из военторга РФ, так как построена на базе модернизированного Урала с дизелем ЯМЗ-238", - отмечает Кузнецов.

"Но верхом цинизма является надпись на лобовом стекле: "Осторожно, дети на дорогах", - сообщает волонтер.