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 Оккупанты маскируют "Грады" на Донбассе под грузовики с надписью: "Осторожно, дети на дорогах", - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты маскируют машины БМ-21 с реактивными системами залпового огня "Град" под обычные грузовики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook волонтер международного расследовательского сообщества InformNapalm Михаил Кузнецов.

Оккупанты маскируют Грады на Донбассе под грузовики с надписью: Осторожно, дети на дорогах, - InformNapalm 01


"Как российские оккупанты маскируют машины БМ-21 РСЗО "Град" под грузовики", - пишет волонтер.

Оккупанты маскируют Грады на Донбассе под грузовики с надписью: Осторожно, дети на дорогах, - InformNapalm 02


"К слову, боевая машина прибыла прямиком из военторга РФ, так как построена на базе модернизированного Урала с дизелем ЯМЗ-238", - отмечает Кузнецов.

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Оккупанты маскируют Грады на Донбассе под грузовики с надписью: Осторожно, дети на дорогах, - InformNapalm 03

"Но верхом цинизма является надпись на лобовом стекле: "Осторожно, дети на дорогах", - сообщает волонтер.

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ні, вони не хитрожопі. вони тупі, нахальні, зхиблені, дебільні
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Треба їм твою п'яту точку порадити, там і весь кацапський контингент влізе ))))
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Вылизать? Срака, так они же за тобой не успеют, у тебя опыт лизания огромный. Не вариант, думай дальше. Хотя чем тебе думать, жопой? Просто лижи.
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Всё как завещало х@ло - "Прячьтесь за баб и детей"...
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всё это будут трофеи, наши трофеи, которыми мы современем будем накрывать Воронеж и кричять это не мы .....как аукнется так и откликнется, с ватниками по ватному.....
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А сколько их? Пару штук выставочных экземпляров?
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Оккупанты маскируют "Грады" на Донбассе под грузовики с надписью: "Осторожно, дети на дорогах",
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так путя сказал, что будут стрелять из-за спин женщин и детей, ни одна кацапская сволочь не рискнет распоряжение кремляди не выполнить даже тогда, когда женщины и дети насмотрелись на этих ублюдков и брезгуют, вот и выкручиваются как могут, голь на выдумку хитра, но тупа при этом неизменно
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Прикрыться детьми и бабами - это всё, что все должны знать о героизме кацапской армии!
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По Горловке боеприпасы миномётчикам развозили на белой ГАЗели с надписью "ХЛЕБ".
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Скорее от ВСУ.
Т.к. сильно сомневаюсь, что ОБСЕ, заметив "Грады" предпримет какие либо действия.
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Удивлен вашими сомнениями. Я вам со 100%й уверенностью могу утверждать, что ничего ОБСЕ не предпримет в таком случае. Максимум - зафиксирует факт проезда зеленого автомобиля.
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Бесчеловечность и быдлизм русских меня всегда поражали. Помню давний армейский случай: в баталерке сидят деды морской пехоты и вдруг один из них - от нечего делать, предлагает: а давайте Ваську повесим. Васька - ротный кот.
И это не была шутка. Все как-то засуетились в ожидании действия.

И тогда мне ничего другого не оставалось, как заступиться за бедного кота.
И Васька, будучи вытолканным из баталерки, остался жив

Думаю, что любому бы из тех дедов я бы морду набил - благо, я им сам был дедом морской пехоты. Но ведь и любой из них мог бы набить морду мне - мы ведь одни и те же навыки рукопашного боя постигали. Тут сила ничего не решала. Роль сыграла, как предполагаю, моя уверенность в своей правоте. Уверенность в том, что нельзя обижать животных и вообще - слабых. Это даже не уверенность была, это был (и остается) один из моих принципов жизни.
Что характерно, деды - мои приятели, в общем-то, слушали мою пламенную речь молча. Им нечего было возразить. Они просто не понимали, о чем я им толкую.Искренне не понимали. Дикари потому что. Быдло.
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Меч вонзенный в карту России: В Киеве установили памятник героям АТО

Фото: facebook.com/maksim.romancenko1

InfoResist

В Киеве открыли памятник украинским героям, которые защищают независимость Украины на Донбассе. Об этом в Facebook сообщает Максим Романченко.
Памятник установили на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королев. Он имеет символическую форму - меч, пронзающий карту России.
Представитель общественной организации Ветераны АТО Евгений Яранцев указал, что новый памятный знак героям АТО «символизирует будущую победу Украины над русскими оккупантами».
Стоимость памятника составила порядка 120 тысяч гривен. Деньгу удалось собрать за счет пожертвований волонтеров и добровольцев.

Оккупанты маскируют "Грады" на Донбассе под грузовики с надписью: "Осторожно, дети на дорогах", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7789
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Та не гоните) На улице лето. Какие шапки и бушлаты?) Фоторепортаж)
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОккупанты маскируют "Грады" на Донбассе под грузовики с надписью: "Осторожно, дети на дорогах", - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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