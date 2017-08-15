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 Американские морпехи проводят учения на тренажере, симулирующем Третью мировую войну в Украине, - The Daily Beast. ФОТО+ВИДЕО

В своем репортаже с военной базы "Кэмп Леджен" в штате Северная Каролина американские журналисты описывают, как недавно подразделение молодых морпехов на учениях разыскивало сумку с мобильниками, на которых записаны планы противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, об этом говорится в материале The Daily Beast.
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"Оно рассыпалось по местности, чтобы проверить немощеные улицы и здания в восточноевропейской деревне, воняющей навозом и порохом. Из толпы мирных граждан, которые пререкались в узком коридоре, раздались крики по-русски: "Помогите нам! Врача!" - повествуют корреспонденты Джеймс Лапорта и Рори Лаверти. Один из морпехов подорвался на фугасе, а затем их обстреляли из "АК-47" и швырнули в них гранату.

Авторы поясняют: "украинское село" - это так называемый "иммерсионный тренажер", которым руководит ветеран морской пехоты США Грег Джексон.

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"Сейчас в симуляторе боев с натуральным движением, который находится на базе, морпехи регулярно воюют с русскоязычными инсургентами в неназванной восточноевропейской стране, готовясь к конфликту, который один из инструкторов назвал "третьей мировой войной". То, что подрядчик называет сценарием "восточного блока", больше не кажется таким уж маловероятным, если учесть, что Россия аннексировала Крым и совершает вылазки на Восточную Украину, где российские военнослужащие без форменной одежды, прозванные "зелеными человечками", ведут низкоинтенсивную войну против сил украинского правительства", - говорится в статье.


Американские морпехи проводят учения на тренажере, симулирующем Третью мировую войну в Украине, - The Daily Beast 01


"Небольшая группа американских военнослужащих уже находится на местах на Украине в качестве инструкторов; они создали на Украине центр обучения боевым действиям, где штатные сотрудники - украинцы. В этом центре можно разместить целую бригаду (американских военных. - ред.)", - продолжают авторы.

В 2020 году в "Лагере Лежен" планируется открыть полигон под открытым небом. "Но пока велик спрос на сеансы в крытом тренажере, где по максимуму могут тренироваться три взвода в день. Пехотные части, которые отправляются в заграничные командировки, обслуживаются без очереди", - говорится в статье.

Запахи пороха и испражнений создает "генератор ароматов". Так, по словам авторов, "воспроизводятся ощущения от заброски в истерзанную войной деревню близ российской границы". Звуки тоже искусственные - от стрекота сверчков до далеких взрывов и выстрелов.

"Им нужно быть готовыми ко всему, - сказал Джексон о подразделениях пехоты и разведки, которые отрабатывают восточноевропейский сценарий на "иммерсионном тренажере". - Но, честно говоря, если на местах на Украине будут развернуты взводы морской пехоты США, это будет значить, что мы в самой гуще третьей мировой войны".

Авторы сообщают, что морпехов также обучают "информационной безопасности" с помощью так называемых "исполнителей ролей" - людей, которые на учениях выступают в образе мирных жителей или инсургентов. Джексон рассказывает, как "проститутка" попросила у молодого морпеха номер сотового телефона и получила его. "После занятия Джексон объявил взводу, что благодаря этой "медовой ловушке" раздобыл домашние адреса большинства из них", - говорится в статье.

Американские морпехи проводят учения на тренажере, симулирующем Третью мировую войну в Украине, - The Daily Beast 02

"Русский язык, на котором говорят "местные мирные жители" в "иммерсионном тренажере", похож на то, что можно услышать в какой-нибудь стране восточного блока, говорит Чип Олмстед, заместитель директора по управлению стрельбищем и учебным полигоном", - пишут авторы.

"Исполнители ролей" - это актеры, которых нанимают за деньги. Несколько лет в "иммерсионном тренажере" эту работу выполняли американские граждане ближневосточного происхождения. "Они кричали или умоляли военных на арабском или пушту, но лишь изредка - по-русски", - пишут авторы.

"В заново придуманном городке из восточного блока, где местные мирные жители говорят по-русски, исполнители ролей - в основном люди восточноевропейского или российского происхождения. Это иммигранты в первом или втором поколении, которые живут на юге США и свободно говорят на русском и других восточноевропейских языках. Они проходят скрупулезную проверку на благонадежность и, как выражается Олмстед, "очень дорого стоят", - говорится в статье.

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Другие "исполнители" играют роли инсургентов из "красной ячейки", как это здесь называется. В большинстве своем эти исполнители - ветераны американской армии, их задача - применять оружие и ловкую, изменчивую тактику для охоты за морпехами.

"В данном случае члены "красной ячейки" переоделись в гражданскую одежду, отвлекали внимание, используя проституток и призывы срочно оказать медицинскую помощь, а также применили кое-какие тактики инсургентов, которые применяются на Восточной Украине российскими силами без форменной одежды", - говорится в статье.
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Даже наоборот - мы за это можем сала отсыпать и горилки отлить.
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дошел до "на Украину" (3 раза) и перестал читать,
начал искать откуда Цензор это скопипастил...
нашел - инопресса.сру - и дальше не читал...

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Они создали на Украине центр обучения боевым действиям Источник: https://censor.net.ua/p451748

С какого кацапского сайта вы это скопировали?
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23 года (1991-2014) украинский народ разваливал (через избранных чиновников) украинские вооружённые силы. И получил закономерный результат.
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веками ордынский улус москва пытался уничтожить Украину из страха перед идейным украинским народом, а за период 1991-2014 гг. подключил к этому делу постсоветских чиновников, выдававших себя за украинцев... а закономерный результат в том, что писец в результате пришел к орде
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Лучше бы за своей страной следил. У тебя там все намного печальнее, без кацапских кредитов вы даже пожрать нормально не сможете
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Путин: "мы будем стоять за спинами женщин и детей, пусть стрелять попробуют"
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А нельзя симулировать третью мировую в пределах кремля?
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Так если её не миновать(тьфу,тьфу,тьфу)то пусть уже обученные американцы будут на нашей стороне!
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"украинское село" - это так называемый "иммерсионный тренажер" - это всё конечно хорошо, но давайте видоизменим на "воронежское болото" и сцены с зомбоками жаждущие бесплатной каши тоже сюда включить, к такому необходимо быть готовым морально....
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Ага, похоже выйдет намного раньше чем планировалось
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Планировалось на осень. Так что все по графику
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Запахи пороха и испражнений создает "генератор ароматов"-

Украинское село


Американские морпехи проводят учения на тренажере, который симулирует Третью мировую войну в Украине, - The Daily Beast - Цензор.НЕТ 6307

Американские морпехи проводят учения на тренажере, который симулирует Третью мировую войну в Украине, - The Daily Beast - Цензор.НЕТ 4211
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На втором фото домик, конечно, так себе. но раскраска вполне патриотичная.
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Та домик может и кромный но украинские села чистеньки , не обязательно богатые , но даже самый скромный домик в цветах и чистеньки,
Это они имитировали кацапскую дюревню.
Американские морпехи проводят учения на тренажере, симулирующем Третью мировую войну в Украине, - The Daily Beast - Цензор.НЕТ 6635 Американские морпехи проводят учения на тренажере, симулирующем Третью мировую войну в Украине, - The Daily Beast - Цензор.НЕТ 7029
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Пусть симулируют на паРаше.Лучше на маскве.
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Если потребуется покарать агрессора, украинский народ с радостью предоставит для третье мировой свою страну не только в симуляторах, но и в реальности.
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сам-то понял что написал?... Там ведь все неизбежно сведется к ядерным ударам, и рашка это не севкорея - её ракеты долетят куда надо.
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Если будет третья мировая война,то это будет самая страшная война человечества.
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Так же говорили про первую и вторую. Никого это не остановило.
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офф топ


Крым наш, а Новосибирская область уже не совсем. Было у россии озеро Сладкое - а стало у Казахстана. И что, где же патриотическая общественность? Где «туПин, введи аквалангистов?»
Просто озеро взяло - и оказалось по ту сторону границы, и никто ни в каком кремле и телевизоре не поморщился.Как рассказал глава администрации Купинского района Владимир Шубников, с экономической точки зрения озеро не представляет собой никакой ценности, так как в нем нет рыбы.

В свою очередь в пресс-службе администрации района заявили, что водоем был популярен среди местных жителей, увлекающихся охотой.

Я даже боюсь спросить, сколько у России еще в наличии совершенно бесполезных территорий, которые не жалко и отдать.
А сколько бесполезных чиновников, которыми можно смело поделиться с соседями?
Нет, серьезно: может, Казахстану в нагрузку туПина отдать? «Путинваш» - отличный ведь лозунг к выборам. И озеро пусть забирают, не жалко. Если это, конечно, кооператив «Озеро».

Дмитрий Гудков.
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как-то несерьезно это все - компьютерные игрушки с "натуральными" украинскими запахами. Лучше бы американцы просто бегали побольше - пузаны ведь размером с бензобак среднего грузовика.
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Тада. Американские морпехи - самые поганые морпехи в Мире. Об этом уже знают Япония, Корея, Вьетнам, Гренада, Панама, Ирак, Афганистан и пр.
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Это ты заседаний фашистской госдумы обсмотрелся. Все немножко не так...

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Воооот, а вы говорите...
Так всё и будет начинаться. А закончится адом, с одним из эпицентров на месте европейской части Хуйлостана.
И эпицентров в Хуйлостане будет много. Тысячи.
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симуляторы...Они хоть окопы рыть умеют, а слово "ура" у них есть? Сидят в игорном зале с тремя кнопками, как в "рассмеши комика"...нет ребята все не так, все не так, ребята.
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Они умеют всё, что нужно. И роют окоп 500х500 метров одним нажатием кнопки. Прямо в центре вражеских позиций.
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Лучше бы мы ядерное оружие отдали только на тренажере.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАмериканские морпехи проводят учения на тренажере, симулирующем Третью мировую войну в Украине, - The Daily Beast. ФОТО+ВИДЕО
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