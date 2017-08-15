Самая сильная защита от "бандеровцев", основы российской духовности, человек без паспорта. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Грусть царя
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Самая сильная защита
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Человек без паспорта
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Цитаты сказочных "политиков"
Основы российской духовности
Їй-богу, не брешу!
Российско-белорусские учения
Слава Україні!
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Вот Вам типичный Днепр на обозрение, такие находки через день. Идешь такой утром на работу а тут хуйло с гранатой и пистолетом вот куй его знает что там в башке
Полицейские Днепра задержали парня, который сидел на лавочке с гранатой и газовым пистолетом
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Отец - Пес говорит сыну:
- Идем, я научу тебя жизни. если что не понятно - спрашивай..
Идут. Видят, кусок колбасы. Отец набрасывается на него, съедает половину и отдает сыну.
- Все понял?
- Все, папа.
Идут. Видят - сука. Отец набрасывается на нее и трахает. Потом оставляет сыну.
- Все понял?
- Все, папа.
- Идут. Видят - 600 мерс. Папа зашел с одной стороны, обложил колесо фекалиями.
Завел шенка с другой стороны:
- Писяй!
Ну тот и рад стараться. Идут. Сын говорит:
- Папа, я не понял, зачем мы это сделали?
- Запомни, что нельзя съесть или трахнуть, надо обосрать или обоссать.
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Самим не противно, Цензор ? Или джинса предложена такая, что вы от такой суммы не смогли отказаться ? Противно все это и стыдно за Цензор.
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Розглянемо основні питання цієї проблеми.
Московські, а пізніше російські царі розуміли, що без великого минулого неможливо створити велику націю, велику імперію. Для цього потрібно було прикрасити своє історичне минуле і навіть привласнити чуже.
Тому московські царі, починаючи з Івана IV (Грозного) (1533-1584), поставили завдання привласнити історію Київської Русі, її славне минуле і створити офіційну міфологію Російської імперії.
На це можна було б не звертати уваги, якщо б ця міфологія не зачіпала корінних інтересів України, не була направлена на повне знищення України - її історії, мови, культури. Час показав, що російські імпершовіністи робили і роблять все можливе для реалізації цієї задачі.
Протягом століть, особливо з початком XVI ст. в голови людей втовкмачували і втовкмачують, що Російська держава і російський народ беруть початок від великого князівства Київського; що Київська Русь - колиска трьох братніх народів - російського, українського та білоруського; що росіяни за законом «старшебратства» мають право на спадщину Київської Русі.
Цією жалюгідною брехнею дотепер користується російська історіографія і державні діячі Росії, а також «п'ята колона» в Україні, в яку входять комуністи і майже всі регіонали у Верховній Раді. Відомо що:
- В час існування держави Київської Русі про Московську державу не було ні згадки. Відомо, що Московське князівство,
як улус Золотої Орди, засноване ханом Менгу-Тімуром тільки в 1277 році. До цього часу Київська Русь уже існувала більше 300 років;
- Немає ніяких фактів про зв'язок Київської Русі з фінським етносом землі «Моксель» і пізніше Московським князівством
з князівствами земель Київської Русі до XVI ст. В той час, як у 988 році відбулося хрещення держави Київської Русі, фінські племена землі «Моксель» перебували в напівдикому стані.
Як можна говорити про якогось «старшого брата», коли цей «старший брат» появився на світ декілька століть пізніше ніж русичі-українці. Він не має жодного морального права називати себе «старшим братом», диктувати людству правила існування, насаджувати свою культуру, мову, світосприймання. Відомо, що до кінця XV ст. не існувало російської держави, не було старшого брата «великороса» і російського народу, а була Суздальська земля - земля Моксель, а пізніше Московське князівство, що входило в склад Золотої Орди - держави Чинґізидів. З кінця XIII до початку XVIII ст. народ цієї землі називали московитами.
Московські історики замовчують питання про своє національне походження.
Московити, великороси - хто вони?
Московити. У IX-XII ст. великий край від Тули, Рязані й теперішньої Московської області, меря, весь, мокша, чудь, мордва, марі та інші - все це народ «моксель». Ці племена стали згодом основою народу, що прозвав себе «великоросами».
У 1137 р. на ці землі прийшов молодший син київського князя Мономаха - Юрій Довгорукий, який залишився без княжого стола у Київському князівстві. Юрій Довгорукий започаткував князювання Рюриковичів на землях «Моксель», очоливши Суздальське князівство. В нього від жінки місцевого племені народився син Андрій, якого назвали «Боголюбським».
Народжений і вихований в лісовій глухомані в середовищі напівдиких фінських племен, князь Андрій розірвав усі зв'язки з батьківською дружиною і зі старими київськими звичаями.
У 1169 р. Андрій Боголюбський захопив і зруйнував Київ: прийшов варвар, що не відчував ніякого родинного зв'язку з слов'янською святинею - Києвом
За короткий час (50-80 років) на кожне фінське поселення був посаджений князь із Рюриковичів, уроженець від мами мерянки, муромчанки, мокшанки... Так з'явилися на землі «Моксель» князівства: Володимирське, Рязанське, Тверське та інші. В цей час на землі «Моксель» починають проникати окремі місіонери з розповсюдження християнства. Про масове «перетікання» слов'ян із Придніпров'я на землі «Моксель», як це стверджують московські історики, не може йти ніякої мови. Для чого слов'янам із плодючих земель Придніпров'я іти через непроходимі хащі і болота тисячі кілометрів в невідому напівдику глуш?
На базі християнства на землі «Моксель» починає формуватися мова, яка з часом стала російською.
До XII ст. на землях «Моксель» проживали тільки фінські племена. Це підтверджують археологічні розкопки О. С. Уварова (Меряни та їхній побут за курганними розкопками 1872 р. - 215 с.).
Із 7729 розкопаних курганів не виявлено жодного слов'янського поховання.
Антропологічні дослідження А. П. Богданова і Ф. К. Вовка, що проводили вивчення людських черепів, підтверджують відмінні особливості фінського і слов'янського етносів.
У 1237 р. на Суздальську землю прийшли татаро-монголи. Всі, хто схиляв голову, цілував чобіт хана і приймав його підданство, залишались живими і неушкодженими, хто не хотів покоритися - знищувались.
Володимирські князі Юрій і Ярослав Всеволодовичі покорилися хану Батию. Таким чином, земля «Моксель» ввійшла в склад Золотої Орди імперії Чинґізидів і її воєнна сила влилась у військові сили імперії. Очолював військову дружину землі «Моксель» в складі війська хана Батия володимирський князь Юрій Всеволодович. Факт формування в 1238 р. воєнної дружини із фінських племен, які використовувалися Батиєм у завойовницьких походах на Європу в 1240-1242 рр., є прямим доказом встановлення влади хана в Ростово-Суздальській землі.
На період воєнного походу Юрія Всеволодовича на Володимирське князівство був посаджений молодший брат Юрія - Ярослав Всеволодович, який віддав хану Батию свого восьмирічного сина Олександра Ярославовича в аманати (тобто заложники). Пробувши в Орді у Батия з 1238 по 1252 р. Олександр, названий і прославлений російськими істориками як Невський, засвоїв увесь устрій і звичаї Золотої Орди, став андом (кровним братом) сина Батия Сартака, одружився на дочці хана Батия і згодом став вірним слугою Золотої Орди, очоливши Володимирсысе князівство (1252-1263). Він не брав участі в жодній серйозній битві, всі перемоги Олександра Невського - жалюгідна брехня.
Князь Олександр просто не міг брати участі в зіткненнях на Неві в 1240 р. і на Чудському озері в 1242 р. будучи іце дитиною.
Слід відзначити, що управлінська влада Ростово-Суздальських князів була мінімальною.
Ханом Батиєм для керівництва князівством (улусом) назначався намісник - великий баскак,
а на місцях - удільні баскаки. Це були повновладні правителі Золотої Орди, які керувалися законами Яси Чинґізидів. Брехнею російських істориків є те, що суздальські, а пізніше і московські князі були незалежні від Золотої Орди.
Першим правителем князівства (улуса) у ханській грамоті названий баскак або даруга,
а князі рахувалися на другому, а то і на третьому місці.
Брехнею є те, що Москва заснована Юрієм Довгоруким у 1147 р. Це міф, який не має доказового підтвердження.
Москва як поселення була заснована 1272 року. Цього ж року був проведений третій перепис населення Золотої Орди.
При першому переписі (1237-1238 pp.) і другому (1254-1259 pp.) поселення - Москва не згадується.
Московія, як князівство, виникло в 1277 р. за наказом татаро-монгольського хана Менгу-Тімура і було звичайним улусом Золотої Орди. Першим Моско
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