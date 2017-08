 "Жену зовут Татьяна. Сына зовут Никита. Пьет "Путинку", - эксперт Эльман связан с россиянами. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом пишет в Facebook Артем Соколенко."И о якобы наших ракетных двигателях... Очень интересно было почитать страницу в Фейсбуке того, кто в статье New York Times выступал ракетным экспертом. Речь о Michael Elleman , a missile expert at the International Institute for Strategic Studies. Так вот... Жену он не очень любит выставлять на странице, но есть несколько фотографий. Ее зовут Татьяна, и она судя по всему россиянка", - пишет Соколенко.

"Есть фотография , где предположительно эта же Татьяна в военной форме:) Кто она? У нее есть звание?:) Ну-ну...", - отмечает Соколенко.

Сына зовут Никита. Собаку зовут Sobaka

А пьет наш эксперт "Путинку" :)

"Кстати, под фотографиями сына комментарии россиян. Среди них есть интересный чувачок по имени Олег Валентинович Шульга, который работал в московском офисе известного производителя оружия американской компании Lokheed Martin", - пишет Соколенко.

со ссылкой на "данные экспертного анализа, опубликованного в понедельник, и засекреченные оценки американских разведслужб" сообщила, что "успех Северной Кореи в испытаниях межконтинентальных баллистических ракет, как представляется, способных достичь США, стал возможен благодаря покупкам на черном рынке мощных ракетных двигателей, возможно,

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что украинский ОПК

Завод "Южмаш" также

, назвав информацию американского издания провокацией.

"Отец ракетного эксперта тоже был связан с оборонкой и космосом. Короче... Интересная личность, чтобы разобрать на молекулы. Прошу посмотреть скрины. Надеюсь журналисты воспользуются этими фактами, чтобы рассказать об авторе сенсации", - отмечает Соколенко.