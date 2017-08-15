EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Фоторепортаж
  7434  52
Все про:КНДР (266) ракеты (559) Южный (40)

 "Жену зовут Татьяна. Сына зовут Никита. Пьет "Путинку", - эксперт Эльман связан с россиянами. ФОТОрепортаж

Американский эксперт Майкл Эльман, сообщивший в комментарии газете The New York Times о том, что двигатели для ракет КНДР якобы могли быть поставлены из Украины, имеет связь с россиянами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook Артем Соколенко.

"И о якобы наших ракетных двигателях... Очень интересно было почитать страницу в Фейсбуке того, кто в статье New York Times выступал ракетным экспертом. Речь о Michael Elleman, a missile expert at the International Institute for Strategic Studies. Так вот... Жену он не очень любит выставлять на странице, но есть несколько фотографий. Ее зовут Татьяна, и она судя по всему россиянка", - пишет Соколенко.

Жену зовут Татьяна. Сына зовут Никита. Пьет Путинку, - эксперт Эльман связан с россиянами 01


"Есть фотография, где предположительно эта же Татьяна в военной форме:) Кто она? У нее есть звание?:) Ну-ну...", - отмечает Соколенко.

Жену зовут Татьяна. Сына зовут Никита. Пьет Путинку, - эксперт Эльман связан с россиянами 02

"Таня нарядилась в честь Дня России несколько лет назад", - пишет Эльман.


Сына зовут Никита. Собаку зовут Sobaka.

Жену зовут Татьяна. Сына зовут Никита. Пьет Путинку, - эксперт Эльман связан с россиянами 03


А пьет наш эксперт "Путинку":)

Жену зовут Татьяна. Сына зовут Никита. Пьет Путинку, - эксперт Эльман связан с россиянами 04



"Кстати, под фотографиями сына комментарии россиян. Среди них есть интересный чувачок по имени Олег Валентинович Шульга, который работал в московском офисе известного производителя оружия американской компании Lokheed Martin", - пишет Соколенко.

Жену зовут Татьяна. Сына зовут Никита. Пьет Путинку, - эксперт Эльман связан с россиянами 05Жену зовут Татьяна. Сына зовут Никита. Пьет Путинку, - эксперт Эльман связан с россиянами 06


Под фотографиями Эльмана комментарии с поздравлениями россиян

Жену зовут Татьяна. Сына зовут Никита. Пьет Путинку, - эксперт Эльман связан с россиянами 07




"Отец ракетного эксперта тоже был связан с оборонкой и космосом. Короче... Интересная личность, чтобы разобрать на молекулы. Прошу посмотреть скрины. Надеюсь журналисты воспользуются этими фактами, чтобы рассказать об авторе сенсации", - отмечает Соколенко.

Читайте также: Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР, - эксперт Эльман отказался от своих слов

Напомним, The New York Times со ссылкой на "данные экспертного анализа, опубликованного в понедельник, и засекреченные оценки американских разведслужб" сообщила, что "успех Северной Кореи в испытаниях межконтинентальных баллистических ракет, как представляется, способных достичь США, стал возможен благодаря покупкам на черном рынке мощных ракетных двигателей, возможно, с украинского завода".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею.

Завод "Южмаш" также опроверг публикацию The New York Times, назвав информацию американского издания провокацией.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Утром пьёт "Хуйлутинку" , а в основном "Бояровку"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Настоящий ватник употребляет не путенку а стекломой и бояру☺
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Классический кацапский говновброс это был. "Эксперт", о котором до того никто не слыхал, пишет бред. Его переписывает какое-то издательство первого разряда. А кацапские СМИ уже разносят по полной программе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
стопудово наши барыги продавали но через три пыс... посредника , хрен концов найдеш
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вкажіть першоджерело цього посту Тимошенко - будьте ласкаві.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Першоджерело - фейсбук ЮВТ.
Можливо ВАНА вже встигла його підтерти, але ж купа ЗМІ встигли прочитати:
http://interfax.com.ua/news/political/442233.html
http://hvylya.net/news/exclusive/iz-za-skandala-s-kndr-ukraine-mogut-grozit-sanktsii-timoshenko.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
деньги не пахнут как известно они воняют просто с лету сложно определить чем. а вот путинка дает ответ раз и навсегда - кацапсина. вот ты бы сам пил бы эту путинку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самое смешное, что наиболее острую реакцию вчерашняя статья в NYT вызвала в Украине и России. Кацапы аж на говно от радости исходили: "Вот ужо Трамп устроит Украине санкции, а нам отменит, да еще и корзину печенья подарит".
В Америке и Европе сегодня об этой статье уже как-то и не вспоминают. Да и вчера не сказать, что сильная реакция на неё была. Американцев сейчас куда больше взволнует Шарлотсвиль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
так и у нас президент Вальцман по-батюшке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я его тоже не люблю. Но еврейские корни - не аргумент
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Урод прокозломордий мля. Із-за цього видуманого скандалу Трамп може і не підписати папери про надання нам летальної зброї. Агент ФСБ - жінка спрацювала на всі 100%, ще й бабла кучу мабуть отримала...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По іншому і не пояснити . Навіть не віриться , коли з такими (агентами ) реаліями стикаєшся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот бы наших ответственных работников разоблачали с той же скоростью
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О, теперь точно ясно, откуда ноги растут.
New York Times уже начала российских агентов в "эксперты" брать, а еще на Трампа гонят )))
Ну и остался последний вопросик: во сколько сколько обошелся Москве господин "эксперт" Эльман и во сколько сотрудники NYT за эту статейку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и сколько платят зраде за поддержку .просто шоб сопоставить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а где зрада,шоб рассказать выфсёврети,он устал ,как американец от Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это не первый вброс на Украину с их стороны((. нет у нас свободных юристов засудить эту инфо-помойку, заняты адвокатством рыгов и т.п.((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А скільки вчора носилось коментаторів з цим гівном як з страшною зрадою. Чим ці вузькоголові відрізняються від москалів? Тільки й дивляться де б нашкодити й підгадити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, деякі тверезомислячі українці ще вчора пропонували пильніше придивитися до цього "експерта", зокрема, до його фейсбучного профілю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эксперта тельмана к поклонской на перевоспитание
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ладно с этим старым пуйлососом...а как же Нью Йорк Таймс....ох уж эта древняя профессия...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не ну раз путинку пьет - точно связан, тут уж не отвертеться в любом суде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, кагбэ раньше New York Times стыдно было так обсыраться... А сейчас, видно, другие времена... Или в NYT другие люди?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нью йорк таймз - усе - давно вже не контролюється американцями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
New York Times! есть ещё масса авторитетный источников для ваших аналитических уток: звезда, сруская весна, лай-ньюз...., да басурин, наконец, очень известный эксперт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Воткнуть ему иск на десяток миллионов и пусть пьёт путинку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
москали известные в мире педерасты, которые постоянно выдают себя в качестве тех, кем на самом деле не являются, это со времен их царя Василия 3 так повелось, после того, как обиженный их предками монах Филофей им отомстил выдав для них нацистский лозунг про москву третий рейх, четвертому не бывать, которым они по сей день пользуются за неимением других собственных идей. Ничего не поделаешь, ну не может собственных "невтонов" земля российская рожать, одни только эльманы получаются
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничто не выдавало в Штирлице советского шпиона: ни орден Ленина на груди, ни волочащийся за спиной парашют
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фото "В форме", больше похоже на какую-то "сауновскую отдыхалку" с офицерьём, типа - сняла с вешалки примерить для фото...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Жену зовут Татьяна. Сына зовут Никита. Пьет "Путинку" закусывает шпротами,собаку зовут Рексом, любит грызть ботинки,срет где попало-охренеть новости
 показать весь комментарий
Ответить
 
Майкл Эльман по суду должен будет уплатить 700-800 тысяч долларов за клевету. Юристы, адвокаты, где Ваши волонтерские акции? Взыскать бы с Майкл Эльман 700-800 тысяч долларов и отдать их на лечение ветеранов АТО?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Жену зовут Татьяна. Сына зовут Никита. Пьет "Путинку", - эксперт Эльман связан с россиянами. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти