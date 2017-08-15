 "Жену зовут Татьяна. Сына зовут Никита. Пьет "Путинку", - эксперт Эльман связан с россиянами. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook Артем Соколенко.
"И о якобы наших ракетных двигателях... Очень интересно было почитать страницу в Фейсбуке того, кто в статье New York Times выступал ракетным экспертом. Речь о Michael Elleman, a missile expert at the International Institute for Strategic Studies. Так вот... Жену он не очень любит выставлять на странице, но есть несколько фотографий. Ее зовут Татьяна, и она судя по всему россиянка", - пишет Соколенко.
"Есть фотография, где предположительно эта же Татьяна в военной форме:) Кто она? У нее есть звание?:) Ну-ну...", - отмечает Соколенко.
Сына зовут Никита. Собаку зовут Sobaka.
А пьет наш эксперт "Путинку":)
"Кстати, под фотографиями сына комментарии россиян. Среди них есть интересный чувачок по имени Олег Валентинович Шульга, который работал в московском офисе известного производителя оружия американской компании Lokheed Martin", - пишет Соколенко.
Под фотографиями Эльмана комментарии с поздравлениями россиян
"Отец ракетного эксперта тоже был связан с оборонкой и космосом. Короче... Интересная личность, чтобы разобрать на молекулы. Прошу посмотреть скрины. Надеюсь журналисты воспользуются этими фактами, чтобы рассказать об авторе сенсации", - отмечает Соколенко.
Напомним, The New York Times со ссылкой на "данные экспертного анализа, опубликованного в понедельник, и засекреченные оценки американских разведслужб" сообщила, что "успех Северной Кореи в испытаниях межконтинентальных баллистических ракет, как представляется, способных достичь США, стал возможен благодаря покупкам на черном рынке мощных ракетных двигателей, возможно, с украинского завода".
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею.
Завод "Южмаш" также опроверг публикацию The New York Times, назвав информацию американского издания провокацией.
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История с двигателями "Южмаша" напоминает провокацию с "Кольчугами", - АП(220)
Вероятно, двигатели для баллистических ракет КНДР незаконно поступили из Украины, - The New York Times(335)
В пункте приема металлолома в российской Чите взорвалась ракета ЗРК С-200 "Ангара". ВИДЕО регистратора(138)
"Авиа- и ракетостроение - области, где мы должны сохранить ведущие позиции в мире", - Гройсман о запуске ракеты Vega(179)
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Я так не думаю...
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Можливо ВАНА вже встигла його підтерти, але ж купа ЗМІ встигли прочитати:
http://interfax.com.ua/news/political/442233.html
http://hvylya.net/news/exclusive/iz-za-skandala-s-kndr-ukraine-mogut-grozit-sanktsii-timoshenko.html
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В Америке и Европе сегодня об этой статье уже как-то и не вспоминают. Да и вчера не сказать, что сильная реакция на неё была. Американцев сейчас куда больше взволнует Шарлотсвиль.
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New York Times уже начала российских агентов в "эксперты" брать, а еще на Трампа гонят )))
Ну и остался последний вопросик: во сколько сколько обошелся Москве господин "эксперт" Эльман и во сколько сотрудники NYT за эту статейку?
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Крым в статье NY Times отмечен, как Disputed.
https://www.nytimes.com/2017/08/14/world/asia/north-korea-missiles-ukraine-factory.html
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