 ДТП на Черкасщине: "Лада-Приора" столкнулась с "Мерседес Вито" - погибли три человека, четверо травмированы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черкасской области.
По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля "Лада-Приора", житель Жашковского района, совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Вито", под управлением 39-летнего киевлянина.
В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель "Лады" и двое пассажиров "Мерседес Вито".
"Устанавливаются все обстоятельства трагедии и назначен ряд экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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Результат предсказуем.
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Вот вам и результат!
Вчера приехал из Львова в Киев. Ехал от 80 до110кмч, мимо меня по населенному пункту авто пролетали на такой скорости что иногда не успевал заметить номера.
Проблему могут решить только камеры и приличные штрафы. Но по непонятным (или понятным) причинам их никто не спешит устанавливать и даже перестали об этом говорить!
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Сущий пустяк, всего только 8 раненых, из них половина тяжелых. Прекрасный результат западного автопрома!
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Нынешняя цена той Приоре 3-4 штуки баксов.
За эти деньги он бы лучше купил 10ти летку иномарку в Европе с подушками безопасности.
Но нам нельзя.
10ти летние иномарки ПОРТЯТ ВОЗДУХ...
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