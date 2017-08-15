EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Фоторепортаж
  3847  24
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5982) смерть (5175) Черкассы (646) Черкасщина (556)

 ДТП на Черкасщине: "Лада-Приора" столкнулась с "Мерседес Вито" - погибли три человека, четверо травмированы. ФОТО

Авария произошла вчера около двадцати часов на 157 км автодороги Киев-Одесса, возле села Бузовка Жашковского района Черкасской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черкасской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля "Лада-Приора", житель Жашковского района, совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Вито", под управлением 39-летнего киевлянина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ужасное ДТП на Херсонщине: в результате лобового столкновения джипа и легковушки погибли 4 человека, в том числе 8-летний ребенок. ФОТОрепортаж

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель "Лады" и двое пассажиров "Мерседес Вито".

"Устанавливаются все обстоятельства трагедии и назначен ряд экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 38% ДТП в 1 полугодии 2017 года произошли в результате нарушения правил маневрирования, - Белошицкий

ДТП на Черкасщине: Лада-Приора столкнулась с Мерседес Вито - погибли три человека, четверо травмированы 01ДТП на Черкасщине: Лада-Приора столкнулась с Мерседес Вито - погибли три человека, четверо травмированы 02ДТП на Черкасщине: Лада-Приора столкнулась с Мерседес Вито - погибли три человека, четверо травмированы 03ДТП на Черкасщине: Лада-Приора столкнулась с Мерседес Вито - погибли три человека, четверо травмированы 04

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мерседес вито, двое погибших, ты жопой новость читаешь или просто насрать на ветке пришел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даже такая капсула смерти, как приора, разогнанная до 100 км в час, может нанести определённые повреждения. Это как кусочек метеорита, врезавшегося в обшивку космического корабля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не круто... Як би українець, простий українець, міг купити авто за декілька зарплат, то може і купували б... А коли авто можуть купити лише за гроші які виручив від продажі якоїсь нерухомості отриманої в спадок, або ще якихось надходжень не пов'язаних з зарплатнею то вже викладаються по повній, тому що шари такої може і не бути в житті...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
русо-Лада VS Мерседес

Результат предсказуем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Продукция концерна АвтоВАЗ убила больше народу, чем продукция концерна "Калашников".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
остался жив водитель потому что, возможно, был пристёгнут...лада приора привратилась в примару... ужас, куда так лететь....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кожен день одне і теж, наче живуть на іншій планеті і нічого не чули про це.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полиции на дороге нет! Нарушения никто не пресекает! Штрафы если и выписывают то только "борзым"!
Вот вам и результат!
Вчера приехал из Львова в Киев. Ехал от 80 до110кмч, мимо меня по населенному пункту авто пролетали на такой скорости что иногда не успевал заметить номера.
Проблему могут решить только камеры и приличные штрафы. Но по непонятным (или понятным) причинам их никто не спешит устанавливать и даже перестали об этом говорить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так нормальную тачку он купить не может. Правительство запрещает! Не шутка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вчера в Хмельницком тройное ДТП. Столкнулись Volkswagen Passat, BMW и Renault. Источник: https://censor.net.ua/n451642
Сущий пустяк, всего только 8 раненых, из них половина тяжелых. Прекрасный результат западного автопрома!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не поверишь! Если б были на совковом говнохламе, было бы 8м трупов!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
На трассе нужно сделать ограничение скорости 60км час ..а то летают как самолеты все..а потом вот такие результаты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лучшее вообще запретить авто по твоей логике!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ну нах?! Да взять, наху-бля, и запретить продажу автомобильного топлива. Всем персесть, наху-бля на таких ишаков как ты....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо поднять штрафы за употребление спиртного до10 млн грн. И лишении права управлять авто на 49 лет. А ещё лучше расстреливать. Тогда вообще не будут пить перед посадкой за руль. Так Геращенко скажет.... И пох, что дороги совершенно не пригодны для эксплуатации, нет покрытия, разметки, освещения, нормальных знаков и иной инфраструктуры, предотвращающих ДТП. Именно по ЭТИМ причинам происходит 99% ДТП и столько же смертей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Совковый говнохлам УБИВАЕТ!
Нынешняя цена той Приоре 3-4 штуки баксов.
За эти деньги он бы лучше купил 10ти летку иномарку в Европе с подушками безопасности.
Но нам нельзя.
10ти летние иномарки ПОРТЯТ ВОЗДУХ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП на Черкасщине: "Лада-Приора" столкнулась с "Мерседес Вито" - погибли три человека, четверо травмированы. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти