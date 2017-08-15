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 Полторак и Мацеревич обсудили в Варшаве ситуацию на Донбассе и риски обострения ситуации из-за учений "Запад-2017". ФОТО

В рамках визита в Республику Польша Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак провел переговоры со своим польским коллегой господином Антонием Мацеревичем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Во время встречи глава оборонного ведомства Степан Полторак проинформировал министра национальной обороны Республики Польша о ситуации в Донецкой и Луганской областях, об угрозах, которые существуют со стороны Российской Федерации.

Полторак и Мацеревич обсудили в Варшаве ситуацию на Донбассе и риски обострения ситуации из-за учений Запад-2017 01
Фото: пресс-служба Минобороны

В ходе встречи господин Мацеревич подчеркнул, что новости о ситуации на востоке Украины, свидетельствуют о том, что Россия продолжает игнорировать минские договоренности. Также он выразил обеспокоенность относительно опасности обострения ситуации, в связи с проведением учений "Запад-2017".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторжение в Грузию, а затем в Украину - следствие потакания российскому империализму, - Мацеревич

Также во время встречи стороны рассмотрели вопрос об усилении сотрудничества между Вооруженными Силами Украины и Польши в сфере военно-технического сотрудничества, дальнейшего развития и обучения литовско-польско-украинской бригады.

"Я высоко оцениваю результаты данной встречи, которая в очередной раз доказывает, что Польша была, есть и будет стратегическим партнером для Украины", - отметил Полторак.

Как сообщалось ранее, совместные плановые учения России и Беларуси "Запад" состоятся с 14 по 20 сентября. В Минобороны России заявили, что в них примут участие около 13 тысяч военнослужащих.


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Чому б не збільшити чисельність спільно україно-літовсько-польського батальйону до рівня армійського корпусу? Польща дасть гроші та зброю, а Україна дасть солдат з бойовим досвідом і це буде реальним захистом Польщі від можливих провокацій зі сторони путіна!
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Розміщення дивізії путіна в Білорусі загрожує Україні блокадою західного кордону, бо путін може зайти в Західну Україні або Польщу і перерізати всі дороги на Захід, по яким може постачатись військова допомога в Україну. Щоб цього не відбулось потрібно постійно тримати на кордоні Польщі та України армійський корпус для відбиття атаки путіна. Армійський корпус має оперативно діяти як на території Польщі так і на території України без додаткових дозволів Сейму а Верховної Ради, тобто армійський корпус має бути україно-польським і мати всі необхідні повноваження на миттєве застосування зброї в будь якому регіоні Польщі та України! В нас є такий військовий батальйон укр-пол-літ-бат який можна збільшити до рівня армійського корпусу, питання тільки у фінансуванні, якого в України немає! Такий армійський корпус може гарантувати миттєву відповідь на дії путіна як в Польщі, так і в Західній Україні і також в Литві!!!!
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Кто скажет когда Полторак был крайний раз в Донбассе ??? И как часто если был ?? А поцаны его из Генштаба с лампасами ??? Что то нет в прессе сообщений . Или некогда им -- тушонку из кишок китов закупают на сайте ПРОЗЗОРО для любимой армии нашей ???
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Генерали та міністри мають працювати на робочому місці а не їздити у відрядження під час війни! Найкращі генерали Вермахту ніколи не покидали своїх штабів, тому що потрібно бути завжди в курсі подій та миттєво реагувати на ситуацію.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолторак и Мацеревич обсудили в Варшаве ситуацию на Донбассе и риски обострения ситуации из-за учений "Запад-2017". ФОТО
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