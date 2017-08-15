 Полторак и Мацеревич обсудили в Варшаве ситуацию на Донбассе и риски обострения ситуации из-за учений "Запад-2017". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Во время встречи глава оборонного ведомства Степан Полторак проинформировал министра национальной обороны Республики Польша о ситуации в Донецкой и Луганской областях, об угрозах, которые существуют со стороны Российской Федерации.
Фото: пресс-служба Минобороны
В ходе встречи господин Мацеревич подчеркнул, что новости о ситуации на востоке Украины, свидетельствуют о том, что Россия продолжает игнорировать минские договоренности. Также он выразил обеспокоенность относительно опасности обострения ситуации, в связи с проведением учений "Запад-2017".
Также во время встречи стороны рассмотрели вопрос об усилении сотрудничества между Вооруженными Силами Украины и Польши в сфере военно-технического сотрудничества, дальнейшего развития и обучения литовско-польско-украинской бригады.
"Я высоко оцениваю результаты данной встречи, которая в очередной раз доказывает, что Польша была, есть и будет стратегическим партнером для Украины", - отметил Полторак.
Как сообщалось ранее, совместные плановые учения России и Беларуси "Запад" состоятся с 14 по 20 сентября. В Минобороны России заявили, что в них примут участие около 13 тысяч военнослужащих.
643 5
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
"Российских войск здесь нет? Есть. Окопы их недалеко. Если прислушаться - сплошной русский мат", - бойцы ВСУ в авдеевской промке. ВИДЕО(12)
Матиос о результатах расследования Иловайской трагедии: Будем и дальше делать все, чтобы отдавшие приказ на военное преступление сидели на скамье суда в Гааге(42)
Иловайская трагедия: Украина передала доказательства военных преступлений в Международный уголовный суд, - ГПУ(38)
За неделю в зоне АТО на Донбассе уничтожено 8 и ранено 35 наемников РФ, - Мотузяник(38)
"Хотелки" и подарки к праздникам. Нардеп рассказал о наградном оружии от Полторака и Авакова. ВИДЕО(0)
В Евросуде по правам человека находятся почти 4 тыс. дел, связанных с оккупацией Крыма и Донбасса, - МинВОТ(17)
За прошедшие сутки трое украинских бойцов получили ранения, - спикер АТО(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить