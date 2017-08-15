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 Фигуранта дела о трагедии в Одессе 2 мая "антимайдановца" Ильницкого не пустили в РФ, - российские СМИ. ФОТО

Российские власти отказались предоставить убежище гражданину Украины Владиславу Ильницкому, который является фигурантом дела 2 мая в Одессе, где в 2014 году, по официальным данным, погибли 48 человек в Доме профсоюзов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, накануне Ильницкий был депортирован из аэропорта "Домодедово" после того, как российские пограничники не впустили его в страну.

Как сообщил российскому изданию "Московсковский комсомолец" пособник сепаратистов и террористов Владимир Корнилов, в настоящее время "антимайдановец" уже находится в третьей стране.

"Я лично беседовал с Владиславом сегодня. Он мне и рассказал. Да, вчера его выслали из "Домодедово". Он вынужден был вернуться и теперь не знает, куда ему деться. В Одессе сегодня его уже объявляют в розыск", - пояснил Корнилов. По его словам, пограничники сказали Ильницкому, что тот не имеет права на въезд в Россию, и сопроводили его на обратный рейс, продержав предварительно почти сутки в изоляторе аэропорта.

Фигуранта дела о трагедии в Одессе 2 мая антимайдановца Ильницкого не пустили в РФ, - российские СМИ 01

Ильницкий в базе "Миротворца"


Ильницкий был участником событий 2 мая в Одессе, где он в числе антимайдановцев был задержан спецназом еще до пожара в Доме профсоюзов. Активист более года провел в одесском СИЗО по обвинению в участии в массовых беспорядках в центре города, которые привели к гибели людей.

Руководитель сепаратистского СМИ, пособник террористов Константин Кнырик назвал ситуацию с Ильницким "форменным беспределом и казусом исполнителей и чиновников, у которых нет никакой патриотической составляющей". По его словам, случай с Ильницким - не единственный, когда Путин и Госдума РФ говорят об упрощении системы в отношении жителей Донецка и других регионов, но ФМС поступает по-своему.

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Фигуранта дела о трагедии в Одессе 2 мая антимайдановца Ильницкого не пустили в РФ, - российские СМИ 02
Пособник террористов Кнырик в базе "Миротворца"

Напомним, ранее стало известно, что Владислав Ильницкий, отпущенный под домашний арест, сбежал в Россию.

Об этом в Facebook написал бывший одесский журналист Артем Бузила, который сейчас проживает в Москве.

"Фигурант дела 2 мая, Владислав Ильницкий, более года находился под стражей в одесском СИЗО, в августе 2015-ого отпущен под домашний арест, на днях сбежал из Украины. Вчера при попытке попасть на территорию РФ был задержан российскими пограничниками в аэропорту "Домодедово". Сейчас находится, видимо, в изоляторе, где ему грозит депортация", - пишет Бузила.

Он также отмечает, что "был знаком с Ильницким в тюрьме".

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Сам Бузила также в 2015 году был задержан по подозрению в сепаратизме и приговорен к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы, но вышел досрочно по "Закону Савченко" и покинул территорию Украины. Сейчас позиционирует себя, как сотрудника изданий "Взгляд. ру" и "Зеркало Крыма". Занесен в базу сайта "Миротворец" как пророссийский пропагандист и сепаратист.

Фигуранта дела о трагедии в Одессе 2 мая антимайдановца Ильницкого не пустили в РФ, - российские СМИ 03



В правоохранительных органах Одессы сообщили, что также располагают аналогичной информацией относительно Ильницкого, "в настоящее время она проверяется".

Как сообщалось, 27 августа 2015 года Малиновский районный суд Одессы изменил меру пресечения, отпустив под домашний арест, трех фигурантов производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, в том числе, Владислава Ильницкого.

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После освобождения из СИЗО Ильницкий был помещен под домашний арест на два месяца. В дальнейшем эта мера пресечения не продлевалась, однако для того, чтобы выехать в Россию на законных основаниях, ему следовало получить разрешение следственного судьи.

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В конце апреля 2015 года в Одессе было задержано несколько человек, в числе которых Артем Бузила, которые подозревались в причастности к созданию так называемой "Народной рады Бессарабии".

Напомним, досудебным следствием установлено, что первыми жертвами сепаратистски настроенных боевиков стали 2 мая 2014 года болельщики одесского "Черноморца", на которых было совершено вооруженное нападение в районе Соборной площади. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были заблаговременно спланированы и организованы, в столкновениях и огне погибли 48 человек и больше двухсот получили ранения.

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Обвинение инкриминируют 22 подсудным в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Пятеро обвиняемых, в том числе граждане Украины Долженков, Корчинский, Романюк и граждане Российской Федерации Сакауов и Мефедов находятся в СИЗО. 9 марта текущего года правоохранители задержали Евгения Гурьева - шестого активного участника массовых беспорядков, который скрывался от органов следствия и 10 марта тоже был взят под стражу.
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відпрацьований матеріал, навіть кацяпам не потрібен!
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Интересно а его тоже лишал гражданства или не за что?
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Если он родился в Украине, то по Конституции его нельзя лишить гражданства.
Депутаны должны не отдыхать после отдыха, а написать необходимые законы, возможно позаимствовав, в том числе, и опыт Балтийских стран о негражданах.
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в новині було, про це перший абзац!
за що його виганяти з громадянства України?! він же не Саакашвілі!
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надо сделать так что бы в третьей стране с полными штанами говна оказался весь род этого утырка, вплоть до седьмого клена.
а проститутка, выродившая утырка в сточной канаве вонючего урЮсьського мира и алкашь зачавший этого дебила на поребрике им же обоссаном в первую очередь гнать с земли Украинской в третий мир
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Кто куда, а Запорожье на Москву

На многих автобусах и маршрутках подобные рекламы. Ни одного автобуса в Прагу, Вену или еще куда в цивилизацию не видел. Зато Москва и Воронеж создали у меня впечатление туристической Мекки для жителей Запорожья. Есть у кого объяснения сему феномену?
И да, На Москву есть троллинг или безграмотность?
Фигуранта дела о трагедии в Одессе 2 мая, "антимайдановца" Ильницкого не пустили в РФ, - российские СМИ - Цензор.НЕТ 4910
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Ну на мААААЦЦкву пАнятнА, ваты в Запорожье еще дохрена, а вот вАронЄж?... ТамА уже не дАждуЦа кАдА бАмбить начнут....
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Есть.
ВУ Марике, да и по всей Украине, полно таких объявлений, журналисты сайта 0629 встретились с руководителем АТП, которое ездит на таком маршруте из Марика в Москву и Питер. Так вот, мужик фактически признал, что автобусы ездят полупустые, но вот массовую рекламу за гранью себестоимости такого проекта им некто оплачивает отдельно. Т.е. это просто еще один элемент психологической составляющей гибридной войны рашки с народом Украины.
Кстати, разместив тут это фото и комментарий, вы внесли свой вклад в дело врага.
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Поставила лайк, согласившись с каждым вашим словом кроме последнего предложения.
Маркиз просто прикалывается над "НА москву", без всякой рекламы.
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Да я ж его ни в чем не обвиняю. Просто указываю на факт. Здесь ведь не только патриоты бывают. И для очередного зрадофила такие картинки как бальзам на душу. Они его тут же приводят к мысли, что де "Бегут на россиюшку-матушку хохолики! Массово бегут - вон даже автобусов на всех не хватает!". да и неокрепший патриотичный ум такие картинки тоже могут иметь воздействие - заронить сомнение навроде: "Может и правда все валят на рашку, просто в моем кругу общения таких нет, а все остальные, наверное..."
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Он поднял эту тему, а вы рассказали о реальной ситуации, объяснив доходчиво, надеюсь, в том числе и неокрепшим умам.
Вместе вы сделали хорошее дело.

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У нас в городе на Юге тоже все засрато такими объявлениями "комфортабельные автобусы на Питер", "на Москву" "в Крым" и в прочую кацапскую херню. Даже баннеров несколько штук видел по городу с приглашениями посетить Мордвинию на автобусе за пол цены. Это пистес.
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А вот на курорты Болгарии тоже попасть проблематично. Три поезда в МЕСЯЦ со Львова и пара-тройка поездов в месяц из Киева (то же через Львов). Железной дороги Одесса-Варна как бы не существует.
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Запорожцы едут на Маацкву мыть жопы козломордым окупантам. Ето ПОЗОР!!!
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не ссы в компот - его же, этих туристов хозяин, путин пьёт
а про ** на ** не переживай - это тренировка ...
скоро будут на танках и самолетах всего цивилизованного Мира писать **НА масовию** , что значит НА МУХОСРАНСК.
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Автобус, на Москву. Здесь нет грамматической ошибки. Так и говорят и пишут, на русском языке. На Кавказ, на Кубу, на Украину. Не понимаю почему вам так режет слух, эта приставка, на....
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шыкаладные суды Одессы отпускают мышыбратьев?
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Они не "шыкаладные", а насквозь "мышебратские", вот своих и отпускают.
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Одноразовий виконавець, а все одноразове викидають, тим паче що засвітився.
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В раше своих хватает. Теперь таких они будут перенаправлять в даунбас на мясо.
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Сопли умиления вызывает гуманность нашего правосудия. Пойду-ка убью кого-нибудь.
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Низзя, это только сепарам "украинскими" судами разрешается.
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Пусть не грустит, его чай с полонием уже заварен и настаивается )))
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Ага, чичаз, полоний - дорогое удовольствие. Отправят в лугандон, всмысле в утилизационную зону.
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Использованный ган*он надеется на повторное использование...
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ПРЕЗЕРВАТИВ штука одноразовая))))
но сепарки...ватаны и колобранты настолько тупы шо этого не понимают))))
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свои же не пустили Пацака в РОДНУЮ ГОВЕНЬ))))))))))))
ватки))))это вам урок....
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зря ваєвал... і дєд єво зря ваєвал.... низабудем, нипрастим!!!!
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русские своих не бросают они мочат их , и не важно где в сортире , лифте , кабинете
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В первые месяцы войны сдавались массово,т.к никто не хотел воевать за сталинский рай. Но немцы прос-ли этот момент, если бы относились по человечески к пленным, то перебежали бы все..
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Эт точно
Рабичев
рассказывает о партизанах в Белоруссии Оказывается
в 1942 году никакого партизанского движения в Белоруссии не было Мужики
ждали раздачу земли и в штыки воспринимали заезжих казачков и СССря Но потом,
видимо, подтянулись гиркины и зоикосмодемьянские и пошло
поехало ну как
на Донбассе...

http://www.e-reading.club/book.php?book=1010020
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UA LoraUA
Пусть не грустит, его чай с полонием уже заварен и настаивается )))
========
Чай с полонием длятакого дерьма,дорогое удовольствие....это для слоёв высшего звена...кирпич на голову,банально и просто
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А наши хорошииии...
Отпустить преступника из под следствия, пропустить его через границу, чтобы потом разыскивать," Ипполит!!где Ипполит? Может под столом?"
... продажное.
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а зачем он нужен?шоб отсидел пару лет и за старое взялся?думали сколенвстания утилизирует-а те тоже отморозились .будет вместе с михо по странам вокруг украины гастролировать
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Михо не убивал украинцев, поэтому колесить этой сепарской твари - большое счастье, должен быть наказан показательно.
Нужен или нет...,сам факт ,что преступников выводят из под наказания ,неприемлем, даже , извините " в племенах дикарей виновных наказывают, беспредел означает, что в правоохранительных органах такие же преступники.
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А як він попав в домАдЄдАвА? Хто і як випустив його із України? Чому цей покидьок до сих пір гуляє на волі? Хто відповість за це?
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А епальники - как на подбор!
Всё скрепные,русскомирские,косорожие!
Вот смотришь на таких и думаешь, это не война Украины с Россией, это война Добра со Злом, ибо на стороне напавшего и есть концентрация всех этих обиженных и не самоудровлетворенных дрочил, бормотушников и говноедов, способных за рубль мать свою на базар вынести...
Правильно кто-то говорил, что гомо советикус - это переходная стадия от обезьяны , характеризуется наличием стержня, вставленного через задний проход до самого верху (чтобы голова (в голове) не болталась).Этот стержень может проявляться в разных формах - сцарь, партия,Старший Брат или лидер дворового ОПГ, но вот когда стержень вынимают, у недочеловеков начинается паника и они склонны сбиваться в кучи, где становятся агрессивными и непредсказуемыми в поисках нового стержня (ново-мало-соссия, дамбасснизависим и пр.епетень)...Эти люди не способны к самореализации в цивилизованном смысле ибо они обычные обиженные дрочилы,бормотушники и...дальше по списку...
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Тут вопрос как его наши пограничники и спецслужбы выпустили? И спрашивается нах. они тогда нужны дармоеды одни и предатели.
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Судя по дебильной внешности этого ильницкого, русский мир потерял ценного для себя кадра.
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А тот факт, что это 3/14дрило наших "пограничников" прошёл и как-то сел на самолёт - никого не напрягает?
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почему встатье пишут,что он Ильницкий, если в соцсетях он четко указан как ИльИницкий
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияФигуранта дела о трагедии в Одессе 2 мая "антимайдановца" Ильницкого не пустили в РФ, - российские СМИ. ФОТО
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