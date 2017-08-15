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Все про:авто (4509) Белая_Церковь (93) Киевская область (1665) стрельба (2504)

 Неизвестные из травматического оружия обстреляли автомобиль главы ОО "Авто Евро Сила". ФОТОрепортаж

В Киевской области неизвестные из травматического оружия обстреляли автомобиль председателя ОО "Авто Евро Сила" Олега Ярошевича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице организации в Facebook.

Cообщается, что автомобиль главы "Авто Евро Сила" Ярошевича со следами обстрела из травматического оружия обнаружили в поле под Белой Церковью.

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Позже, на страничке организации появилась информация, что Ярошевич жив и в безопасности: "В общем в авто Ярошевича стреляли из "резины" Олег жив и в безопасности. Следственно оперативная группа полиции проводит расследование, утром подключимся мы все".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Стрельба в Днепре: один человек погиб, двое ранены. ФОТО

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Другие подробности инцидента пока не известны.

Неизвестные из травматического оружия обстреляли автомобиль главы ОО Авто Евро Сила 03

Неизвестные из травматического оружия обстреляли автомобиль главы ОО Авто Евро Сила 04
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це ті що за доступні авто для Українців. а не за барижні лайноси по 8000 єнотів
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Тачка на польских номерах. АЕС - это те га-ны которые захламили улицы и создают очередя на погранпереходах чтоб продлить регистрацию своего хлама.
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расстреляли машину чета ржу! маленького бугра из резіні" АФИГЕТЬ!

В Днепр двух Хлопцев привезли
!Я люблю тебя, мама
Константин, 32 года, родом из Ровно. Тяжело раненный в поселке Водяное. Снаряд ВОГ разорвался в двух метрах от него. Осколки в лёгком, пробили желудок, сквозное ранение печени, ранение локтевого сустава. В спутанном сознании. При поступлении в Мечникова звал маму на помощь, говорил, что её любит.
Последние 12 часов в операционной. Лучшие хирурги (Vitaliy Peleh), реаниматологи (Александр Машин), спасают от внутренних кровотечений, проводя тяжелейшие операции.
Первые операции сделали врачи 61 ВМГ, что дало возможность доставить в Днепр.
Ему очень нужна любовь близких.
P.S.: с ранениями и боевыми травмами за неделю было доставлено 9 человек.
В 10:00 ждём поступления тяжелораненых.!"от Сергея Риженко
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чота сильно похоже на пиар..вмятины в том месте,где проще всего зашпаклевать,и совсем незаметно будет...и два следа в одном месте .то ли очередями из травмата,то ли очень тщательно прицеливались
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Схоже на піар і самостріл...

А взагалі АЕС - мутна організація... По-перше, вони більше виступають за легалізацію мутних напівлегальних схем з польськими чи литовськими номерами, а треба би вимагати зменшенння вартості розтаможки авто, як це зробив Саакашвілі у Грузії - щоб ці машини отримали українські номери.

По-друге, коли ці красавці влаштували пікети і поперекривали в ранкову годину пік в"їзди в Київ, то вони не перекрили дорогу з Кончі-Заспи, де їздять депутати, міністри, ну і Пєтя... В результаті, від їх дій постраждали прості громадяни, а можновладцям нічого не було. От так вони борються за права простих українців.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные из травматического оружия обстреляли автомобиль главы ОО "Авто Евро Сила". ФОТОрепортаж
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