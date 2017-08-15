 Неизвестные из травматического оружия обстреляли автомобиль главы ОО "Авто Евро Сила". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице организации в Facebook.
Cообщается, что автомобиль главы "Авто Евро Сила" Ярошевича со следами обстрела из травматического оружия обнаружили в поле под Белой Церковью.
Позже, на страничке организации появилась информация, что Ярошевич жив и в безопасности: "В общем в авто Ярошевича стреляли из "резины" Олег жив и в безопасности. Следственно оперативная группа полиции проводит расследование, утром подключимся мы все".
Другие подробности инцидента пока не известны.
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В Днепр двух Хлопцев привезли
!Я люблю тебя, мама
Константин, 32 года, родом из Ровно. Тяжело раненный в поселке Водяное. Снаряд ВОГ разорвался в двух метрах от него. Осколки в лёгком, пробили желудок, сквозное ранение печени, ранение локтевого сустава. В спутанном сознании. При поступлении в Мечникова звал маму на помощь, говорил, что её любит.
Последние 12 часов в операционной. Лучшие хирурги (Vitaliy Peleh), реаниматологи (Александр Машин), спасают от внутренних кровотечений, проводя тяжелейшие операции.
Первые операции сделали врачи 61 ВМГ, что дало возможность доставить в Днепр.
Ему очень нужна любовь близких.
P.S.: с ранениями и боевыми травмами за неделю было доставлено 9 человек.
В 10:00 ждём поступления тяжелораненых.!"от Сергея Риженко
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А взагалі АЕС - мутна організація... По-перше, вони більше виступають за легалізацію мутних напівлегальних схем з польськими чи литовськими номерами, а треба би вимагати зменшенння вартості розтаможки авто, як це зробив Саакашвілі у Грузії - щоб ці машини отримали українські номери.
По-друге, коли ці красавці влаштували пікети і поперекривали в ранкову годину пік в"їзди в Київ, то вони не перекрили дорогу з Кончі-Заспи, де їздять депутати, міністри, ну і Пєтя... В результаті, від їх дій постраждали прості громадяни, а можновладцям нічого не було. От так вони борються за права простих українців.
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