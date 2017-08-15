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 Гражданин Украины Федирко объявил голодовку в российской тюрьме, - правозащитник. ФОТО

14 августа гражданин Украины Иван Федирко, осужденный в оккупированном Крыму, объявил голодовку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр информации о правах человека, об этом заявил эксперт Регионального центра по правам человека, адвокат Роман Мартыновский.

По его словам, заключенный протестует против невыполнения Россией резолюции ПАСЕ от 12 октября 2016 года о передаче на подконтрольную Украине территорию граждан Украины для дальнейшего отбывания наказания.

С августа 2015 года Федирко отбывает наказание согласно приговору "Киевского районного суда Симферополя" в исправительной колонии №1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Республике Адыгея.

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В течение двух лет он неоднократно просил администрацию колонии оказать ему медицинскую помощь. Однако ему каждый раз отказывали.

На просьбу выдать новую рубашку, поскольку последняя была выдана два года назад, администрация колонии отреагировала помещением Федирко в штрафной изолятор и применением к нему "суровых условий содержания". На момент помещения в изолятор осужденный жаловался на ухудшение состояния здоровья, в частности, на повышенную температуру (38-39 градусов). Во время пребывания в изоляторе Федирко ежедневно обращался к администрации с просьбой о медицинской помощи, однако не получил ее. В связи с этим осужденный уже объявлял голодовку с 19 по 29 июня.

Сейчас он сообщает, что планирует продолжать голодовку до момента его экстрадиции на родину или же пока ему не будет предоставлен письменный документ с указанием даты перевода для отбывания наказания на территорию Украины.


Гражданин Украины Федирко объявил голодовку в российской тюрьме, - правозащитник 01Гражданин Украины Федирко объявил голодовку в российской тюрьме, - правозащитник 02



Гражданин Украины Федирко объявил голодовку в российской тюрьме, - правозащитник 03Гражданин Украины Федирко объявил голодовку в российской тюрьме, - правозащитник 04

(Фото Центра информации о правах человека)
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После Савченко , нихто в голодовки не верит . Скажите ей спасибо за єто .
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надюха тоже голодала, зато в украину приехала откормленная,шо свыня,аж щечки румянились
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Уже зеки не выдерживают сволочного рузького мыра.
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А ниже ветка про отдых в оккупированном Крыму, который по сути российская тюрьма.
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В дэнэрах тоже украинцы. Раз в 2015ом осудили, значит был за говнорашу и жил там. Вот пусть и хлебает рузький мир ведрами..
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Цензор.НЕТФотоОбществоГражданин Украины Федирко объявил голодовку в российской тюрьме, - правозащитник. ФОТО
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