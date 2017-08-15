 Гражданин Украины Федирко объявил голодовку в российской тюрьме, - правозащитник. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр информации о правах человека, об этом заявил эксперт Регионального центра по правам человека, адвокат Роман Мартыновский.
По его словам, заключенный протестует против невыполнения Россией резолюции ПАСЕ от 12 октября 2016 года о передаче на подконтрольную Украине территорию граждан Украины для дальнейшего отбывания наказания.
С августа 2015 года Федирко отбывает наказание согласно приговору "Киевского районного суда Симферополя" в исправительной колонии №1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Республике Адыгея.
В течение двух лет он неоднократно просил администрацию колонии оказать ему медицинскую помощь. Однако ему каждый раз отказывали.
На просьбу выдать новую рубашку, поскольку последняя была выдана два года назад, администрация колонии отреагировала помещением Федирко в штрафной изолятор и применением к нему "суровых условий содержания". На момент помещения в изолятор осужденный жаловался на ухудшение состояния здоровья, в частности, на повышенную температуру (38-39 градусов). Во время пребывания в изоляторе Федирко ежедневно обращался к администрации с просьбой о медицинской помощи, однако не получил ее. В связи с этим осужденный уже объявлял голодовку с 19 по 29 июня.
Сейчас он сообщает, что планирует продолжать голодовку до момента его экстрадиции на родину или же пока ему не будет предоставлен письменный документ с указанием даты перевода для отбывания наказания на территорию Украины.
(Фото Центра информации о правах человека)
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