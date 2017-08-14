EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  2450  49
Материалы по теме:
Все про:декларация (1011) биткойн (2) электронное декларирование (578)

 Нардепы БПП Урбанский, Белоцерковец и Голубов задекларировали биткойны на миллионы гривен. ФОТО

Трое народных депутатов от "Блока Петра Порошенко" задекларировали сбережения в криптовалюте "биткойн" на миллионы гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чесно", в электронной декларации за 2016 год Александр Урбанский указал 1277 биткойнов. По состоянию на 31 декабря 2016 года их стоимость составляла 139 081 133 грн. 1 августа парламентарий купил еще 1217 биткойнов на сумму 40 564 056 грн.

Дмитрий Белоцерковец задекларировал 398 биткойнов, приобретенных в 2013 году. Их стоимость составляет 128 160 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мониторинг образа жизни и финансовый контроль чиновников не хватает ресурсов: необходимо что-то менять в законодательстве, - НАПК

Дмитрий Голубов задекларировал 4376 биткойнов. По состоянию на дату приобретения 22 ноября 2012 года их стоимость составляла 402 088 грн. Сейчас стоимость оценивается в 125 204 361 грн. Нардеп 1 августа докупил еще 4376 единиц на сумму 32 804 684 грн.


Нардепы БПП Урбанский, Белоцерковец и Голубов задекларировали биткойны на миллионы гривен 01

(Коллаж движения "Чесно")
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это незаконно (согласно объяснению Нацбанка) . Биткоины отобрать , а проходимцев расстрелять ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бути багатим в Україні- не законно. Це тобі тут переважна більшість скаже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, ну это само собой и в обсуждении не нуждается . Но вот конкретно, что они нарушили хотелось бы узнать, то есть за какое причинное место их надо брать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну исходя из Вашей ссылки депутаты сами себе злобные буратины и вложили сбережения в несостоятельную валюту, не имеющую хождения в Украине. То есть даже залог в тюрму не смогут биткоинами дать. Но в чём они, то-есть депутаты, виновны, я так и не понял.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нацбанк - учреждение инертное . А жизнь намного динамичнее . Вообщем , поживём-увидим .
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что делать с киосками по обмену этих биткойнов? Их только я знаю в Киеве 3 штуки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обменщиков биткоинов выгнать и начать продавать в этих киосках конфеты одной известной фабрики .
 показать весь комментарий
Ответить
 
расстрелять то негуманно)сослать на урановые рудники)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так недавно читал - Украина не признает криптовалюты! Как так? Или депутатам ВРУ - законы и порядки Украины не писаны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они из бепепе, "порох" клал на законы, да и на Конституцию тоже
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так нбу и ведра со швабрами не признает валютой Будем уборщиц гонять или как
 показать весь комментарий
Ответить
 
а сколько они выделили фонду о котором бакланит Геращенко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну какие молодцы -украли и отмыли - чистота залог здоровья ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блок Петра Порошенко - сцементированы на круговую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СБУ займётся депутатами как теми майнерами, про которых недавно были новости?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот вы мне, старому, объясните - почему при таких типа умных, деловых, предприимчивых парламентариях, министрах, премьерах-президентах в Украине - такая ж-па в экономике? Наверное, не повезло стране с народом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
і ні одного комента бобових? тема не цікава?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По последним данным около 4к баксов за штуку. А вот с хождением сложнее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Могли бы и не показывать. Их не вычислить никак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А що саме вони порушили? Бо я якось цього не догледів у новині- а форум на них лається.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та никто ничего в этой стране ненарушает, все белые и пушистые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я знаю? Це ж ти нік та прапор змінив, Ренат Амедов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинское законодательство тоже пока непоколебимо: криптовалюта в качестве взаиморасчетов использоваться не может, соответственно, биткоины как платежное средство - несостоятельны. В письме НБУ № 29-208/72889 от 08.12.2014 указано, что эмиссия денежной валюты Bitcoin не имеет никакого обеспечения и юридически обязанных по ней лиц, не контролируется государственными органами какой-либо страны. Кроме того, НБУ подчеркивает, что уполномоченные банки не имеют правовых оснований для зачисления иностранной валюты, полученной от продажи биткоинов за границу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так і брильянти не можуть- одначе люди їх купують і зберігають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так пусть хоть в хуейнах, все равно - болтаться на дереве будут!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это я понимаю по рюзьке . Отказавшийся выпить на Пидорашке , приравнивается к питорасу и изменнику Родины .
 показать весь комментарий
Ответить
 
У моего товарища ферма по Биткоинам...
В день зарабатывает 1500 американских....
Вот такие делы....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНардепы БПП Урбанский, Белоцерковец и Голубов задекларировали биткойны на миллионы гривен. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти