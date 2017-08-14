 Нардепы БПП Урбанский, Белоцерковец и Голубов задекларировали биткойны на миллионы гривен. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чесно", в электронной декларации за 2016 год Александр Урбанский указал 1277 биткойнов. По состоянию на 31 декабря 2016 года их стоимость составляла 139 081 133 грн. 1 августа парламентарий купил еще 1217 биткойнов на сумму 40 564 056 грн.
Дмитрий Белоцерковец задекларировал 398 биткойнов, приобретенных в 2013 году. Их стоимость составляет 128 160 грн.
Дмитрий Голубов задекларировал 4376 биткойнов. По состоянию на дату приобретения 22 ноября 2012 года их стоимость составляла 402 088 грн. Сейчас стоимость оценивается в 125 204 361 грн. Нардеп 1 августа докупил еще 4376 единиц на сумму 32 804 684 грн.
(Коллаж движения "Чесно")
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полезная инфа...
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В день зарабатывает 1500 американских....
Вот такие делы....
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