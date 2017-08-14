 Гройсман провел встречу со спецпосланником правительства Германии по вопросам децентрализации Мильбрадтом. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Мильбрадт был назначен по просьбе украинских властей как один из советников проведения реформ.
По словам премьера, децентрализация и одна из составляющих реформы - объединение громад - уже доказали свою эффективность из-за роста местных бюджетов.
"Теперь главный акцент реформы - в обеспечении прозрачности использования средств и привлечении общественности к обсуждению инициатив, имеющих значение для конкретной местности. Отдельное внимание - секторальному продвижению изменений, а именно - в образовании, медицине, системе предоставления административных услуг, в земельных отношениях, дорожной инфраструктуре, сфере планирования территорий", - отметил Гройсман.
Премьер-министр напомнил, что уже осенью текущего года в ходе открытых конкурсов в органы власти будут привлечены 1 тыс. специалистов, которые смогут углублять проведение реформ.
121 11
"В июле 86 ОСМД и ЖСК воспользовались программой "Теплые кредиты", - Гройсман(84)
Порядок в стране надо наводить не от случая к случаю, а системно и последовательно, - Гройсман ответил на жалобы о медленном ремонте трасс(83)
"Этой осенью мы начинаем полную перезагрузку всех министерств", - Гройсман(112)
"Это настоящее мародерство": Гройсман назвал больницы, которые больше всех переплачивают при закупках лекарств. ИНФОГРАФИКА(58)
Арбузная история: было бы смешно, но почему-то грустно(0)
Кабмин запускает процедуру продажи лицензий связи 4G(72)
Порядок с дорогами мы наведем. Направим на эту область 15 млрд грн., полученных от перевыполнения планов по таможне, - Гройсман(40)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
це як при лі-брежневі) - углубіть і посилить!
Ответить
Ответить
Ответить