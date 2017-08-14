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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Германия (2925) местное самоуправление (135) Гройсман (3269) децентрализация (346)

 Гройсман провел встречу со спецпосланником правительства Германии по вопросам децентрализации Мильбрадтом. ФОТО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу со специальным посланником правительства ФРГ по вопросам реформ в области управления и децентрализации Георгом Мильбрадтом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Мильбрадт был назначен по просьбе украинских властей как один из советников проведения реформ.

Гройсман провел встречу со спецпосланником правительства Германии по вопросам децентрализации Мильбрадтом 01

По словам премьера, децентрализация и одна из составляющих реформы - объединение громад - уже доказали свою эффективность из-за роста местных бюджетов.

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"Теперь главный акцент реформы - в обеспечении прозрачности использования средств и привлечении общественности к обсуждению инициатив, имеющих значение для конкретной местности. Отдельное внимание - секторальному продвижению изменений, а именно - в образовании, медицине, системе предоставления административных услуг, в земельных отношениях, дорожной инфраструктуре, сфере планирования территорий", - отметил Гройсман.

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Премьер-министр напомнил, что уже осенью текущего года в ходе открытых конкурсов в органы власти будут привлечены 1 тыс. специалистов, которые смогут углублять проведение реформ.
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Да,немец вряд-ли,когда в своей жизни таких жуликов видел вживую....
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краватку вольдемару за бюджетні кошти купіть..
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і шо ?!
це як при лі-брежневі) - углубіть і посилить!
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дідуля вже одною ногою на кладовищі... який нах... з нього радник
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГройсман провел встречу со спецпосланником правительства Германии по вопросам децентрализации Мильбрадтом. ФОТО
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