 Взяточница из центра занятости в Киеве задержана после получения 6 тыс. грн. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, за 6 тыс. гривен чиновница обещала ликвидатору предприятия составить положительный акт о результатах проверки правильности начисления и своевременности уплаты взносов на общеобязательное государственное социальное страхование. Она требовала перечислить деньги на банковский счет.
Инспектора задержали "на горячем" после передачи акта в обмен на квитанцию о перечислении оговоренной суммы.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
(Фото прокуратуры Киева)
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2. дура.
3. такую структуру, как центр занятости надо давно распустить, потому что они прожирают денег гораздо больше, чем помощи от них.
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капец, а почему мне раньше об этом никто не сказал? :D
такое ощущение, что статья мутная до безобразия.
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