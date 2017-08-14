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 Общество
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Все про:взятка (4359) задержание (6084) Киев (17861) Центр занятости (30)

 Взяточница из центра занятости в Киеве задержана после получения 6 тыс. грн. ФОТО

В Киеве задержана ведущий инспектор отдела расследований страховых случаев Голосеевского районного центра занятости во время получения взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, за 6 тыс. гривен чиновница обещала ликвидатору предприятия составить положительный акт о результатах проверки правильности начисления и своевременности уплаты взносов на общеобязательное государственное социальное страхование. Она требовала перечислить деньги на банковский счет.

Инспектора задержали "на горячем" после передачи акта в обмен на квитанцию ​​о перечислении оговоренной суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники Бердянского горсовета попались на взятках в 3 и 4,5 тыс. грн. ФОТО

Взяточница из центра занятости в Киеве задержана после получения 6 тыс. грн 01

(Фото прокуратуры Киева)
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Слава Богу коррупция побеждена !!!
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Це якесь гіперактивне молоде дарування з мінстеця !!!)))
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Сочувствую ,тяжело тебе видимо с такой головой.
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за кого треба голосувати на виборах щоб невибрати баригу ?
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дай мені імя небариги ? тиж пойми що в українців менталітет все поносити ! щоб порошенко неробив все обливають поносом притому чи ця справа дійсно негативна чи позитивна ! і там виходить еліти небачать сенсу мотивації для змін ! цеж правда вже от юля добра памятаю як вона була примєром то всі слиную брюжали на неї ! ненавиділи люто все поносили ющенка обісрали і яяника вибрали яника повалили вибрали порошенка і знов та сама пісня зрада і зрада ! а тим часом люди масово покидають країну ! небачать перспктиви і я її небачу ви будете кричати зрада пока сюди остаточно незайде путін і тоді ви заткнетесь бо декількох знайдуть в посадках !!!!!!!!!!!! теба чесно дивитись на наші реалії
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Я б за Обаму проголосовал . Он бі тут навел порядок со своей администрацией . Украинских гнид пересажал бі .
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Це молоде дарування з мінстеця ,таке активне, схоже на загострення паранойї !!!)))
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Абориген кук,помнишь главу Центра занятости задержали с 600 тысячами взятки,скажи,где он сейчас?
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Гадаю, що поновили на роботі, з компенсацією збитків, за вимушенний прогул !!!)))
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Взяточница из центра занятости в Киеве задержана после получения 6 тыс. грн - Цензор.НЕТ 7979Печерский суд восстановил в должности экс-главу Госслужбы занятости, пойманного на взятке в 600 тысяч грн Печерский суд Киева принял решение, что Ярослав Кашуба, пойманный в сентябре прошлого года на взятке в 622 тыс. грн, должен быть восстановлен в должности главы Госслужбы занятости
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і що ти дивуєшся ??????????? яж тобі пояснюю що ніхто реально шишок небуе садити і пояснив чому ! чи вам вже а два майдана так і недоодить ?
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а что там с "бриллиантовыми прокурорами", как там насралов, мельник, гужва,лукаш... и проч? одни перемоги, леать
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да ніхто таких шишок непосадить заспокойся для такої антикорупційної діяльності має бути консолідація еліт а тут кожен жереця за корито !от і порошенко думає навіщо ви мені завтра виберете бойка федералізуєтесь і в тайожний союз к мижебратьям а навіщо ворогів наживати ??????це правда життя так і ходим по колу вибрали пороха вже кричать зрадник давай повалювати пред тим яника повалили ну того хоч за діло ще перед тим повалили ющенка ! країна в якому населення все шукає халяви гречнівої в любій формі
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народ нэ тот попался сыну партноменклатурного вора, народ нэ тот)))
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Що не кажи, а баризі дійсно з народом не пощастило!! Не мають українці, на відміну від московитів, сліпої віри в царя і негріховність володарів !!!))
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ти правий саме тому ми і розпадаємся ! неможем сформувати національних еліт
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Імітація невгамовної боротьби з корупцією триває !!!)))
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Ну коли фігурує "квитанція про оплату", відразу ж зрозуміло, що це якась лажа..............
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А чё там с брилиантовыми ублюдками прокурорами , с депутатами с милиардными декларациями в нищей воюющей стране ?
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деваху сластать ,то тебе не бойка с рабиновичами и медведчуками упаковать...орден,не меньше.
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Земля под взяточниками горит! Скоро-скоро (ну может лет через 25), взяточников будут в зоопарках показывать детям.
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В США с коррупцией в полиции боролись более 70 лет, но волшебной палочки так и не изобрели...
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А совки с 1917 борются, а оно все хуже и хуже. Может что-то не так?
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Вместо волшебной палочки выведена формула - чем меньше чиновник имеет возможности принимать решения, тем меньше коррупция. А это подразумевает законы (ВР)...
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1. дешевка.
2. дура.
3. такую структуру, как центр занятости надо давно распустить, потому что они прожирают денег гораздо больше, чем помощи от них.
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а что, в цетре занятости можно ликвидировать предприятие и оформить документы на ЕСВ?
капец, а почему мне раньше об этом никто не сказал? :D

такое ощущение, что статья мутная до безобразия.
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Вероятнее всего - бухгалтер подрабатывающая на других предприятиях и по вот таким договорам. Поймали на халтуре.
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Там видно,хлопэць с СБУ задумал что-то интересное....не для камеры...
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Цензор.НЕТФотоОбществоВзяточница из центра занятости в Киеве задержана после получения 6 тыс. грн. ФОТО
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