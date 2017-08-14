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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 августа, в Отдельном Киевском полку Президента Украины состоялся строевой смотр техники и вооружения, которые во время празднования 26-й годовщины независимости Украины, с 22 по 27 августа будет демонстрироваться на выставке "Мощь Непокоренных" в Киеве на улице Крещатик.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.

Всего в ходе выставки киевляне и гости столицы смогут ознакомиться с 67 единицами различной военной техники: самоходно-артиллерийскими установками, танками различных модификаций, боевыми бронированными машинами, грузовыми и санитарными автомобили и т.п.

67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ 01
67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня Независимости с парадом и демонстрацией военной техники в Киеве

67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ 03
67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ 04

Техника уже находится в резерве и после торжеств поступит в боевые воинские части Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины, выполняющих задачи в зоне проведения АТО.

67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ 05

Также читайте: Парад ко Дню Независимости: когда и как будут перекрывать Крещатик. ИНФОГРАФИКА

67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ 06
67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ 07
67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ 08

Смотрите также: "Я когда читаю "диванных героев" Facebook, то удивляюсь подходом этих людей. Я всех их приглашаю в ВСУ", - Полторак о параде. ВИДЕО

67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ 09
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Розумна? Надеюсь, что так... хотя какая есть, такую и люблю.) Тем более, что обнаружить прямую зависимость между увеличением доходов людей, присосавшихся к бюджетному корыту, и уменьшением содержания кошельков у народа, может человек и с достаточно низким IQ.)
ЗЫ. Порошенко - за дурака не держу. Отсутствие принципов, лживость, корыстолюбие - это присутствует... к сожалению.
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Саша, не пудри девушке мозги. Для неё на передовой - как минимум в зоне АТО. А ширину зоны АТО спроси у любого военного. Киев к ней явно не относится. Я ещё понимаю, когда показушно передают технику на ЦЕЛОЕ подразделение, но по одному танку и одной машине - бред!
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я считаю, что лекарство, требующееся тяжелобольному для спасения жизни, должно пройти рекламную кампанию и многомесячную презентацию, прежде чем дойдёт к умирающему пациенту
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А мені подобається. А наших Воїнів питав- їм як?
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Щось я цьому віри не йму. До самого НАТО чи до вступу в нього?
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ну так пообщайся с вояками. те, которые воевали или воюют, реально понимают, шо никакое нато не будет воевать ни за Украину ни за украинцев. спустись уже на землю.
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Я і спілкуюся- мені твою думку було цікаво почути.
А питав про те, чи буде НАТО зараз воювати за нас? Де саме? Звичайно не буде.
Не вважай інших дурнями, як хочеш нормального ставлення до себе. Я на землі твердо стою.
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сьогодні наші воїни обговорюють висер ГПУ по Іловайську. всім пох на той парад.
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Добре, що мають змогу на фронті новини обговорювати.
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А Воїни завжди на фронті- тилу для них немає. Крім поранених- та там інша справа. Вони що завгодно мають право казати.
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Когда во время войны Внутренние войска Национальная гвардия снабжаются в разы лучше, чем войска на передовой - это больше похоже на деяния попадающие под ст 111 ККУ.
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хм..зачем в АТО эта техника?!. . Ведь этой осенью будет "гореть трон Петра по взрослому", и всю технику нужно срочно передать псам режима барыги - НГ, КОРДУ, СБУ и ментам....
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Очень(!!!) надеюсь, что не так как в 2014.........
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на фото №6 в довесок присобачили редкостное г...вно под названием "Базальт" GPS. С ним можно ехать в Бахмут, а легко оказаться в Луганске или Донецке, проверено в 2015 году. Опять суки деньги отмывают.
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какая-то мелкая добавка к тем "16000 единиц" которые "уже передали".
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курочка по зернышку клюет , , , количество перейдет в качество военных операций . ,
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все флаги в гости к нам ))) , ( без , разумеется , кацапского и сев-корейского ) , , , все будут . !!! , и мистрали , и новейшее амеро-натовское вооружение , , раша-белорашинские учения запад-17 нервно курят в сторонке , включают заднюю и пятятся за урал , а там их ""примут"" китайцы
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проводить военные парады в стране, которая не выиграла войну, как минимум, глупо(( думаю, собрать мусоров и придворных гвардейцев вокруг банковой более уместно, если молдавский бизнесмен не может жить без показухи, как в соседнем мордоре.
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Терпилам надо замылить глаза куда тратят полтора процента с их зарплаты, процентов с депозитов и других доходов. За год перекрасили в квадратный камуфляж совдеповскую технику с хранения, поменяли резину на колесной технике, порисовали круги на дульных срезах орудий. Настроили БТР 3 из не качественной стали за нормально лимонов гривен. Перемога буде за нами...
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С каких пор Смерч стал гівном? Этих засранцев малолетних,поставить под один пакет Смерча,обсирались бы до конца своих дней,диванные вояки!
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Видел бы ты, как они летают - кто в лес, кто по дрова... Если с пакета 60% в цель - уже хорошо
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РСЗО довольно точное оружие, в том плане, какую площадь им укажешь, ту они и накроют, могут быть только 2 причины, неправильные координаты, или неисправность реактивных снарядов, всё, нууу еще, как вариант, очень тупой расчет)))
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Именно неисправность, когда через голову стреляют, а они на голову падают.
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Админы, вы не замчаете, что где много саши креста, там полный срач им же инициированный!
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Все для нацгвардії, все для авакова...
Ага, попаде воно в АТО... На блокпости для "переатестованих" беркутів хіба...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж
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