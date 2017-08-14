 67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.
Всего в ходе выставки киевляне и гости столицы смогут ознакомиться с 67 единицами различной военной техники: самоходно-артиллерийскими установками, танками различных модификаций, боевыми бронированными машинами, грузовыми и санитарными автомобили и т.п.
Техника уже находится в резерве и после торжеств поступит в боевые воинские части Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины, выполняющих задачи в зоне проведения АТО.
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ЗЫ. Порошенко - за дурака не держу. Отсутствие принципов, лживость, корыстолюбие - это присутствует... к сожалению.
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А питав про те, чи буде НАТО зараз воювати за нас? Де саме? Звичайно не буде.
Не вважай інших дурнями, як хочеш нормального ставлення до себе. Я на землі твердо стою.
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Ага, попаде воно в АТО... На блокпости для "переатестованих" беркутів хіба...
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