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 Общество
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Все про:воровство (596) задержание (6084) мошенничество (710) Нацполиция (8380)

 Мошенники украли 100 тыс. грн у семей тяжелобольных детей. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали членов группировки, создавших преступную схему по обворовыванию семей тяжелобольных детей. Мошенники украли более 100 тыс. гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, преступная группа состояла из пяти человек - жителей Донецкой и Запорожской областей. 27-летний мужчина руководил действиями подельников, находясь в тюрьме на оккупированной территории.

Потерпевшими были семьи онкобольных и тяжелобольных детей. Размещая объявления на телевидении и Интернет-ресурсах, родственники просили людей о помощи. В сообщениях обычно указывались, кроме номеров банковских карт, номера мобильных телефонов родственников. Именно их использовали злоумышленники.

Путем изготовления дубликатов SIM-карт они получали возможность беспрепятственно проходить аутентификацию личности, а впоследствии - снимать наличные с помощью функции банков "снятие денег без карточки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двум украинцам в Польше грозит до 25 лет тюрьмы за подделку банковских карт

Полицейские провели обыски по месту жительства участников преступной группы. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, заявления на изготовление дубликатов SIM-карт, а также SIM-карты мобильных операторов Украины. Кроме того, обнаружены черновые записи по движению денежных средств.

Наложен арест на 13 банковских счетов фигурантов дела. Двум участникам преступной группы уже объявлено о подозрении по девяти уголовным производствам, начатым по ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество), ст. 200 (незаконные действия с платежными карточками) и ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин).

Организатор группы объявлен в розыск - в связи с его пребыванием на оккупированной территории. В отношении еще двух участников группы, которые также находятся на оккупированной территории, начато отдельное производство.


Мошенники украли 100 тыс. грн у семей тяжелобольных детей 01Мошенники украли 100 тыс. грн у семей тяжелобольных детей 02Мошенники украли 100 тыс. грн у семей тяжелобольных детей 03

(Фото Нацполиции)
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зачем уголовникам тратиться на смартфоны, если телефоны на выброс пойдут после снятия денег с жертв. ИМЕИ палятся опсосом по запросу мусоров.
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А у моей семьи остались приятные воспоминания от волонтеров Волыни! Без всяких долгих процедур и манипуляций ---раз и помогли моему сыну прооперироваться и обследоваться у нейрохирурга!
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та не говори, по количеству однотуровых это хорошо видно
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Нет не угадали,это порошенко,гройсман,яценюк,аваков,пашинский,рева,это они это делают.
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не ошибся - он сделал операцию как в анекдоте про дедушку...\только наоборот...\
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Абсолютно. А это и не воровство, а типа, бизнес
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а как это оправдывает этих бандюков?? К чему ты это лепишь?? Или типа если власть ворует то я тоже буду воровать?? Ну быдляки,, тогда понятно чего так живём с такой философией ското быдла конечно далеко не уедешь.
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Я это к тому,что рыба ВСЕГДА гниёт с головы и в стране где у власти сплошь ворьё ,лжецы и подонки ,на низовом уровне будет ВСЕГДА твориться то-же самое ,это психология человека и не более того ! И побороть это зло можно только победив коррупцию в самом верху и НИКАК иначе !
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вот тупые рабы. Никак холопы не могут понять что голова у этой рыбы - НАРОД!! Да да раб, голова это народ. А у тебя кто голова - президент, власть, царь?? ВОт пока вся страна будет косить на дурочку или реально будет думать что голова это президент, депутаты, какая то там власть, пока тупорылые не поймут что голова это они народ. ВОт до тех пор тут будет полный пиздец. Инфа сотка.
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И ты чёт попутал дружок. Какой народ такая и власть. А тебя хитрожопо выходит власть виновата, а нрод не причём. КОси на дурочку дальше. Это народ виноват ,а не власть. А власть просто делает то что народ позволяет. Но дурачкам конечно проще переложить ответственость на власть.
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Ну понятно,во всём виноват народ а власть она хорошая ,лучше можно даже и не пытаться найти ,сами мол их выбрали а теперь нечего возмущаться - старо и не сработает.
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Мрія ВЛАДИ - це українець, який все життя працює та сплачує податки державі, а вмирає у день виходу на пенсію.
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?? каким боком это кэтим бандюкам?? Заводи ещё шарманку про соевого барыгу или косатую воровку путинскую
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Зомбируй кого-нибудь попримитивней, а я обсуждаю статью.
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это не Кореша Геращенко случайно?
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"...Путем изготовления дубликатов SIM-карт ...", значит к этому причастны и операторы сотовой связи, которые должны тоже нести ответственность за своих сотрудников.Источник: https://censor.net.ua/p451643
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Где эти бездельники из ВР, а в отпуску.Ужесточить законы,если украл у тяжело больных детей или стариков.
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" Размещая объявления на телевидении и Интернет-ресурсах, родственники просили людей о помощи "

Никогда не даю . Даже если бі біли свободніе деньги , то все равно не дал бі . Классический лохотрон .
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не много ли у тебя восклицательных для искреннего негодования?
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уроды красть деньги у тяжелобольных детей,таким только растрел
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Внимание жителям Оболони!! Просьба максимальный репост!
Ночное ЧП в Киеве на Оболони, ул. Героев Сталинграда, 15.
Неизвестные напали на семью из 4-х человек, а затем ограбили их квартиру!
Началось все во дворе. С начала напали на жену, брызнули в глаза газовым балончиком терен 4, муж увидел из окна и выбежал на помощь, нападавшие, так же, атаковали его с помощью балончика. Далее злоумышленники побежали в квартиру, где было двое малолетних детей, к сожалению досталось и им.
Квартиру ограбили. Вся семья была доставлена в больницу.
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_Этих мошенников нужно убить. Просто убить. Ничего личного. Как уничтожают тараканов. Ведь не из ненависти же уничтожают тараканов, а потому, что они вредители.
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Цензор.НЕТФотоОбществоМошенники украли 100 тыс. грн у семей тяжелобольных детей. ФОТОрепортаж
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