 Мошенники украли 100 тыс. грн у семей тяжелобольных детей. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, преступная группа состояла из пяти человек - жителей Донецкой и Запорожской областей. 27-летний мужчина руководил действиями подельников, находясь в тюрьме на оккупированной территории.
Потерпевшими были семьи онкобольных и тяжелобольных детей. Размещая объявления на телевидении и Интернет-ресурсах, родственники просили людей о помощи. В сообщениях обычно указывались, кроме номеров банковских карт, номера мобильных телефонов родственников. Именно их использовали злоумышленники.
Путем изготовления дубликатов SIM-карт они получали возможность беспрепятственно проходить аутентификацию личности, а впоследствии - снимать наличные с помощью функции банков "снятие денег без карточки".
Полицейские провели обыски по месту жительства участников преступной группы. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, заявления на изготовление дубликатов SIM-карт, а также SIM-карты мобильных операторов Украины. Кроме того, обнаружены черновые записи по движению денежных средств.
Наложен арест на 13 банковских счетов фигурантов дела. Двум участникам преступной группы уже объявлено о подозрении по девяти уголовным производствам, начатым по ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество), ст. 200 (незаконные действия с платежными карточками) и ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин).
Организатор группы объявлен в розыск - в связи с его пребыванием на оккупированной территории. В отношении еще двух участников группы, которые также находятся на оккупированной территории, начато отдельное производство.
(Фото Нацполиции)
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Никогда не даю . Даже если бі біли свободніе деньги , то все равно не дал бі . Классический лохотрон .
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