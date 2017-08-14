 Мартыненко просит суд выпустить его в Швейцарию. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Мартыненко обжалует обязательство не отлучатся без разрешения из Киева и Киевской области, а также сдать документы для выезда за границу.
Адвокат Петр Бойко сказал, что в Швейцарии по заявлению Мартыненко открыто уголовное производство на прокурора, который занимался его делом.
Адвокат сообщил, что Мартыненко понадобиться выехать в Швейцария для следственных действий.
Вместе с тем, информации о вызове Мартыненко в Швейцарию для допроса пока нет.
Суду предоставлены письма из швейцарской прокуратуры, а также от его швейцарского адвоката.
Мартыненко в суде заявил, что Национальное антикоррупционное бюро собезьянничало дело в Швейцарии. Он попросит выпустить его в Швейцарию, чтобы он мог защитить себя.
Напоминаем, 20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку".
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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4 ч ·
Порошенко це не лише ПОП.
Це ще й Кононенко, Грановський і Розенблатт, Рєва і Аваков, Насіров і Носалик, Матіос і брильянтові прокурори, Ахмєтов і Фірташ, Пашинський, Бурбак, Хомутиннік, Бойко, Труханов.
Керівник держави це не його родина, це його команда. Команда мародерів, злодіїв, шахраїв, покидьків.
Порошенко ваш президент? То ми з вами різні народи, які конкурують за виживання на одній території.
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На шоппинг-тур в Милан не просится?
А чё, пусть съездит...Мы ж добрые...
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Он годами выстраивал этот, пусть и коррупционный бизнес, а ЭТИ хотят срубить бабло по лёгкому!
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5 год ·
Сьогодні в Одесі апеляційний суд щодо ув'язненого активіста Віталія Голодка.
Віталій виступав проти корумпованих суддів. За це ці судді його ув'язнили.
Віталій виступав на боці місцевого самоврядування проти тих, хто загарбує громадські землі.
Тому керівництво одеської поліції, яке наживається на дерибані землі, а не лише на наркоторгівлі, арештувало його.
На жаль, Віталій не є ні гомосексуалістом, ні сепаратистом. Лише ці дві категорії мешканців Одеси завжди можуть розраховувати на захист правопохоронців.
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Это бык-асименитель династии коррупционной отца дочери.
Отец дочери использовал старые коррупционные связи, купил место быку чтобы бык отрабатывал, может и быка себе подобрал и вженил.
Быка на бойню содрать шкуру. дочь продолжительницу рода суперкоррупционеров к быку туда же с отцом династии.
Это суперминус, который приносит войны, нищету и разграбления целого народа.
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путин дает взятку по копмпроматным каналам фсб за освобождение фирташа, чтобы через фирташа получить украину.
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1. сначала все конфисковать
2. дать мартыненко под жо--пу да так, чтобы он вылетел за линию размежевания с сепарами в ОРДЛО.
3. пусть там наслаждается той "швейцарией" в полном объеме.
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