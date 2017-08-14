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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Мартыненко просит суд выпустить его в Швейцарию. ФОТО (обновлено)

Соломенский суд Киева 14 августа рассматривает ходатайство Николая Мартыненко об изменении меры пресечения по части обязательств.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Мартыненко обжалует обязательство не отлучатся без разрешения из Киева и Киевской области, а также сдать документы для выезда за границу.

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Адвокат Петр Бойко сказал, что в Швейцарии по заявлению Мартыненко открыто уголовное производство на прокурора, который занимался его делом.

Адвокат сообщил, что Мартыненко понадобиться выехать в Швейцария для следственных действий.

Вместе с тем, информации о вызове Мартыненко в Швейцарию для допроса пока нет.

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Суду предоставлены письма из швейцарской прокуратуры, а также от его швейцарского адвоката.

Мартыненко в суде заявил, что Национальное антикоррупционное бюро собезьянничало дело в Швейцарии. Он попросит выпустить его в Швейцарию, чтобы он мог защитить себя.

Мартыненко просит суд выпустить его в Швейцарию 01

Напоминаем, 20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Нужно на урановом руднике вывесить вывеску Швейцария,и запустить туда Мартына пожизненно
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В тюрму його на довічне. Тварь вивів з України більше мільярда доларів через махінації!
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У Мартыненко деньги в Швейцарии ,только это пенсии и зарплаты нищих украинцев,я бы сказал терпит,которые молчат,когда их обворовывают
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Украинцы багато жрать,все прожрали,а вот немцы собирают - так власть Украины баранам объясняет причины их негоразив
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Святослав Стеценко с Sviatoslav Stetsenko.
4 ч ·

Порошенко це не лише ПОП.
Це ще й Кононенко, Грановський і Розенблатт, Рєва і Аваков, Насіров і Носалик, Матіос і брильянтові прокурори, Ахмєтов і Фірташ, Пашинський, Бурбак, Хомутиннік, Бойко, Труханов.
Керівник держави це не його родина, це його команда. Команда мародерів, злодіїв, шахраїв, покидьків.
Порошенко ваш президент? То ми з вами різні народи, які конкурують за виживання на одній території.
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Ох как тут за эти слова меня тут на Цензоре травили три года назад
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та меня и сейчас продолжают. вот уже в спам отправили. можно подумать, шо от этого смысл изменится
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*Мартыненко просит суд выпустить его в Швейцарию*--- и лично все члены суда должны провести до трапа самолёта. отлетающего в Берн
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На Бабаны,су@а поедешь по путёвке,а не в Швейцарию.
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ооо без заграницы не ЖИЛЬЦЫ!?!? (((( Пусть в Украине ВОРЫ сидят. Чтобы бабло из Швейцарии куда нибудь не "сплавили"...
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В прірву,або ж в провалля,на вибір заявника....
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Проблема в том,что украинцы не умеют рубать своих угнетателей,только обещать ,а другие ставить лайки
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Потом песни и танцы,видели уже на двух майданах,до румын даже далеко
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Ну так правильно, человек же должен непосредственно принимать участие в процессе.
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А шо там неля штепа,
На шоппинг-тур в Милан не просится?
А чё, пусть съездит...Мы ж добрые...
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оказывается, у Лазаренко, у Мартыненко, у Порошенко есть счета в Панаме. Такой себе "президентский" общак, мать их!
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Я конечно не поклонник коррупции, но когда во всей этой истории просматривается желание ВЛАСТИ отжать бизнес у Мартыненко (а не пресечь коррупционные схемы), то я на стороне Мартыненко!
Он годами выстраивал этот, пусть и коррупционный бизнес, а ЭТИ хотят срубить бабло по лёгкому!
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Предлагаю удовлетворить просьбу, но, при этом, поместить его в урановую шахту. Докопает до Швейцарии - отпустим.
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100% щось намітив там, в Швейцаріі сп@здити. Там же на морді все написано: злодій від діда-прадіда. Як і ПОРОХ з КУЛЯВЛОБОМ і АРМЯКОВИМ.
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Мартыненко просит суд выпустить его в Швейцарию - Цензор.НЕТ 4523Дмитро Корчинський
5 год ·

Сьогодні в Одесі апеляційний суд щодо ув'язненого активіста Віталія Голодка.
Віталій виступав проти корумпованих суддів. За це ці судді його ув'язнили.
Віталій виступав на боці місцевого самоврядування проти тих, хто загарбує громадські землі.

Тому керівництво одеської поліції, яке наживається на дерибані землі, а не лише на наркоторгівлі, арештувало його.
На жаль, Віталій не є ні гомосексуалістом, ні сепаратистом. Лише ці дві категорії мешканців Одеси завжди можуть розраховувати на захист правопохоронців.
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что такое НАСИРОВ.

Это бык-асименитель династии коррупционной отца дочери.
Отец дочери использовал старые коррупционные связи, купил место быку чтобы бык отрабатывал, может и быка себе подобрал и вженил.
Быка на бойню содрать шкуру. дочь продолжительницу рода суперкоррупционеров к быку туда же с отцом династии.
Это суперминус, который приносит войны, нищету и разграбления целого народа.
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Только в белых тапках и только вперед ногами в швейцарию
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Фирташ купил суды австрии(земельный суд с австрияком теперь замминистра австрии), дальше кота тянет испания. 120 млн дол
путин дает взятку по копмпроматным каналам фсб за освобождение фирташа, чтобы через фирташа получить украину.
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ТОЛЬКО ТАК:

1. сначала все конфисковать
2. дать мартыненко под жо--пу да так, чтобы он вылетел за линию размежевания с сепарами в ОРДЛО.

3. пусть там наслаждается той "швейцарией" в полном объеме.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМартыненко просит суд выпустить его в Швейцарию. ФОТО (обновлено)
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